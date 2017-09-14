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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14570145711457214573>
Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 12:54

  Hotab написав:ЛАД
но данном случае вполне понятно, о чём он говорил.


Можливо. Я не особливо читаю діалоги , коли в них парна дискусія затягується на кілька сторінок.
Тим більше нема сенсу читати Хантера (і ви в цьому не один раз переконались) , бо там суть завжди зводиться до чіпляння до слів, Флуд і тролінг, ідея з якої почалось забувається вже через 3 повідомлення.
Щодо населення.. Ще з періоду Ковід , коли рахували відсотки хворих (померлих) до загального населення, я сказав , що все це чухня, ми не маємо точності обрахунку кількості свого населення навіть +/-50%.
.....
Вы практически во всём правы.
Но тут решулярно пытаются подсчитать мобрезерв, исходя из населения 41 млн. и опираясь на непонятно с какой точностью известные цифры выехавших.
Это может приводить к очень большим ошибкам.
И второе.
Вы верно пишете о недоработках власти в плане мобилизации.
Но тут такое. Легко бороться с нарушениями закона (любого), когда они единичные. И очень сложно (практически невозможно), когда они становятся массовыми. Это касается как ухилянтов, так и, например, СЗЧ. Даже при идеальной работе ТЦК с реестрами, штрафами и т.д. в условиях, когда "Суспільство (нарот_не_такой) в більшості не хоче не тільки захищати (віддавати своїх чоловіків і синів) , а навіть «воювати» економічно", вряд ли спасёт положение.
Штрафы можно и не платить - тогда надо задействовать судисполнителей. Они не потянут такой объём работы. В законном порядке всё это реализовать очень сложно и очень долго. Надо принимать чрезвычайные законы. Рискнут ли это сделать? Сомневаюсь.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 12:54

Повтор.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 28 лип, 2025 12:56, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 12:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Враги Ирана, особенно мировой сионизм и США, выискивают проекты, подобные Зангезурскому коридору, в качестве прикрытия для более крупных геополитических проектов. Главная цель - ослабление оси сопротивления, обрыв связи Ирана с Кавказом и создание сухопутной блокады Ирана и России на юге региона"...

По мнению советника верховного лидера Ирана, "этот проект не только является частью плана США по замене Украины Кавказом как новым фронтом давления на Россию и Иран, но и реализуется при поддержке НАТО и ряда пантюркистских движений"...
(С)


Читайте 1-ю Книгу Царств
Бог Израиля очень разгневался, когда израильтяне попросили у него царя на замену теократической республике судей. А вот Иран пошел по пути Изначального Израился , приняв его форму коллегиального управления судяьми-"рахбарами".
Поэтому удача будет на стороне Ирана а не богопротивных "корон"
Я Библии верю больше чем чаплыгам
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Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 12:55

  BeneFuckTor написав:
  Hotab написав:Невміння економічно нагнути тих, хто в розшуку, але і далі використовує банківські продукти, автомобілі і тд . І не було б ніякої бусифікації.
Паралельно давно настав час ввести декларування (з перевіркою) доходів рядових патрульних поліцаїв , хто працює на вулиці.


Я задам Вам протилежне питання.
Чи вважаєте Ви що поточна влада прикладає зусилля для розвитку держави України.
Бо з цього випливає ваша теза як все робиться так як потрібно, і все йде до знищення як України так і Української державності.

Навіть взяти те декларування, його потрібно зробити ВСІМ і точка і від завтра. Немає різниці чи це працівник пенс фонду чи це продаваць(в якого доречі вища зарплата). Але як ми бачимо то і декларування для депутатів вже думають заховати.

На перший абзац: не робить. Але те що несе нам кацапія - воно кратно ще гірше. ЛАД, якого тут заинучювачують в симпатіях кацапам, перший чітко каже, що те що несуть сюди - воно ще гірше. «Патріотичні» українці (може гагаузи, хз) з претензіями «чому не державною?» цього якраз не розуміють. Може їм і справді буде краще здавати кавалірки офіцерам ФСБ.. вигідніше.
На другий абзац.. ввести поголовне декларування можна. Але хто буде то все перевіряти? Ще розширити штат контролюючих? Да і які там статки у сільського вчителя чи лікаря..
Є речі які давно можна було зробити: будь яка покупка авто в салоні чи квартира - через моніторинг. Показуєш, що живеш на здачу в оренду ірпінської нерухомості в сумі 10 тис грн /міс (згідно таких договорів), і платиш податку на 1-2 тисячі - то тобі з таким задекларованим доходом лише самокат можна купити . За 5 т грн і то не кожен місяць. Але ж у нас можна у відділ продажів занести 200к зелені і ти вже відбілив цю суму. Клондайк!!
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 28 лип, 2025 13:24, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 13:00

  Успіх написав:
  Shaman написав:це може стати проблемою. владі треба думати, що з цим робити, й думати разом з іншими країнами.

