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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14626146271462814629
Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 21:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:забуваючи, що розвиток ринку країни - це розвиток не тільки 5% найпотужніших, а всього ринку загалом.
Скажу тобі страшну річ
Перше - 50% населення СВІТУ не має заощаджень від слова взагалі
2 Ті 50% які володіють 100% заощаджень поділені також на дві групи по рівню заощаджень
Перших 49% - мають стільки ж скільки й останній 1%.
3 Треба вміти відрізняти відносні і абсолютні цифри..
а - я жив на 30% від свого доходу перших 10 років... але при цьому витрачав на сімю в абсолютних цифрах стільки ж скільки витрачали мої працівники.
Тобто моїх 30% вже через 10 років дорівнювали 100% середньостатистичного
4 Такі високі доходи це не тільки хороша освіта( медалі в мене не було , була одна четвірка з української мови), а за рахунок того що я витрачав МЕНШЕ ніж заробляв-постійно капіталізуючи свої ( а потім і найнятих) робочі місця.І де факто , через 20 років на мене працював капітал а не я...
5 Ти б може подумав
А чому це я цілий час коли кажу що КОЖЕН МОЖЕ ПОКРАЩИТИ СВОЄ- обмежую коло потенційних учасників верхньою межою заробітку? всього дві середніх по Україні(40000)
А все тому що це СУМИ які повністю йдуть на споживання. Тобто людина не створює додатковий капітал при таких заробітках , вона більше працює і більше витрачає... але працюючи і витрачаючи вона сплачує податків в Бюджет більше ніж отримує з нього послуг , а раз так то Бюджет отримує РЕСУРС для того щоб... і далі вже по твоєму тексту МОЖНОВЛАДЦІ могли.....

Тобто
розвиток буде тим швидшим чим більше ресурсу можна буде вкладати в капіталізацію робочих місць
5% найбагатших - платячи високі в абсолютних цифрах податки( а у відносних 50% від Бюджету) - ледве ледве закривають діри Бюджету по утриманню непрацездатних ( та й то на мізерному рівні)
Тому
Поки не зявляться ті хто ЗАХОТІВШИ багато витрачати - зможе самостійно необхідні суми заробляти - доти ринок буде розвиватись так як розвивається.
8 млн ( і 10 млн їх сімей) - взагалі нічого не платять
8 млн ( і 10млн їх сімей) -платять рівно стільки скільки на себе витрачають з Бюджету
2 млн ( і 3 млн їх сімей) -платять в 10 разів більше ніж на них витрачає Бюджет і за цю різницю живе 8 млн не платників.

Звідки взятись ресурсу?
Тільки перевівши тих хто не платить в групу платників за себе , а частину тих хто платить за себе в групи тих хто переплачує

І це можливо ВИКЛЮЧНО шляхом самостійного прийняття такого рішення. Жодна пропоганда без СИЛОВИХ методів а-ля сталін/гітлер(концтабори)-цього зробити на протязі одного покоління - не в стані.
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 21:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:І твоя пісня про начебто готове до реформ суспільство спростовується чучелами кіз під вікнами Бальцеровича та виступами проти реформ сингапурцями.
Ти в стані зрозуміти і відділити люмпенів а-ля ти ( яким завжди всі винні) від створювачів а-ля я-яким просто не треба заважати і такі як ти з того отримають більше.
Якби Польща була готова на 100% ( а не на 30 -кількість тих хто працював в частковій приватній власності і розумів що це і з чим їдять) - то вона б перегнала США ( бо і там своїх люмпенів хоя пятою точкою жуй), тому серед половини населення яке хоче щоб їм давали - завжди знайдуться дурні з жупелами

Але там де в Польщі було 30% більш менш уявляючих що таке капіталізм- в Україні СЬОГОДНІ менше 10% тих хто уявляє що таке капіталізм на рівні поляків 1990 року...

