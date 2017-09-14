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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1457414575145761457714578>
Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 08:57

  Hotab написав:detroytred
Що стосується виїздів молоді, студентства за кордон, школярів, які завершують школу й вступають за кордоном


Дочка поступила в німецький державний ВУЗ . Мова в багажі є.
Думаю це точка неповернення.
Щодо народжуваності.. По одному ЖК не судять, але в Кампусі шалена кількість малечі (0-3, тобто «діти війни») , і пузатих мам (тут я точно не при чому). Будинок молодіжний, не диво. Мабуть не всюди так.

Один новий ЖК в Київі "Фейслеса" не показник. Колись читав що коефіцієнт народжуваності в Україні 0,9 на одну жінку. Для підтримки того що є має бути 2,2.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 09:39

  BIGor написав:
  Hotab написав:Дочка поступила в німецький державний ВУЗ . Мова в багажі є.
Думаю це точка неповернення.
Щодо народжуваності.. По одному ЖК не судять, але в Кампусі шалена кількість малечі (0-3, тобто «діти війни») , і пузатих мам (тут я точно не при чому). Будинок молодіжний, не диво. Мабуть не всюди так.

Один новий ЖК в Київі "Фейслеса" не показник. Колись читав що коефіцієнт народжуваності в Україні 0,9 на одну жінку. Для підтримки того що є має бути 2,2.


Ну то дійсно, з Польщі краще видно ... не те, що ми на місці спостерігаємо )

Також звернув увагу, що якось стало більше вагітних
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 10:15

  pesikot написав:Також звернув увагу, що якось стало більше вагітних

Беби-бум третьих 😁
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 10:32

  pesikot написав:
  BIGor написав:
  Hotab написав:Дочка поступила в німецький державний ВУЗ . Мова в багажі є.
Думаю це точка неповернення.
Щодо народжуваності.. По одному ЖК не судять, але в Кампусі шалена кількість малечі (0-3, тобто «діти війни») , і пузатих мам (тут я точно не при чому). Будинок молодіжний, не диво. Мабуть не всюди так.

Один новий ЖК в Київі "Фейслеса" не показник. Колись читав що коефіцієнт народжуваності в Україні 0,9 на одну жінку. Для підтримки того що є має бути 2,2.


Ну то дійсно, з Польщі краще видно ... не те, що ми на місці спостерігаємо )

Також звернув увагу, що якось стало більше вагітних

жить стало лучше,
жить стало веселей.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 10:41

  Сибарит написав:
  pesikot написав:Також звернув увагу, що якось стало більше вагітних

Беби-бум третьих 😁

Точно.
Раніше 3-ох дітні і більше вкладалися в 1,5% від усіх сімей. Зараз жінки уже з двома дітьми вельми популярні і бажані.
У січні-червні 2025 року в Україні зареєстровано 249 тисяч смертей і лише 86,8 тисячі народжень, Це означає, що смертність перевищила народжуваність у 2,9 раза. Найгірша демографічна ситуація зафіксована в Херсонській та Донецькій областях, де на одну новонароджену дитину припадає понад десять померлих https://unn.ua/news/v-ukraini-smertnist ... -2025-roku
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 10:47

  alibob написав:Нових 10-12 днів. 50 вже закінчилися. Дамо йому ще трохи часу... Для чого?

"Дамо йому" :D :D Ви напевно член світового правління, раз маєте повноваження "давати Трампу ще трохи часу".
А якщо не справиться, то що буде? :D :D Напевно ви і ваші кореша поміняють Трампа нафіг.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 10:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

BIGor написав:
  Faceless написав:
andrey_spec написав:[quote="5876934:BIGor"]До речі, чого укр-чиновники так полюбляють Toyota Land Cruiser Prado? Це мега-непопулярне авто в Європі. А у нас 90% чиновників їздять саме на цьому авто.

Крузак у східній європі - це стук-стук і виклик у податкову - перевірено знайомими. У нас - це предмет поваги до господаря.
Прадіки помітно дешевше лінійки Land Cruiser, і в принципі є трохи дорожче середнього. При цьому місткий, якщо мова про спецавтомобілі, то там ще обладнання треба впхати.

Ну так, авто за 3 000 000 гривень, це дешевка, зрозуміло.[/quote]Я написав трохи дорожче середнього, чи ви в Польщі українську вже забули як читати? Крім того в 3млн оцінили мабуть вже переобладнане авто
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 10:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

detroytred написав:
  Hotab написав:в Кампусі шалена кількість малечі (0-3, тобто «діти війни») , і пузатих мам (тут я точно не при чому).


В принципі, таку картину теж спостерігаю. Малечі та мамаш чимало.
Хоча є нюанс: багато переселенців.., які мешкають в оренді від виїхавших.
Також можу сказати і по сусідам і по колегам. Чимало вагітних, і з дітьми до 3 років
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 11:03

  detroytred написав:
  budivelnik написав:Хотаб і Дейтрот - не дадуть збрехати
Буйдрочельник, ти там з дуба рухнув чи що?
Після постійних макань тебе ще й допетрити посилатися на мене.
Те що ти Де-Біл - це ясно і не обговорюється
Але я думав що навіть такий примітив як ти згадає що я постійно спирався на демографічні таблички по ковіду від французів, а ти з Хотабом - був проти ...

Тобто я казав що ти підтвердиш що я використвовував ці таблички ще 2 роки тому..
Але виявилось що тобі як бику кров очі залила і ти бикуєш маючи причину чи не маючи , просто для тебе червона ганчірка це нік Будівельник..
З одного боку це добре
Більше псіхуєш - швидше подохнеш.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 11:10

  ЛАД написав:Но не сомневаюсь, что в его организацию были вложены большие (вероятно, очень большие) деньги. Да, многие участвовали там по идейным соображениям. Особенно, молодёжь, которую легко увлечь красивыми лозунгами. Но и достаточно было примазавшихся, и просто бездельников, которым нравилось побузить и бесплатно пожить на майдане, ничего не делая. Вспомните, что очень многие не хотели уходить с майдана даже после бегства Януковича и оставались там ещё и в марте-апреле. Уж не помню точно, когда их вынудили разойтись. Почему-то ни в укр. Вики, ни в ещё паре источников об этом не пишут, а говорят только о трёх месяцах.

А ХТО вложив ці "большие (вероятно, очень большие) деньги". Пройшло якби вже 11 років. Повинні бути якісь пояснення вашим конспірологічним версіям, окрім пустих слів.
І перше найпростіше питання - хто ті гроші вложив?
  ЛАД написав:И между прочим:
За результатами соціологічних досліджень, проведених у грудні 2013 — січні 2014 рр. акції Євромайдану підтримували майже половина населення України, від 42 до 50 відсотків респондентів. Не підтримували — від 35 до 50 відсотків респондентів.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD

Це явно не правдиві цифри підтримки.
Якщо навіть в 2004 році підтримка була 55 на 45(по результатах 3 туру виборів), то що говорити за 2014.
В 2014 підтримка як мінімум була 60+%. Думаю в районі 70%.
*цифри за умови виключення людей які "не визначились", тобто тільки ті що "так" або "ні".

Якщо "не підтримують" 50% то як міг бути результат виборів Порошенка - 55% відсоків? Очевидно що цифри опитувань не правдиві по ряду причин.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Вів 29 лип, 2025 11:12, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777
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