Плять!
Плять!
І ще раз плять!!!
Як я в перші місяці/в перше півріччя повномасштабки казав, на кшталт, що дрони - це сила!
За дронами - майбутнє!
Треба робити ставку на дрони!!!
То хто слухав?

А тут на четвертому році війни - "ой, ворог ще 100500 заводів будує по виготовленню дронів!"
А ми ДЕ?????
ДЕ НАШЕ МАСШТАБНЕ ВИРОБНИЦТВО ДРОНІВ????!!!!!

Далі волонтери?
І в марафоні - "подайте донатів на пару ефпівіШОК?!?!!!"

Нажаль влада тільки і може робити що "треба думати". Поки Зе при владі - ніякого масштабного виробництва "аналогів шахедів" не буде. Це вже давно було ясно.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 13:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Показуєш, що живеш на здачу в оренду ірпінської нерухомості в сумі 10 тис грн /міс (згідно таких договорів), і платиш податку на 1-2 тисячі - то тобі з таким задекларованим доходом лише самокат можна купити


Що це за самокат такий?
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Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 13:17

  jump написав:Держспецзв’язку замовив позашляховики по 3 мільйони :shock:
Департамент забезпечення Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України 21 липня за результатами тендеру повідомив про намір укласти угоду з ТОВ "Сервісний центр "Діамант" про закупівлю легкових автомобілів на 17,98 млн грн. :x
За майбутньою угодою до 15 жовтня поставлять шість автомобілів спеціального призначення на базі чорного позашляховика Toyota Land Cruiser Prado 2025 року випуску по 3,00 млн грн.
https://epravda.com.ua/finances/derzhsp ... ni-809675/

До речі, чого укр-чиновники так полюбляють Toyota Land Cruiser Prado? Це мега-непопулярне авто в Європі. А у нас 90% чиновників їздять саме на цьому авто.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 13:22

BIGor
чого укр-чиновники так полюбляють Toyota Land Cruiser Prado?


Майже всюди можна зʼїхати з траси з мадам , яку не можна показувати, чи на полювання/рибалку/пікнік.,
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 13:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Майже всюди можна зʼїхати з траси з мадам , яку не можна показувати, чи на полювання/рибалку/пікнік.,

Слабенький аргумент. Є й інші авто позашляховики. Чому саме ця модель?
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Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 13:36

операція "Солом'яний бичок"

  detroytred написав:
  fox767676 написав:
  detroytred написав:Надія чи віра тільки на лебедів чи Корону (тобто що в Заходу є хитрий план)).


Більше надій на гігантське НЛО що чекаємо у листопаді
---------
А нечего было творить себе и людям ложных идолов
Даджал и Иса с Махди сойдут тогда с небес и всем покажут кузькину мать


Заява Ірану свідчить, що все ж таки хитрий план Заходу має більшу ймовірність:

*Ну и самое важное... ))) Советник Аятоллы в Иране совершенно согласен с теорией Чаплыги о распятом медведе...

Внимайте его словам!

"Враги Ирана, особенно мировой сионизм и США, выискивают проекты, подобные Зангезурскому коридору, в качестве прикрытия для более крупных геополитических проектов. Главная цель - ослабление оси сопротивления, обрыв связи Ирана с Кавказом и создание сухопутной блокады Ирана и России на юге региона"...

По мнению советника верховного лидера Ирана, "этот проект не только является частью плана США по замене Украины Кавказом как новым фронтом давления на Россию и Иран, но и реализуется при поддержке НАТО и ряда пантюркистских движений"...
(С)

поки що тільки триває операція під кодовою назвою "Солом'яний бичок", до розп'ятого медведя ще далеко
flyman
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