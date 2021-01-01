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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1457114572145731457414575 ... 14600>
Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 16:10

  detroytred написав:
  flyman написав:поки що тільки триває операція під кодовою назвою "Солом'яний бичок", до розп'ятого медведя ще далеко

Поки да. І спростувати нічим.

Лише додати: операція "встав ружжо в дупу ведмедю", а патрони може дамо якось потім.

Ще й в Бр-ї Фарадж прийде до влади і невідомо, що заспіває.
З.и.
Підозріло вже давно не було захопливої історії..

З вазеліном, чи без?
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Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 16:29

  Xenon написав:
Трамп:

Я разговаривал много с Путиным. Путин разговаривает, а потом выпускает ракеты по городам.

Я очень разочарован им. Я сокращу сроки 50-дневного ультиматума

.
Трамп заявил, что устанавливает новый срок для России — 10–12 дней с сегодняшнего дня.

“Ждать больше нет смысла. Прошло уже 50 дней. Я хотел проявить щедрость, но прогресса нет”
— ,отметил президент США.

.
Трамп:

Мы введем дополнительные санкции против России, если не заключим сделку. Мы могли бы заключить сделку. Я не знаю.

путину надо пойти на сделку.
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Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 16:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Трамп запретил некоторым республиканцам поддержать законопроект о санкциях против России

Отмечается, что это явный признак контроля Трампа над республиканцами в Сенате. В связи с этим существует лишь минимальная вероятность того, что сенаторы опередят президента США в вопросе введения санкций против РФ.

"Когда президент Трамп захочет, чтобы я подписал его, я подпишу. Я хочу дать президенту необходимую гибкость, чтобы он мог делать то, что должен", - сказал журналистам сенатор Джим Бэнкс из Индианы.
...
В издании уточнили, что законопроект не поддержали 11 республиканцев и четыре демократа. В эту группу вошли бывший посол администрации Трампа Билл Хагерти, самопровозглашенный неинтервенционист Рэнд Пол и один из ведущих голосов демократов в области внешней политики Крис Мерфи.

"Я следую за президентом Трампом в том, что он хочет сделать", - объяснил свое решение сенатор Рон Джонсон, республиканец из Висконсина, который также не поддержал законопроект.


И есть верные трамписты, которые, как только, так и сразу санкции введут

Это только мне одному напоминает наших "Слуг народа" ? )
Востаннє редагувалось pesikot в Пон 28 лип, 2025 16:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 19:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ще в першу каденцію у Пороха був лозунг - Армія.Мова.Віра

І скільки було просто хом"ячків або проросійських, які сміялись

Армія - як смішно
Мова - як смішно
Віра - як смішно

Армовір - ха-ха-ха
Навіщо все це потрібно, коли на піввареника не вистачає ...
Писали вони

Але, знову оті нюанси

Армія ? Росія хоче знищення української армії.
Отже, армія - має значення

Мова ? Росія хоче статуса российского языка в Україні.
Отже, мова - має значення

Віра ? Росія хоче статуса свого осередку УПЦ МП в Україні
Отже, віра - має значення

Армія.Мова.Віра - це і був розвиток держави. Від державних діячів
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 20:06

  Xenon написав:
Трамп заявил, что устанавливает новый срок для России — 10–12 дней с сегодняшнего дня.

Шо сталося? Страшний вітер дме з Китаю?
fler
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Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 20:56

  _hunter написав:
  budivelnik написав:
  _hunter написав:Но сначала будивельник а потом Шаман уперлись -- "сказал укрстат 41 лям -- значит 41 лям и не ... волнует" :lol:
1 Будівельник казав про те що Україна буде жити якщо кількість населення буде знаходитись в межах від 24 до 90 млн осіб, якщо имаємо бонусом Кубань і Білгородщину.. - то ці межі зміняться
2 Ти СВІДОМО висмикнувши цифру НЕплатячих податків 8 млн осіб ( станом на до війни) чомусь вирішив відняти від кількості населення до війни і на цьому почав флудити.
2

Вот именно: "Сову на глобус - не треба"
Во-первых: вопрос
>>> Україна буде жити якщо кількість населення буде знаходитись в межах від 24 до 90
я не обсуждал -- понятия не имею зачем ты эту мантру везде суешь...
1Тобі вже підказували
Навчись правильно формулювати питання
2 Навчись влазити в іншу дискусію- розуміючи про що вона.

