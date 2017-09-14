Banderlog написав: всп кажеш? Це вже ближче))) ну і багато того всп? 102 наприклад, якщо тебе не убивають а розбили ніс, за який час приїде спасати твою тушку? По нормативу? А всп? То ти кажеш що всп бє прикладами за образу гонору цивільних? Бо вони там всі за європейські цінності і люблять бити прикладами за безплатно? Це точна інформація? ))) я тобі скажу що буде, в всп тюрми на всіх нема, всп повідомить частину, і відпустить) дальше фронту нікого не зішлють.
бачиш, який приклад самовпевненості, - чомусь ти вважаєш, що якщо спробуєш комусь набити пику, то рятувати знадобиться чужу тушку. в житті з такими гоноровитими (які полюбляють домашнє насильство) трапляється навпаки
смешной тигренок) расскажу историю из жизни... мой хороший знакомый, действующий сотрудник ГУР как то в июне ехал себе спокойно по Киеву и тут бусик волонтерский пытается тупо влезть перед ним, он не пропускает, ничинается тяни/толкай и перед светофором эти абизяны тупо подрезают, из буса выскакивает два "воина" и начинают тупо быковать аки бвндерлохи... но т.к. не "пересичный", один звонок, через 5 минут приехала группа, это время полиция разбиралась в инцинденте) в итоге эти "воины" через 2 дня были в посадке под Покровском... это один из вариантов развитий событий которые упускают "православные герои"... может быть вариант с ответкой в челюсть, х.з. кто там оппонент а если "группа и с оружием" быкует в городе, то возможна и ликвидация "ДРГ" спецурой с отчетом о найденных в телепоне святых указаний гундяева и организации терактов так что не быкуй и да воздастся тебе)))
вибач, а де ти побачив як збивають бабло? ти особисто стикався, з тебе пробували збивати? чи так в Інтернеті пишуть?
справедливість - це як? чого ти не питаєш про справедливість з тих, хто за хабарі втік за кордон? чогось немає питань. чого не питаєш тих, хто самовпевнено каже - вертів я на одному місці цю мобілізацію, я в армію не піду - до таких в тебе немає питань...
Успіх, в армії всі не потраплять - це аксіома. чи справедливість по успіховськи, що в армію мають потрапити лише ті та близькі тих, з ким у Успіха погані стосунки? ні, Успіх, це не справедливість...
і хто політрук?
Shaman написав:феєрично. я витрачаю час, наводжу купу прикладів, а що у відповідь? - "Мозги вам промыли капитально" - "уровень инструктора райкома"
Що бачимо? Бачимо що можна жити маючи від 30 до 140 осіб на км2 Бачимо що СЬОГОДНІ в нас на 40% більша густина населення ніж середньоствітова. Значить розганяти страшилки і боятись самому про те що ми зникнемо як нація - як мінімум в найближчих 100 років - не варто
Banderlog написав: всп кажеш? Це вже ближче))) ну і багато того всп? 102 наприклад, якщо тебе не убивають а розбили ніс, за який час приїде спасати твою тушку? По нормативу? А всп? То ти кажеш що всп бє прикладами за образу гонору цивільних? Бо вони там всі за європейські цінності і люблять бити прикладами за безплатно? Це точна інформація? ))) я тобі скажу що буде, в всп тюрми на всіх нема, всп повідомить частину, і відпустить) дальше фронту нікого не зішлють.
бачиш, який приклад самовпевненості, - чомусь ти вважаєш, що якщо спробуєш комусь набити пику, то рятувати знадобиться чужу тушку. в житті з такими гоноровитими (які полюбляють домашнє насильство) трапляється навпаки
смешной тигренок) расскажу историю из жизни... мой хороший знакомый, действующий сотрудник ГУР как то в июне ехал себе спокойно по Киеву и тут бусик волонтерский пытается тупо влезть перед ним, он не пропускает, ничинается тяни/толкай и перед светофором эти абизяны тупо подрезают, из буса выскакивает два "воина" и начинают тупо быковать аки бвндерлохи... но т.к. не "пересичный", один звонок, через 5 минут приехала группа, это время полиция разбиралась в инцинденте) в итоге эти "воины" через 2 дня были в посадке под Покровском... это один из вариантов развитий событий которые упускают "православные герои"... может быть вариант с ответкой в челюсть, х.з. кто там оппонент а если "группа и с оружием" быкует в городе, то возможна и ликвидация "ДРГ" спецурой с отчетом о найденных в телепоне святых указаний гундяева и организации терактов так что не быкуй и да воздастся тебе)))
Виходить ГУР підараси? Образили їх ніженок, і замість того щоб займатися ділом/своєю роботою проти рашки витрачають купу сил/часу/грошей платників податків щоби хоч якось підвищити власну самооцінку/самоствердитись. Реально виходить вони дебіли. Ніженку образили і воно одразу викликає групи спецназу/поліцію/нацгвардію
Не приведи Бог видеть реализацию представлений люмпена о справедливости – бессмысленную и беспощадную.
Долярчик як би не люмпен в традиційному понятті цього слова... як не як-дві квартири не кожен успішний купить А от в ментальному- тут так, відсутність освіти дає про себе знати З іншого боку- й наявна освіта -як би не захист від ментальності люмпена.. Є у нас один теоретик в якого ринок-це набір законів написаних чиновниками... або обмежене місце на якому все зайнято і хто перший встав-того й тапки а іншим нічого не світить поки можновладці.....
Тому надіятись на якусь манну небесну яка пояснить 73% що все в ЇХ руках .... А раз так-то й відповідальність за відсутність необхідного в руках - також на них..
Але Вони хочуть мати ПРАВО мати те що хочуть І не хочуть мати відповідальності що в них нема того що вони хочуть.
budivelnik написав:Для України межі це не менше 24 млн і не більше 90 млн
Не розумію звідки ці цифри. А якщо буде менше 24 млн то що станеться? Апокаліпсис.
...... Значить розганяти страшилки і боятись самому про те що ми зникнемо як нація - як мінімум в найближчих 100 років - не варто
Так с этим на этой ветке никто и не спорит... На этой ветке осторожно спрашивают: "если село вымирает (это, надеюсь - очевидно?) - точно нужно дожидаться последнего жителя? -- или лучше переехать в ближайший город?".
Ну и да - до "заветных" 24х лямов -- не так, что бы и далеко:
Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в своем telegram-канале. По его словам, эту оценку привел Институт демографии и качества жизни НАН.
"Из-за войны численность населения Украины значительно сократилась — с 42 млн в 2022 году до 35,8 млн в 2024 году, а к 2051 году может уменьшиться до 25,2 млн", — написал он.