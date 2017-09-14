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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14570145711457214573
Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 13:40

  ЛАД написав:
  Hotab написав:ЛАД
но данном случае вполне понятно, о чём он говорил.


Можливо. Я не особливо читаю діалоги , коли в них парна дискусія затягується на кілька сторінок.
Тим більше нема сенсу читати Хантера (і ви в цьому не один раз переконались) , бо там суть завжди зводиться до чіпляння до слів, Флуд і тролінг, ідея з якої почалось забувається вже через 3 повідомлення.
Щодо населення.. Ще з періоду Ковід , коли рахували відсотки хворих (померлих) до загального населення, я сказав , що все це чухня, ми не маємо точності обрахунку кількості свого населення навіть +/-50%.
.....
Вы практически во всём правы.
Но тут решулярно пытаются подсчитать мобрезерв, исходя из населения 41 млн. и опираясь на непонятно с какой точностью известные цифры выехавших.
Это может приводить к очень большим ошибкам.
И второе.
Вы верно пишете о недоработках власти в плане мобилизации.
Но тут такое. Легко бороться с нарушениями закона (любого), когда они единичные. И очень сложно (практически невозможно), когда они становятся массовыми. Это касается как ухилянтов, так и, например, СЗЧ. Даже при идеальной работе ТЦК с реестрами, штрафами и т.д. в условиях, когда "Суспільство (нарот_не_такой) в більшості не хоче не тільки захищати (віддавати своїх чоловіків і синів) , а навіть «воювати» економічно", вряд ли спасёт положение.
Штрафы можно и не платить - тогда надо задействовать судисполнителей. Они не потянут такой объём работы. В законном порядке всё это реализовать очень сложно и очень долго. Надо принимать чрезвычайные законы. Рискнут ли это сделать? Сомневаюсь.

які ще "надзвичайні заходи"?
запропонувати тим же дроноводам винагороду та умови, які би зацікавили так званих "ухилянтів" підписати "контракт дроновода" на 3 міс., 6 міс., 12 міс.
  jump написав:Високопоставлений співрозмовник УП в одному з новостворених корпусів, не добираючи слів, назвав поточний стан справ "повною сракою", а ОТУ, в якого вони перебирають складну ділянку, "сборищем брехунів". Відгуки ОТУ щодо співпраці з цим новоствореним корпусом – такі ж емоційні та критичні.

Новостворені корпуси переймають управління на тих ділянках, де, мовою військових, вже відбувається "люта пи*дячка". Зупинити її виснаженими бригадами без додаткових ресурсів – важко або й неможливо.

Корпусний набір військ – дронщики, розвідники, інженери тощо – доводиться вишкрібати по залишках у самих бригадах. Особливо гостро стоїть питання з дронщиками, адже всі найсильніші пілоти уже мають місце служби або ж переводяться в підрозділи "Лінії дронів". Поповнення через мобілізацію – мінімальне.

Ось як описує реалії роботи корпусу наш співрозмовник:

"З 11 бригад, які стоять у смузі, наших (тих, які входять у склад корпусу – УП) – 3. У корпусному відділі вогневої підтримки тільки половина безпосередньо артилеристи, решта – замполіти, зампотєхі, топографи. Я особисто сідав і вчив людей працювати з "Кропивою". Окрім набору некомпетентних людей, є ще проблема з продажем посад.

Найдивнішим фактом є те, що корпусна реформа, яка мала скоротити кількість тимчасових органів управління на фронті, породила ще один такий орган. Тобто формально їхня кількість таки зменшилася – зникли ТГРи і частина ОТУ, але додалася нова, ймовірно, недоцільна "прокладка" під назвою "угруповання військ" (УВ).
https://www.pravda.com.ua/articles/2025/07/28/7523689/
Українській армії бракує стратегічного планування
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 13:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:поки що тільки триває операція під кодовою назвою "Солом'яний бичок", до розп'ятого медведя ще далеко


може воно і не треба за нашого життя ?
У Біблії термін у три з половиною роки має сакральне значення - це і термін земного служіння як і Христа так і антиХриста.
Якщо брати відлік від початку повномаштабної, то він десь спливає наприкінці серпня.
Після цього скоріш за все чи деескалація,
чи навпаки ескалація до рівня Армагедону



https://www.youtube.com/shorts/zdcatAP1fzM

Востаннє редагувалось fox767676 в Пон 28 лип, 2025 13:57, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 13:50

  Investor_K написав:
  Hotab написав:Майже всюди можна зʼїхати з траси з мадам , яку не можна показувати, чи на полювання/рибалку/пікнік.,

Слабенький аргумент. Є й інші авто позашляховики. Чому саме ця модель?

В народе ходят легенды о надёжности Тойоты.
Также стоит учесть, что при выборе более "премиальной" марки, шума было бы ещё больше.
Ну и выбор того, на чем действительно можно съехать с дороги не так уж и велик.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 13:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Сибарит написав:В народе ходят легенды о надёжности Тойоты.
Также стоит учесть, что при выборе более "премиальной" марки, шума было бы ещё больше.
Ну и выбор того, на чем действительно можно съехать с дороги не так уж и велик.
Це аргумент.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 14:02

  ЛАД написав:Легко бороться с нарушениями закона (любого), когда они единичные. И очень сложно (практически невозможно), когда они становятся массовыми. Это касается как ухилянтов, так и, например, СЗЧ.

Не скажу о СЗЧ, но количество выехавших и "уклонистов" Вы и сами можете подсчитать. Первых по данным ЕС, Канады и других стран, которые приняли наших беженцев. Вторых - по количеству судебных приговоров об уклонении от мобилизации. Вторых не так уж и много (до 10 000 с 2014г.). Отмечу, что "уклонисты" (хотя такого юридического термина и нет) - не те, которых таковыми считаете лично Вы или кто-то другой, а только те, в отношении которых вступили силы судебные приговоры. Это - открытые данные.
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Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 14:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  BIGor написав:До речі, чого укр-чиновники так полюбляють Toyota Land Cruiser Prado? Це мега-непопулярне авто в Європі. А у нас 90% чиновників їздять саме на цьому авто.

Крузак у східній європі - це стук-стук і виклик у податкову - перевірено знайомими. У нас - це предмет поваги до господаря.
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