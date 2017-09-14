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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 15:33

  budivelnik написав:
  _hunter написав:Как доказательсво: сколько "успешные успехи не якісно працював - а второй Apple у них не вышел".
Планку опусти..
Ти ж про масштабування
......

Ну да: массшабирование. Но УСПЕХА. Увеличить минимальную ЗП до средней -- такой себе успех...
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Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 15:38

  budivelnik написав:
  _hunter написав:
  budivelnik написав:Давай визначимо ЩО МАСШТАБУЄТЬСЯ.?
......
Ріст зарплати з 8000 до 12000 при умові на 30% більше часу - масштабується на ура...
......
......
Зараз заробляє 50000.. правда має 20 робочих днів у місяць , тай керує тягачем який возить будівельну техніку( точноважчу/більшу від танка) по всій Україні
......
Все що вище 40000... тут треба попотіти або отримуючи кваліфікацію , або вкладаючи капітал в своє робоче місце
Угумц: оперируем ДЕНЬЖИЩЩАМИ порядка средней ЗП по стране...
О чем и разговор: у человека НЕТ утойчивого "пути развития" даже до уровня условного "директора АТБ".
А ти що хотів?
......

Я хотел вот прямо как в тех инфо-циганских рассказах: "поотказывал себе во всем пять (или сколько там было?) лет - и в топ 10% (или сколько там?) по доходам вышел". Вот такие истории финансового успеха у финансового гуру есть? :roll:
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Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 15:39

  _hunter написав:
  budivelnik написав:
  _hunter написав:Как доказательсво: сколько "успешные успехи не якісно працював - а второй Apple у них не вышел".
Планку опусти..
Ти ж про масштабування
......
Ну да: массшабирование. Но УСПЕХА. Увеличить минимальную ЗП до средней -- такой себе успех...
Для когось суп без мяса, а комусь перли -замаленькі.
Я прихильник еволюційного розвитку.
Якщо людина має мінімалку і зможе за пару років збільшити її на 30%- то це успіх...
Бо тепер маючи вищу стартову площадку ніж була-людина наступних пару років може працювати над збільшенням того що має - на 30%...
І кожен самостійно може приймати рішення
черз скільки років і на якому рівні розвитку переставати розвиватись і все отримане запускати на власні витрати
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 15:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Я хотел вот прямо как в тех инфо-циганских рассказах: "поотказывал себе во всем пять (или сколько там было?) лет - и в топ 10% (или сколько там?) по доходам вышел". Вот такие истории финансового успеха у финансового гуру есть? :roll:
За 5 років - нема
За 20-25 років - є.
Глянь як зміниться доходи, якщо ти будеш кожних 3 роки збільшувати їх на 30% (грубо 10% в рік)
____ ______ зарплата
3 ______ 8000
6 ______ 10400
9 ______ 13520
12 ______ 17576
15 ______ 22849
18 ______ 29703
21 ______ 38614
24 ______ 50199
27 ______ 65258
30 ______ 84836
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 15:45

  Banderlog написав:
  flyman написав:
  Banderlog написав:мясом воюєм ми. Бо в нас нема ні ракет ні кабів. Те що ти називаєш терором мирного населення все відбувається десятикратно на фронті. Чи ти вважаєш що мобілізованих менш шкода ніж ухилянтів в тилу?
Я можу запропонувати.
1 вибори і новий презедент, бо цей вийти з даної ситуації не здатен.
2. Мобілізація тотальна, зняти кілька частин нацгвардії з фронту і зачистити великі міста. Слабих на укріпроботи, здорових на фронт, бзвп вже пройдуть в підрозділах, за 3 роки в них час був...
3. Заборонити вивіз грошей з україни на час війни. Має бути держ монополія на зовнішню торгівлю.
Звідси виводиться більше ніж сюди поступає.
4. Відвоювавшим 3 і більше років дати відпустку на рік.
5. Антикорупціонерів всіх теж на фронт.
6. Відмовитись від гоніння на церкву, курсу в нато, відчепитись від російськомовних...

як каже БТС: "і как 1 умрьом в борьбє за єта"
надо буде помрете.

Він не може, у нього лапки
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Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 15:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Росія атакувала ракетами та дронами Миколаїв, Херсон, Харківщину і Київ, є постраждалі
У ніч проти 3 серпня російські військові били по українських містах ракетами й ударними безпілотниками. У Миколаєві й на Харківщині під удар потрапили житлові будинки, є постраждалі. У Миколаївській області та Херсоні після атаки зникало електропостачання.