Я вів дві дискусії з різними опонентами
Перша - про вплив 8 млн працездатного населення яке не платить жодних податків на загальний результат в Україні при умові що в Україні є 42 млн населення , в контексті того що несплата цими 8 млн +/- 400 млрд грн/рік податків - з ГОЛОВОЮ перекриває неякісну працю чиновників чи обєми крадіжок корупціонерів.
Друга - про демографічну кризу
  _hunter написав:Во-вторых:
8 лямов ты сам только вчера в очередной раз придумал:
Зображення
Как и 42: "Є 42 млн населення". Не БЫЛО -- Є.
1 Якщо ти цього не бачив, або не запамятав, або пропустив - то хіба я тобі лікар?
Ця цифра(8 млн тих хто не платить навіть з мінімалки) використовується мною як мінімум з початку війни( хоча мені здається що набагато швидше)
2 Про 42 млн..
Цю цифри я використовую з початку ковіду ( тобто вже 3-4 роки) , бо взяв її з французських джерел..
Хотаб і Дейтрот - не дадуть збрехати
Ось ця табличка
Age Group ____ Population on 01/01/2021
______ ____ Males _______ Females ______ Both sexes
0-9 ____ 2056030 _______ 1931034 ______ 3987064
10-19 ____ 2158184 _______ 2035949 ______ 4194133
20-29 ____ 2353159 _______ 2225782 ______ 4578941
30-39 ____ 3464173 _______ 3385682 ______ 6849855
40-49 ____ 2954681 _______ 3125274 ______ 6079955
50-59 ____ 2555394 _______ 3051751 ______ 5607145
60-69 ____ 2147021 _______ 3139694 ______ 5286715
70-79 ____ 979569 _______ 1930833 ______ 2910402
80-89 ____ 449732 _______ 1182853 ______ 1632585
90+ ____ 77433 _______ 214489 ______ 291922
Total known__ 19195376_______ 22223341______ 41418717
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Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 20:58

  fler написав:
  Xenon написав:
Трамп заявил, что устанавливает новый срок для России — 10–12 дней с сегодняшнего дня.

Шо сталося? Страшний вітер дме з Китаю?


Чого не цитуєте повністю?
""Трамп заявил, что устанавливает новый срок для России — 10–12 дней с сегодняшнего дня.

“Ждать больше нет смысла. Прошло уже 50 дней. Я хотел проявить щедрость, но прогресса нет”
— ,отметил президент США.""

Нових 10-12 днів. 50 вже закінчилися. Дамо йому ще трохи часу... Для чого?
alibob
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 21:02

  fler написав:Пишуть, що треба півроку часу, щоб усе відновити.

Брехня, шось відмінили, шось летить.
Забронювать саме аерофлотом дає.
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Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 21:47

  alibob написав:“Ждать больше нет смысла. Прошло уже 50 дней. Я хотел проявить щедрость, но прогресса нет”
— ,отметил президент США.""

Нових 10-12 днів. 50 вже закінчилися. Дамо йому ще трохи часу... Для чого?

Пардон муа, я, хоча дні і не рахую, але мені очевидно, що з того моменту, коли про ці 50 днів всюди шла мова, ще 50 днів не минуло. Допускаю, що Трамп міг дійсно так сказати, але ж не у всіх та ж сама хвороба, що у нього, можна ж було якось співставити?
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Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 21:51

  M-Audio написав:
  alibob написав:“Ждать больше нет смысла. Прошло уже 50 дней. Я хотел проявить щедрость, но прогресса нет”
— ,отметил президент США.""

Нових 10-12 днів. 50 вже закінчилися. Дамо йому ще трохи часу... Для чого?

Пардон муа, я, хоча дні і не рахую, але мені очевидно, що з того моменту, коли про ці 50 днів всюди шла мова, ще 50 днів не минуло. Допускаю, що Трамп міг дійсно так сказати, але ж не у всіх та ж сама хвороба, що у нього, можна ж було якось співставити?

Теж пригадую, що лунало термін 50 днів виходив чи 2, чи 3 вересня.
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