ЛАД написав:1992 год - 3 706 299 2000 год - 3 512 074 2011 год - 3 052 588 2020 год - 2 794 090 После 2020 показывает некоторый рост. Не знаю, за счёт чего. Может, тоже включили в численность наших беженцев и росс. эмигрантов. 2023 год - 2 860 002.
Намалюйте плз графік. Так воно буде більш наочно
Лень. Кроме того, как по мне, цифры (когда их немного) дают лучшее понимание. Графики за счёт выбора масштабов и положения осей координат могут сильно искажать восприятие.
P.s. Кстати, по Литве по ссылке есть и график с 1913 по 2014. Впечатляет.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 30 лип, 2025 16:22, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:ми не знаємо що буде в 2026... Але є нюанс Процеси в житті не відбуваються лінійно і в одному векторі........
Не знаем. Но график постоянного падения неселения с 1989го года -- какбэ намекает
На що натякає? На перетворення України в мононаціональну Державу. Я ж Вам приводив данні перепису населення 1989 і 2001 років.. Падіння на 3 млн, але ріст національності українець + Ще раз , устаканьте в своїй голові коли селянину треба було 10 дітей бо продуктивний перод короткий(середина весни-середина осені)а виростити треба багато - то кількість населення показувала на такі сякі позитивні перспективи А зараз? Одна людина - годує 20 Ще 5 людей - для цих 20 забезпечують виробництво промислових товарів Ще 5 діти і 5 пенсіонери.. є надлишок в 4 особи які створюють послуги... але якщо стане не вистарчати перукарів чи візажистів - ви що помрете?
Так и я ровно про те же переписи: просто модель нужно взять чуть другую - "предположить", что в 89м (а скорее пару лет раньше) был пик.
ОК, принимается: столько народу для агросектора - не нужны.
Сегодня на плечах аграриев Украины держится 17,5% валового внутреннего продукта. Каждый пятый украинец работает в агросекторе. 60% валютной выручки – в агросекторе.
За 17,5% ВВП можно не переживать. С остальными 80% - что?..
Или почему "демографы" всех стран тревогу бьют, а один budivelnik не напрягается?