Додано: Вів 29 лип, 2025 20:34

ЛАД написав: Shaman

Вы сегодня в ударе.

Прочитал ваш первый пост, думал ответить. Прочитал, второй-третий - всякое желание отпало.

Я только исключил вас из чс, видимо, придётся восстанавливать.

Мозги вам промыли капитально. Не знаю где, если на экономфаке, то это грустно. Но тогда становится понятно, откуда у нас такие успехи в экономике.

Но промыли как-то странно. Представления о капитализме у вас примерно такие, как у меня лет 60 назад в годы моей комсомольской юности.

...

Написали вы очень много, но только подтвердили свой уровень инструктора райкома.

Кстати, вы опять много написали о диктатуре, авто- и демократии, но так и не привели ни одного примера страны (кроме Ю. Кореи), ставшей богатой за годы после 2МВ благодаря демократии.

Ваши призывы отвечать с аргументами... Увольте. С "профессионалами идеологического фронта" уровня инструктора райкома...

Мой совет (конечно, можете его проигнорировать) - не стоит вам обсуждать такие темы.

Не ваше это. Вы сегодня в ударе.Прочитал ваш первый пост, думал ответить. Прочитал, второй-третий - всякое желание отпало.Я только исключил вас из чс, видимо, придётся восстанавливать.Мозги вам промыли капитально. Не знаю где, если на экономфаке, то это грустно. Но тогда становится понятно, откуда у нас такие успехи в экономике.Но промыли как-то странно. Представления о капитализме у вас примерно такие, как у меня лет 60 назад в годы моей комсомольской юности....Написали вы очень много, но только подтвердили свой уровень инструктора райкома.Кстати, вы опять много написали о диктатуре, авто- и демократии, но так и не привели ни одного примера страны (кроме Ю. Кореи), ставшей богатой за годы после 2МВ благодаря демократии.Ваши призывы отвечать с аргументами... Увольте. С "профессионалами идеологического фронта" уровня инструктора райкома...Мой совет (конечно, можете его проигнорировать) - не стоит вам обсуждать такие темы.Не ваше это.

оцефеєрично. я витрачаю час, наводжу купу прикладів, а що у відповідь?- "Мозги вам промыли капитально"- "уровень инструктора райкома"- "Я только исключил вас из чс, видимо, придётся восстанавливать."оце всі аргументи?, це- бо ви навіть не намагаєтесь аргументувати.а що ви можете взагалі аргументувати? рахунок на табло - власне, як й рівень життя й статус як в розвинених країнах, так й в різних автократіях/диктатурах.а оце питання "не привели ни одного примера страны (кроме Ю. Кореи), ставшей богатой за годы после 2МВ благодаря демократии." ви знайшли чергове безглузде питання, на яке незрозуміло що відповідати? бо так, розвинені країни розвилися й до 2СВ. й відновилися доволі швидко, не експлуатуючи населення, як срср. включно з Німеччиною та Японією, які сильно постраждали внаслідок програшу.хоча відповіді є - окрім Кореї, є інші азійські тигри - Тайвань (в першу чергу), Сінгапур та Гонконг. Гонконг до речі все, розвиток закінчився, тепер все згідно лінії партії.Східна Європа - яка не могла розвиватися через те, що потрапила не в ту окупацію. але з 90х років зовсім інша картина. до речі, а чого США не поставили лояльні уряди, як срср, не скажете?як й Австралія, яка є розвинутою країною, хоча не мала колоній, так й країни Південної Америки, які не приймали участь в 2СВ, але не змогли розвинутися через свої диктатури, особливо ліві. Венесуела дуже яскравий приклад.