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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14597145981459914600
Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 19:56

  Water написав:
Військова контррозвідка Служби безпеки викрила у лавах Сил оборони агента російської воєнної розвідки.
Ним виявився льотчик-інструктор, майор однієї з авіабригад ЗСУ.
Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

https://armyinform.com.ua/2025/07/30/go ... -zradnyka/

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❗️Усі полігони України треба перевести під землю, — Сирський
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