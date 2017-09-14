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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 03 сер, 2025 14:56
_hunter написав: Shaman написав: ЛАД написав:detroytred
Я вам уже говорил - вы ведёте бесполезный спор.
У человека единственная цель - похвастать своими достижениями.
Никто не спорит - успеха он добился. Но, подозреваю, здесь достаточно людей, добившихся не меньшего. И я даже не говорю, что материальный успех не единственный вил успеха.
Но при такой цели доказывать что-либо бесполезно, человек просто не хочет говорить о другом и будет всё переводить на одну тему - на себя любимого.
якщо не розповідати, що хтось винен, а брати й робити - то все буде добре. як власне й робили ті, хто досяг успіху.
там проблема: нет никаких доказательств, что оно хоть как-то масштабируется. Т.е. не является обычной случайностью.
в тебе немає, бо схоже ти гроші не заробляв своєю працею.
а в мене є - переважне коло спілкування має відповідну кваліфікацію й відповідні доходи. власне бізнесменів й немає, переважно кваліфіковані працівники (добре, назвіть їх висококваліфіковані). в тебе є приклади, що хтось якісно працював, й не зміг заробити гроші? цей форум наводить протилежне. за винятком тих, хто гроші має, а пояснити походження не може
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Додано: Нед 03 сер, 2025 14:57
як каже БТС: "і как 1 умрьом в борьбє за єта"
Як так жити, так уже б умєр…
Або у вікно вийшов.
А, з підвала навіть у вікно не вийти..
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Додано: Нед 03 сер, 2025 15:05
_hunter написав:
там проблема: нет никаких доказательств, что оно хоть как-то масштабируется. Т.е. не является обычной случайностью.
Давай визначимо ЩО МАСШТАБУЄТЬСЯ.?
15 млн заощаджень(не плутати з ЗАРОБЛЕНО) за 30 років... - не МАСШТАБУЄТЬСЯ
Ріст зарплати з 8000 до 12000 при умові на 30% більше часу - масштабується на ура...
В мене є водій, він добу через три працює охоронцем за 12000 грн/місяць, але з тих 72 години що дома - ще витрачає 24 на роботу таксистом - і за таксиста отримує ще приблизно 20000...
Звідси висновок
Збільшення доходів з 8000 до 25000 - масштабується на ура, було б бажання.
ПС
а є один який працюючи таксистом і заробляючи за 200 годин(місяць)25000... пішов працювати на важку техніку( в нього були відкриті практично всі категорії).
Зараз заробляє 50000.. правда має 20 робочих днів у місяць , тай керує тягачем який возить будівельну техніку( точноважчу/більшу від танка) по всій Україні
ПС
звідси висновок
просто працюючи (низькокваліфікований) - можна заробляти 15000
працюючи з зачатками кваліфікації - можна заробляти 20000
Так для того щоб заробляти 20000- 40000 - треба мати відповідну кваліфікацію.. але нюанс-ця кваліфікація може бути отримана як самостійно так і з допомогою ПТУ (навіть ВУЗу не потрібно)
Все що вище 40000... тут треба попотіти або отримуючи кваліфікацію , або вкладаючи капітал в своє робоче місце
Востаннє редагувалось budivelnik
в Нед 03 сер, 2025 15:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 03 сер, 2025 15:07
Shaman написав: _hunter написав: Shaman написав:
якщо не розповідати, що хтось винен, а брати й робити - то все буде добре. як власне й робили ті, хто досяг успіху.
там проблема: нет никаких доказательств, что оно хоть как-то масштабируется. Т.е. не является обычной случайностью.
а в мене є - переважне коло спілкування має відповідну кваліфікацію й відповідні доходи. власне бізнесменів й немає, переважно кваліфіковані працівники (добре, назвіть їх висококваліфіковані). в тебе є приклади, що хтось якісно працював, й не зміг заробити гроші? цей форум наводить протилежне. за винятком тих, хто гроші має, а пояснити походження не може
Ты снова или флудиш или подменяеш
Между
Shaman написав:
а брати й робити - то все буде добре. як власне й робили ті, хто досяг успіху
.
и
Shaman написав:
якісно працював, й не зміг заробити гроші?
-- как говорится: "две большие разницы". Как доказательсво: сколько "успешные успехи не якісно працював - а второй Apple у них не вышел".
