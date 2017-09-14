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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1458214583145841458514586>
Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 17:11

  Banderlog написав:
  Shaman написав:ти дивись, ми зараз до Європи ближче.
сказав би я тобі до чого ви близько)))
не баісь, поки я в армії мені можно багато, що з того шо тобі нізя. Від вживання наркотиків, продажу дрібних партій до пяного хуліганства і домашнього насильства) чи ти думаєш шо якщо прєдположим тобі при зустрічі носа зламаю мені дадуть 3 роки тюрми?))) Якби воно так було багато хто замість іти в сзч розбив би вітрину і сів би на півроку в сізо. Чи уколовся і в наркодиспансер.

так може ось чого дружина дітей з тобою не відпустила? звісно, де РПЦ, то там й Домострой, як же по-іншому.

а з приводу п'яного хуліганства - то обережніше, бо поки зберешся, можеш впасти й собі щось поламати 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 17:12

  yama написав:
  Banderlog написав:Ссср платило військовослужбовцям під час 2ї світової, особливо старшим офіцерам
Солдати-строковики та мобілізовані резервісти — звичайні рядові — у більшості випадків не отримували регулярну платню, або вона була символічною. Їх забезпечували переважно натурою: їжа, обмундирування, житло. Однак, у разі нагородження або поранення, вони могли отримувати додаткові грошові виплати, компенсації сім'ї тощо.

може в нього дідо в стрибках воював, тому знає що каже
Востаннє редагувалось flyman в Вів 29 лип, 2025 17:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 17:13

  yama написав:
  Banderlog написав:Ссср платило військовослужбовцям під час 2ї світової, особливо старшим офіцерам
Солдати-строковики та мобілізовані резервісти — звичайні рядові — у більшості випадків не отримували регулярну платню, або вона була символічною. Їх забезпечували переважно натурою: їжа, обмундирування, житло. Однак, у разі нагородження або поранення, вони могли отримувати додаткові грошові виплати, компенсації сім'ї тощо.
на війні отримували і окремо були і бойові виплати.
символічною то якою? І як вона була співрозмірна з їх цивільними зарплатами? За безплатно воювати ніхто не буде, ми не комуністи)
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 17:16

  Shaman написав:
  Banderlog написав:
  Shaman написав:ти дивись, ми зараз до Європи ближче.
сказав би я тобі до чого ви близько)))
не баісь, поки я в армії мені можно багато, що з того шо тобі нізя. Від вживання наркотиків, продажу дрібних партій до пяного хуліганства і домашнього насильства) чи ти думаєш шо якщо прєдположим тобі при зустрічі носа зламаю мені дадуть 3 роки тюрми?))) Якби воно так було багато хто замість іти в сзч розбив би вітрину і сів би на півроку в сізо. Чи уколовся і в наркодиспансер.

так може ось чого дружина дітей з тобою не відпустила? звісно, де РПЦ, то там й Домострой, як же по-іншому.

а з приводу п'яного хуліганства - то обережніше, бо поки зберешся, можеш впасти й собі щось поламати 8)

Та я то можу і впасти) Я тобі пишу що по дрібних статтях військовослужбовці під час війни неосудні. Але ти щось тупо соображаєш....
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 17:16

  Banderlog написав:
  yama написав:
  Banderlog написав:Ссср платило військовослужбовцям під час 2ї світової, особливо старшим офіцерам
Солдати-строковики та мобілізовані резервісти — звичайні рядові — у більшості випадків не отримували регулярну платню, або вона була символічною. Їх забезпечували переважно натурою: їжа, обмундирування, житло. Однак, у разі нагородження або поранення, вони могли отримувати додаткові грошові виплати, компенсації сім'ї тощо.
на війні отримували і окремо були і бойові виплати.
символічною то якою? І як вона була співрозмірна з їх цивільними зарплатами? За безплатно воювати ніхто не буде, ми не комуністи)

Наша пєсня хороша, починаємо з партії? Партія- ум честь та совість нашої епохи.
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 17:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Тоді весь "непотріб"


Гарно написано, хочу підкреслити як люди певних слоїв думають про інших, мабуть сьогоднішні новини зачіпають за живе.
Вся Україна чекає щоб 'кодлу' залишилось не довго, добре було б і з решіткою на двері, але і тапком під з**д вистачить.
BeneFuckTor
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 17:21

  BeneFuckTor написав:
  fler написав:Тоді весь "непотріб"


Гарно написано, хочу підкреслити як люди певних слоїв думають про інших, мабуть сьогоднішні новини зачіпають за живе.
Вся Україна чекає щоб 'кодлу' залишилось не довго, добре було б і з решіткою на двері, але і тапком під з**д вистачить.

кажуть, що на плівках міндіча можна прочитати ті думки вголос
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 17:23

  Banderlog написав:Та я то можу і впасти) Я тобі пишу що по дрібних статтях військовослужбовці під час війни неосудні. Але ти щось тупо соображаєш....

Успіх теж розписував картини маслом, як він на дємбєлі буде цивільних пинати, а сидить тихо на догляді за кицею як миша під віником
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 17:23

  yama написав:
  pesikot написав:
  yama написав:Україна у стані війни: чи можлива перемога без тотальної мобілізації ресурсів?

Коли за станок ? )

не дають станка нема , весь ворк юа прошарив і робота юа , не запрошують снаряди точити

а ти де шукав, в Польщі? :lol:
Фрезерувальник

Токар
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 17:30

  Banderlog написав:
  Shaman написав:
  Banderlog написав:сказав би я тобі до чого ви близько)))
не баісь, поки я в армії мені можно багато, що з того шо тобі нізя. Від вживання наркотиків, продажу дрібних партій до пяного хуліганства і домашнього насильства) чи ти думаєш шо якщо прєдположим тобі при зустрічі носа зламаю мені дадуть 3 роки тюрми?))) Якби воно так було багато хто замість іти в сзч розбив би вітрину і сів би на півроку в сізо. Чи уколовся і в наркодиспансер.

так може ось чого дружина дітей з тобою не відпустила? звісно, де РПЦ, то там й Домострой, як же по-іншому.

а з приводу п'яного хуліганства - то обережніше, бо поки зберешся, можеш впасти й собі щось поламати 8)

Та я то можу і впасти) Я тобі пишу що по дрібних статтях військовослужбовці під час війни неосудні. Але ти щось тупо соображаєш....


Це хто тобі таку маячню сказав ?
Якщо ти, комусь у цивільному місті, зламаєшь носа, то згодом отримаєшь строк.

Будешь не сметану красти, а дієтичні супи їсти та шити рукавиці )
pesikot
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