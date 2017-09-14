В мене питання.. Чого всі носяться як дурень з торбою з питаннями вагітності?/народжуваності? 1 Якщо ПОМИРАЄ 600 000 і народжується 200 000 - то це знижує ВЖЕ СЬОГОДНІ навантаження на а - пенсійний фонд б - медицину в - дошкільну систему г - через 8 років зменшить навантаження на середню освіту, а через 18 років на вищу освіту д - в порівнянні з попередніми роками додає 200 000 робочих рук жінок які не сидять в декреті 2 Зменшуються витрати БАТЬКІВ які йдуть на дітей( покращення сімейного бюджету на наступних 20 років)
Це з плюсів Тепер мінуси Через 20 років відчуємо що нам не вистарчає робочих рук.... Але тут два питання а - Хто там свистів що всюди ВЖЕ недобір в системі охорони здоровья? Так от зменшення кількості населення-зменшує потребу в кількості вчителів/лікарів/поліція... б - хто там переживав за роботизацію яка залишає людей без роботи? А в нас - опача.. - немає кого залишати , еволюційно кількість зменшилась.
budivelnik написав:Хотаб і Дейтрот - не дадуть збрехати
Буйдрочельник, ти там з дуба рухнув чи що? Після постійних макань тебе ще й допетрити посилатися на мене.
Те що ти Де-Біл - це ясно і не обговорюється Але я думав що навіть такий примітив як ти згадає що я постійно спирався на демографічні таблички по ковіду від французів, а ти з Хотабом - був проти ...
Тобто я казав що ти підтвердиш що я використвовував ці таблички ще 2 роки тому.. Але виявилось що тобі як бику кров очі залила і ти бикуєш маючи причину чи не маючи , просто для тебе червона ганчірка це нік Будівельник.. З одного боку це добре Більше псіхуєш - швидше подохнеш.
Закатай губу, місіонер. Не дочекаєшся. І не будуй, як завжди, на вигадках (про псіхуєш тощо)
І не перебріхуй-то. Це саме ти ніяк заспокоїтися не взмозі, не згадавши Детройта, щоб не підгадити. В даному випадку (вкотре) перекрутив нік. Тому й отримав алаверди. Ну і пояснення про кумедність в розрізі макань тебе.
Брешеш, як дишиш(( ("і ти бикуєш маючи причину чи не маючи , просто для тебе червона ганчірка це нік Будівельник..") --- нік перекрутив-перебрехав ти й свідомо, а голосиш, що не маючи причини. Це реал, факти... Такі само, як і надлишок товарів-послуг... якого ти у своєму запитанні до ШІ стосовно ринку не отримав, теоретик.
На місіонерів апріорі ніззя нервувати... Це абсолютно безглуздо. Тільки пофігістично відноситися треба.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 29 лип, 2025 11:20, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:Дочка поступила в німецький державний ВУЗ . Мова в багажі є. Думаю це точка неповернення. Щодо народжуваності.. По одному ЖК не судять, але в Кампусі шалена кількість малечі (0-3, тобто «діти війни») , і пузатих мам (тут я точно не при чому). Будинок молодіжний, не диво. Мабуть не всюди так.
Один новий ЖК в Київі "Фейслеса" не показник. Колись читав що коефіцієнт народжуваності в Україні 0,9 на одну жінку. Для підтримки того що є має бути 2,2.
Ну то дійсно, з Польщі краще видно ... не те, що ми на місці спостерігаємо )
Також звернув увагу, що якось стало більше вагітних
смахують з армії по багатодітності. Не хотять ще 10 років воювати.
budivelnik написав:В мене питання.. Чого всі носяться як дурень з торбою з питаннями вагітності?/народжуваності?
Напевно тому що це ключове питання виживання. Якщо популяція особин(в даному випадку "людська нація українців") не розмножується то вона вимирає. Територія звичайно залишиться, може навіть назва "українці" залишаться, але люди будуть інші. А під час війни це питання ще гостріше - для чого ми воюємо якщо ми і так вимираєм?
*Між іншим це досить нова ситуація в історії людства. По-моєму не було в історії прикладів "дробровільного" вимирання нації. Дуже гірко що фактично ми "першопроходці".
Востаннє редагувалось andrijk777 в Вів 29 лип, 2025 12:04, всього редагувалось 2 разів.
Але тут два питання а - Хто там свистів що всюди ВЖЕ недобір в системі охорони здоровья? Так от зменшення кількості населення-зменшує потребу в кількості вчителів/лікарів/поліція...
Так от це черговий єралашик від тебе. Ти зменшення потреби в кількості вчителів\лікарів\поліції враховуєш, а те, що при цьому цілком може також зменшуватися й кількість цих вчителівлікарівполіції до уваги не береш.
Мабуть гадаєш, що за низьких зп та отаких навантаженнях, на місце отої моєї знайомої 75+ лікарки прийде молода заміна(( Яка й зараз на вільне місце поруч з цієї пенсіонеркою не хоче.
andrijk777 написав:Навно тому що це ключове питання виживання. ... "дробровільного" вимирання нації. Дуже гірко що фактично ми "першопроходці".
Проблеми ці вже майже всюди. Різні тільки масштаби. Навіть в китайців наче теж вимальовується.
Ну да. Можна відрізати 2 пальці а можна 2 руки. Проблема та сама, просто масштаби різні. Да, жалко бідних китайців, вимирають. Всього навсього 1,5 мільярди залишилось. Скоро взагалі китайця не зустрінеш.
*Немає такої проблеми ні у кого в світі і не було. Немає країни населення якої зменшиться в 2 рази за 50(або швидше) років.
andrijk777 написав:Якщо популяція особин(в даному випадку "людська нація українців") не розмножується то вона вимирає. Територія звичайно залишиться, може навіть назва "українці" залишаться, але люди будуть інші.
1 Жодна популяція не має тільки стану- розмноження. В противному випадку хтось би все зайняв 2 Є така штука яка називається- прогнозування... Для того щоб мати розуміння треба визначити межі. Для України межі це не менше 24 млн і не більше 90 млн 3 Офіційна статистика - 42 млн ( це з тими хто зараз в еміграції) Реальна(на території України)- 35 млн+/- Але якщо ВВП на душу вираховуєтьсяк ВВП загальне/кількість населення - то виходить що ВВП на душу РЕАЛЬНЕ на 20% вище від розрахункового 4 Для того щоб ВТРАТИТИ 11 млн , втрачаючи по 400 000 в рік - треба 30 років ( по факту навіть більше, бо чим менша загальна кількість населення тим сильніше буде скорочуватись кількість померлих)
Тому ще раз Якого МИЛОГО переживати за те що МОЖЕ відбудеться а МОЖЕ НЕ ВІДБУДЕТЬСЯ через 30 років... якщо у нас РЕАЛЬНА проблема ВЖЕ ( війна з педераційниками , яка до речі ДОДАЄ щорічно близько 100 000 смертей)
Banderlog написав: смахують з армії по багатодітності. Не хотять ще 10 років воювати.
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