ПС
поляки заблокували наш зерновий експорт.... ми переорієнтували потоки через Румунію/Болгарію, польські порти втратили трафік зерна..
Питання
Вони що дурні?
чи просто завжди є жменька дурнів через яку прийдеться страждати іншим.
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 22:11

  Shaman написав:.......
ніхто не знає, як воно б було. але якби замість доріг на Чонгарі були б суцільні траншеї - доля півдня могла бути зовсім іншою. основна ідея наступу Раші в лютому 2022 - що їх тут будуть зустрічати квітами. Зе гадаю теж доклався до формуваня такої думки. за Пороха таких думок в Раші не було б
Господи, до чего же надоело!
Я вам уже писал - не ваше это.
Петя много нарыл за 5 лет траншей на Чонгаре?
Раша ориентировалась/интересовалась взглядами Пети или Володи? Они ему до лампочки.
Или вы думаете, что Путин рассчитывал, что Зеленский лично выйдет встречать войска с хлебом-солью и вручит им ключи от города?

де ми відкинули той план, що за вигадки? ми були готові обговорювати план - його відкинула Раша.
У вас с памятью совсем плохо?
Начальный план Трампа мы отвергли и предложили какой-то свой, разработанный совместно с Европой.

ЛАД, це зараз чергова ІПСО від Раші - ми готові до перемовин, проти Україна (що брехня). а чого її ви підтримуєте? та й Banderlog в унісон?
Не хочет Путин. Точнее, хочет, но больше, чем мы согласны.
Проблема в том, что война на нашей территории, разрушаются больше наши города и сёла. Поэтому мы больше заинтересованы в переговорах, соответственно, должны больше проявлять инициативы.

ще раз - ми відкрити для перемовин, проти Раша. які публікації - оці вимоги Раші неодноразово озвучували й Лавров, й Пєсков, й інші офіційні особи - як мінімум 4 області. все, інших пропозицій від Раші немає.
Уже много раз писал, требования в публичной сфере и до переговоров могут сильно отличаться от того, на что согласятся на переговорах.
Что говорилось в Стамбуле я понятия не имею. И вы тоже. Потому о переговорах я вообще не высказываюсь. И не обсуждаю.

з точки зору жертв цивільного населення - так, це не ми, а Раша займається терором. з точки зору деградації економіки - в них проблем набагато більше. але у вас не вистачає профільної освіти, але є бажання заперечувати будь-які проблеми Раші. й знову - пропозиції є, окрім як продовжувати боротися? пропозицій немає...
"не вистачає профільної освіти" это сильный аргумент. :)
Но я вижу количество разрушенных заводов. Как минимум в Харькове. Думаю, Харьковом это не ограничивается. Разрушенная энергетика. Не полностью, но очень сильно. Чего стоит одно только Каховское водохранилише.
"будь-які проблеми Раші" никто не заперечує. Они есть.
Но у вас примерно профильное образование. И у вас хватает совести писать, что "в них проблем набагато більше"?
Если завтра подпишут мирный договор и снимут санкции (хотя бы основные), экономика Раши тут же начнёт работать так же, как до войны.
А сколько лет придётся восстанавливать разрушения нам? Да даже "просто" разминировать поля и леса...
Когда вы пишете такое... даже разговаривать с вами не хочется.

якби не НАБУ та САП разом з Шабуніним - от тоді ми побачили, що таке корупція. щоб оцінювати - треба якийсь критерії. на цьому починаються лише суб'єктивні оцінки та спекуляції. в першу чергу про неефективність НАБУ розповідають самі корупціонери - грошей достатньо для чорного піару...
Вообще-то, методы оценки работы правоохранительных служб хорошо известны.
Это количество приговоров и количество возвращённых денег. А лучше количество предотвращённых случаев и сумм растраты государственных средств. Чтобы не получалось, как пишет будивельник - когда борьба с коррупцией обходится дороже коррупции.
ЛАД
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