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Додано: Нед 03 сер, 2025 15:11
_hunter написав:
Как доказательсво: сколько "успешные успехи не якісно працював - а второй Apple у них не вышел".
Планку опусти..
Ти ж про масштабування
А яке масштабування в бізнесах з оборотом в мільярди доларів чи капіталізацією в річне ВВП України?
Тому ще раз
Є можливість для 8 млн осіб - легалізуючи свої доходи -збільшити ВВП України на 30%
Є можливість для 5 млн осіб які сьогодні отримують мінімалку - збільшити свої доходи на 50%..
Ось це - де мільйони ймовірних (потенційних) здобувачів - і є основа для масштабування.
Востаннє редагувалось budivelnik
в Нед 03 сер, 2025 15:14, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 03 сер, 2025 15:13
Banderlog написав: pesikot написав:
Действительно, коррупция конкретная, но бороться с ней не нужно, главное - говорить о борьбе с коррупцией )
Главное, с трибуны или броневичка, клеимить калёным словом коррупционеров )
ЛАД, ты ж парторг, должен был сообразить, а чего это был такой реактивный режим с ограничением независимости НАБУ с САП ?
Может, потому что, они слишком близко подобрались к верхушке зеленых
Вот у кого-то нервы и сдали ... не будем показывать на ларёчника. ...
PS. Баба Юля тоже не просто так заголосила про "внешнее управление".
Злые языки говорят, то ли её зятя, то ли ещё какого-то родственника хотели за сраку взять за коррупцию
можливо ти правий, якщо когось посадять з верхушки зелених то погоджусь з тобою, а поки ні. От поясни мені чому з корупцією боряться з 95 року а результатів 0 ?
Диви, якщо ти маєшь на увазі під корупцією - красти з бюджету, то це тільки один з багатьох проявів коррупції
Далі, у нас більше розмов про боротьбу з коррупціє, ніж самої боротьби
98% борців з коррупцієй, насправді, хочуть в цій коррупції приймати участь, приклади - Сірожа Лещенко, Мустафа Найем
Навіть, в моєму місті був такий "борцун" з коррупцієй, як Гашпар.
Такі "борцуни", як отримують якісь посади і все, як бабка відшептала, коррупцію перестають бачити взагалі
Ще важливий момент, рівень крадівництва з бюджету
Як приклад...
Можно виділити з бюджету 1000 литрів соляри на прибирання снігу, техніку поставити на прикол, сніг не прибрати, 1000 літрів соляри пустити наліво (до речі, приблизно реальний кейс)
Можно виділити з бюджету 1000 литрів соляри на прибирання снігу, 700 літрів витрати на прибирання снігу, 300 літрів пустити наліво
Жоден з цих прикладів я не підтримую, але яка велика різниця )
Banderlog написав:
Правильно, бо корупцію тут насаджують з заходу.
Ні, неправильно
У нас коррупцією пронизане все суспільство.
І ця коррупція толерується населенням
Порішати з кумом - це коррупція.
Пройти повз чергу, щоб оформити авто швидко - це коррупція.
Поїхати у "відпустку", отримуючі бойові, з відкатом командиру - це коррупція.
Скористатись "Шляхом" і залишитись за кордоном - це коррупція.
Менти < 60 років за кордоном - це коррупція.
На цьому форумі, багато з цих прикладів, толерується.
Не толерується тільки, коли на ці факти звертають увагу.
От тоді всі ці "борцуни" починають волати.
Тобто, все це сприймають, мовчазно згодні.
Не згодні лише, коли про це починають писати.
Banderlog написав:
Це ще один спосіб викачки з україни грошей. Щоб боротись з корупцією першим ділом треба заборонити, точніше сильно обмежити вивід звідси грошей. Хоча б на час війни.
Це взагалі ні до чого, бо як я писав вище - коррупція має значно більше проявів
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Додано: Нед 03 сер, 2025 15:18
budivelnik написав: _hunter написав:
там проблема: нет никаких доказательств, что оно хоть как-то масштабируется. Т.е. не является обычной случайностью.
Давай визначимо ЩО МАСШТАБУЄТЬСЯ.?
......
Ріст зарплати з 8000 до 12000 при умові на 30% більше часу - масштабується на ура...
