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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14584145851458614587>
Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 18:12

  tumos написав:
  Banderlog написав: Міліція навіть провірити документи не має права. В котрім місці і шо тобі неясно?

Милиция точно не имеет права. ) В отношении полиции не знаю. Помогите решить задачку.
Ст. 186-8 Кодекса об амин. нарушениях. Если не ошибаюсь, то админпротокол составляет полиция согласно ст. 255. Как без проверки документов можно установить незаконное ношение военной формы ?

) це ви вже самі напишіть. Що буде якщо я не покажу документів поліції?)
Дайте вгадаю. Розстріл коло найближчої стіночки? Може арешт і громадські роботи протягом 15 діб?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 18:22

  Banderlog написав:) це ви вже самі напишіть. Що буде якщо я не покажу документів поліції?)
Дайте вгадаю. Розстріл коло найближчої стіночки? Може арешт і громадські роботи протягом 15 діб?

Я уже написал. Мы ведь за право перетирали. Верно ?
tumos
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 18:24

  Water написав:
  Banderlog написав:Пишу що поки мобілізований то непідсудний по дрібним статтям. Міліція навіть провірити документи не має права. В котрім місці і шо тобі неясно?

  Banderlog написав:Нема ніякого військового часу і законів військового часу. Закони всі лишились які були, європейські :lol: шо не ясно?

З такою точкою зору це Сомалі.

А когда днем, посреди города к пэрэсичному подлетает бусик с "веселыми ребятами" -- это еще не оно самое? :roll:
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 18:25

  BeneFuckTor написав:
  fler написав:Тоді весь "непотріб"


Гарно написано, хочу підкреслити як люди певних слоїв думають про інших,

Цікаво, а як ви називаєте людей працездатного віку, які роками сидять на утриманні у платників податків?
  BeneFuckTor написав:мабуть сьогоднішні новини зачіпають за живе.

Які саме новини?
fler
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 18:26

  tumos написав:
  Banderlog написав: Міліція навіть провірити документи не має права. В котрім місці і шо тобі неясно?

Милиция точно не имеет права. ) В отношении полиции не знаю. Помогите решить задачку.
Ст. 186-8 Кодекса об амин. нарушениях. Если не ошибаюсь, то админпротокол составляет полиция согласно ст. 255. Как без проверки документов можно установить незаконное ношение военной формы ?

ВСП напевне треба викликати. щоб потім не лише дубинками, а й прикладом отоварили :lol:

Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 18:37

  tumos написав:
  Banderlog написав:) це ви вже самі напишіть. Що буде якщо я не покажу документів поліції?)
Дайте вгадаю. Розстріл коло найближчої стіночки? Може арешт і громадські роботи протягом 15 діб?

Я уже написал. Мы ведь за право перетирали. Верно ?

За впровадження права в дію. Як поліція буде реагувати на дрібні порушення закону військовослужбовцями? То понятно що згідно статутів військовослужбовець щось там комусь там, постійно зобовязаний. А шо якщо він не хоче виконувати вимоги і тож озброєний? А якщо група озброєних військовослужбовців ?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 18:37

  Shaman написав:ВСП напевне треба викликати. щоб потім не лише дубинками, а й прикладом отоварили :lol:

Как бы можно рассмотреть обратный вариант. ВСП проверило документы. Не имеет права на ношение. Вызывает полицию для составления админпротокола. Поэтому написал, не знаю.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 18:42

  Banderlog написав:
  tumos написав:
  Banderlog написав:) це ви вже самі напишіть. Що буде якщо я не покажу документів поліції?)
Дайте вгадаю. Розстріл коло найближчої стіночки? Може арешт і громадські роботи протягом 15 діб?

Я уже написал. Мы ведь за право перетирали. Верно ?

За впровадження права в дію. Як поліція буде реагувати на дрібні порушення закону військовослужбовцями? То понятно що згідно статутів військовослужбовець щось там комусь там, постійно зобовязаний. А шо якщо він не хоче виконувати вимоги і тож озброєний? А якщо група озброєних військовослужбовців ?

Озброїти додатково лопатами і копать на 0?
Water
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 18:44

  Shaman написав:
  tumos написав:
  Banderlog написав: Міліція навіть провірити документи не має права. В котрім місці і шо тобі неясно?

Милиция точно не имеет права. ) В отношении полиции не знаю. Помогите решить задачку.
Ст. 186-8 Кодекса об амин. нарушениях. Если не ошибаюсь, то админпротокол составляет полиция согласно ст. 255. Как без проверки документов можно установить незаконное ношение военной формы ?

ВСП напевне треба викликати. щоб потім не лише дубинками, а й прикладом отоварили :lol:

всп кажеш? Це вже ближче))) ну і багато того всп? 102 наприклад, якщо тебе не убивають а розбили ніс, за який час приїде спасати твою тушку? По нормативу? А всп?
То ти кажеш що всп бє прикладами за образу гонору цивільних? Бо вони там всі за європейські цінності і люблять бити прикладами за безплатно? Це точна інформація? )))
я тобі скажу що буде, в всп тюрми на всіх нема, всп повідомить частину, і відпустить) дальше фронту нікого не зішлють.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 18:46

  _hunter написав:
  Water написав:
  Banderlog написав:Пишу що поки мобілізований то непідсудний по дрібним статтям. Міліція навіть провірити документи не має права. В котрім місці і шо тобі неясно?

  Banderlog написав:Нема ніякого військового часу і законів військового часу. Закони всі лишились які були, європейські :lol: шо не ясно?

З такою точкою зору це Сомалі.

А когда днем, посреди города к пэрэсичному подлетает бусик с "веселыми ребятами" -- это еще не оно самое? :roll:

єта другоє.
пересічений ще довго пам"ятатиме про "прострілювати коліна"
flyman
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  #<1 ... 14584145851458614587>
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