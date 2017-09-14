Додано: Нед 03 сер, 2025 12:10

detroytred написав: До речі, і куди ти пішов після звільнення? В держконтору будівельну чи за прилавок? До речі, і куди ти пішов після звільнення? В держконтору будівельну чи за прилавок?

detroytred написав: *через 20 років на мене працював капітал а не я...*

- *я важко працював 30 років* *через 20 років на мене працював капітал а не я...*- *я важко працював 30 років*

Для де-Білів нагадую свій професійний шлях..Народився________________________________________1965Закінчив 10 класів_______________________________1982Поступив в Політехнічний і закінчив 2 курси______1984( паралельно працював в БУ (будівельне управління тресту ЛьвівПромБуд) і займався спортомЗ 1984 по 1990 -курсант+сержант+курсант+прапорщик__Група Радянських військ в Німеччині1990 - прапорщик танкова учебка Шалі Чечня(паралельно закінчив заочно політех)1991-1997 - власник Будівельного Кооперативу( перший раз банкрут)( при цьому паралельно працював майстром а потім і прорабом в БУ Львівпромбуд( в тому ж що і раніше)З 1997 по сьогодні ФОПДо першого млн гривень- 5 років (2002)До другого млн - 3 роки (2005)До третього млн-2 роки (2007)Далі ріст в 2 рази з 2008 по 2014 за рахунок інфляції=6млн( фактично вийшов з будівництва яке стало недоцільним за рахунок двох криз 2008 і 2013 років)І далі грубо по +1 млн щороку до сьогодні( певні гойдалки були в 2022- році коли в доларах капітал впав), але з 2023 - тільки вверх.ПССповільнення росту капіталізації після 2007 року повязана з кількома факторамиПерший- збільшення власних витрат( а значить з зменшенням мотивації багато працювати -нафіга якщо і так все є)Другий - виросли діти почались витрати на весілля /житло нових сімей і так даліТретій - стандартний закон капіталізму - чим більше вверх тим сильніша конкуренція.Тільки дурні вважають що керування капіталом яке приводить до його росту- це розваги з секретаркоюНасправді це важка праця...Але є два види важкої праціДебільний-коли важко працюючи отримуєш рівно стільки щоб завтра зміг так само важко працюватиРозумний-коли важко працюючи з часом починає отримувати стільки що робота переходить в рівень хоббі..ППСвідпочинок-це зміна роді діяльності.Солдафан 25 років тягне носок і питає чяво ізволітеєєєє.... і так без змін.Бізнесмен-коли змучився керувати капіталом в торгівлі-перекладає його в іншу іграшку-наприклад будівництво , а набавившись з будівництвом-перекладає в транспортні перевезення... і так все життя.Дитина______________________________________0-10 роківСпортсмен__________________________________10-20 роківВійськовий_________________________________20-25роківБудівельник________________________________25-45 роківТорговець__________________________________35-сьогодні роківОрендодавець_______________________________45-сьогодні роківЛогістик___________________________________57-сьогодніХобі по відновленню дорогих електроавто____59-сьогодні