......
......
Зараз заробляє 50000.. правда має 20 робочих днів у місяць , тай керує тягачем який возить будівельну техніку( точноважчу/більшу від танка) по всій Україні
......
Все що вище 40000... тут треба попотіти або отримуючи кваліфікацію , або вкладаючи капітал в своє робоче місце
Угумц: оперируем ДЕНЬЖИЩЩАМИ порядка средней ЗП по стране...
О чем и разговор: у человека НЕТ утойчивого "пути развития" даже до уровня условного "директора АТБ".
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Додано: Нед 03 сер, 2025 15:20
Banderlog написав: flyman написав: Banderlog написав:
мясом воюєм ми. Бо в нас нема ні ракет ні кабів. Те що ти називаєш терором мирного населення все відбувається десятикратно на фронті. Чи ти вважаєш що мобілізованих менш шкода ніж ухилянтів в тилу?
Я можу запропонувати.
1 вибори і новий презедент, бо цей вийти з даної ситуації не здатен.
2. Мобілізація тотальна, зняти кілька частин нацгвардії з фронту і зачистити великі міста. Слабих на укріпроботи, здорових на фронт, бзвп вже пройдуть в підрозділах, за 3 роки в них час був...
3. Заборонити вивіз грошей з україни на час війни. Має бути держ монополія на зовнішню торгівлю.
Звідси виводиться більше ніж сюди поступає.
4. Відвоювавшим 3 і більше років дати відпустку на рік.
5. Антикорупціонерів всіх теж на фронт.
6. Відмовитись від гоніння на церкву, курсу в нато, відчепитись від російськомовних...
як каже БТС: "і как 1 умрьом в борьбє за єта"
надо буде помрете.
такий розумний як прапор СА з нетойвосом на дивані
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Додано: Нед 03 сер, 2025 15:30
_hunter написав: budivelnik написав: _hunter написав:
там проблема: нет никаких доказательств, что оно хоть как-то масштабируется. Т.е. не является обычной случайностью.
Давай визначимо ЩО МАСШТАБУЄТЬСЯ.?
......
Ріст зарплати з 8000 до 12000 при умові на 30% більше часу - масштабується на ура...
......
......
Зараз заробляє 50000.. правда має 20 робочих днів у місяць , тай керує тягачем який возить будівельну техніку( точноважчу/більшу від танка) по всій Україні
......
Все що вище 40000... тут треба попотіти або отримуючи кваліфікацію , або вкладаючи капітал в своє робоче місце
Угумц: оперируем ДЕНЬЖИЩЩАМИ порядка средней ЗП по стране...
О чем и разговор: у человека НЕТ утойчивого "пути развития" даже до уровня условного "директора АТБ".
А ти що хотів?
1 Якщо 5 млн осіб які сьогодні отримують мінімалку - піднімуть свої доходи на 30% - то це автоматично покаже ріст ВВП України на +5%.. - це рівень азійських тигрів.
2 Для 5 млн осіб не може бути стійкого гарантованого росту до директора магазину АТБ по тій простій причині що магазинів АТБ - 1281 штука, і навіть якщо кількість АТБ збільшиться в 100 разів(що нафіг не потрібно в жодній з економік) то для 5 млн це все одно
3 Навчись ставити вірно мету-отримаєш шанс на її досягнення.
При чому - для кожної людини є різні рівні доходу який вони хочуть досягнути, по тій простій причині що відсутній прямий звязок між витратами праці і розміром отриманого доходу..
Десь до рівня мінімалки - людина витрачає менше праці на кожну зароблену гривню , ніж людина з середнім доходом по державі.
Правда при цьому термін праця треба озвучити
Праця це фізичні витрати+ професійний рівень+вартість використовуваних технологій/інструментів...
Востаннє редагувалось budivelnik
в Нед 03 сер, 2025 15:33, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 03 сер, 2025 15:32
Banderlog написав:
3. Заборонити вивіз грошей з україни на час війни. Має бути держ монополія на зовнішню торгівлю.
Звідси виводиться більше ніж сюди поступає.
На Генуэзской конференции коллективный запад потребовал от большевиков отменить монополию на внешнюю торговлю. Отмена трансграничного перемещения капитала очень не понравится МВФ.
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