Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 30 лип, 2025 19:56
Water написав:
Військова контррозвідка Служби безпеки викрила у лавах Сил оборони агента російської воєнної розвідки.
Ним виявився льотчик-інструктор, майор однієї з авіабригад ЗСУ. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення. https://armyinform.com.ua/2025/07/30/go ... -zradnyka/
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Додано: Сер 30 лип, 2025 19:59
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Усі полігони України треба перевести під землю, — Сирський
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