Росія атакувала Херсон і Миколаїв ракетами близько 22.00.

ДОПОВНЕНО о 08.23. Як повідомив Кім, внаслідок ракетного удару по Миколаєву постраждали семеро людей – чотирьом із них медичну допомогу надано на місці. Станом на ранок у лікарні перебувають 57-річний та 74-річний чоловіки у стані середньої тяжкості, 32-річному чоловіку надано допомогу амбулаторно.

Зруйновано три приватні будинки, виникли пожежі. Ще 23 приватні будинки, 12 багатоквартирних будинків, шість автомобілів, відділення поштового звʼязку, магазин будматеріалів зазнали пошкоджень.


Безпілотники прилетіли в Сочі: палає нафтобаза, зупинився аеропорт – фото, відео
Представники влади не уточнювали, який саме склад нафтопродуктів було атаковано. Очевидці в соцмережах повідомляють, що вибух стався на території нафтобази "Роснєфть-Кубаньнєфтєпродукт".

Аеропорт Сочі вночі зупиняв роботу "для забезпечення безпеки" на понад дві години. Після відновлення перевізник повідомив, що ліквідація наслідків зупинки триватиме щонайменше добу.

"Спільно з авіакомпаніями, ми робимо все можливе для якнайшвидшої стабілізації регулярного розкладу, але для цього знадобиться 1-2 дні", – повідомили в аеропорту.
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 15:49

  _hunter написав:
  Shaman написав:а в мене є - переважне коло спілкування має відповідну кваліфікацію й відповідні доходи. власне бізнесменів й немає, переважно кваліфіковані працівники (добре, назвіть їх висококваліфіковані). в тебе є приклади, що хтось якісно працював, й не зміг заробити гроші? цей форум наводить протилежне. за винятком тих, хто гроші має, а пояснити походження не може 8)

Ты снова или флудиш или подменяеш
Между
  Shaman написав: а брати й робити - то все буде добре. як власне й робили ті, хто досяг успіху.

и
  Shaman написав:якісно працював, й не зміг заробити гроші?

-- как говорится: "две большие разницы". Как доказательсво: сколько "успешные успехи не якісно працював - а второй Apple у них не вышел".

як завжди - між теплим та м'яким є різниця. згоден, є, а що хотів сказати незрозуміло. що малося на увазі - "успешные успехи не якісно працював"?

спробую здогадатись - так, не всі, хто працюють створюють навіть не apple, а просто успішну компанію. але мова про те, що якщо людина якісно працює - то гарантовано заробить. цього щось ніхто не мое заперечити
  _hunter написав:...
О чем и разговор: у человека НЕТ утойчивого "пути развития" даже до уровня условного "директора АТБ".

але недолуго намагаються. бо директор АТБ - це директор однієї з найбільших корпорацій України 8) таких напевне сотні. та умовний директор магазину АТБ - це все одно керівна посада. а керівників, як й підприємців, не так багато - точно менше 30%.

але якщо людина - якісний автослюсар, якісний пліточник, якісний зварювальник - він все одно своє заробить - гарантовано. ключове слово - якісний. хтось зможе стати керівником, хтось ні - але це вже інше питання.

ху.нтер, вистачить вже тут флудити хто як працює. щось від тебе не чути про твої успіхи за кордоном - весь час на форумі за рахунок німецьких платників податків? ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 16:01

  pesikot написав:
  Banderlog написав: Це ще один спосіб викачки з україни грошей. Щоб боротись з корупцією першим ділом треба заборонити, точніше сильно обмежити вивід звідси грошей. Хоча б на час війни.

Це взагалі ні до чого, бо як я писав вище - коррупція має значно більше проявів

Це якраз до чого, те про що пишеш ти то пусте.
Головне це корупція в верхах.
Народ хоче пожиттєвих термінів для корупціонерів з кофіскацією майна.
Ні про один такий випадок не чути. Корупціонеори виводять гроші в європу, далі вивозять туди родини.
Кожен можновладець, який бере взятки має знати, що рано чи пізно , держава його випотрошить, а його сімя буде доїдати хрін собачий без солі. Тоді буде порядок.
А та корупція про яку ти говориш взагалі не вартує уваги.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 16:04

  Banderlog написав:
  Shaman написав:я свої думки виклав - чекаю на твої. а то критиканів багато, нема кому робити - й ти один з таких ;)

м'ясом вони як воювали, так й воюють - як це ти не хочеш визнавати. а ракетами та шахеди тероризують цивільне населення. руські так завжди й воюють - вони герої лише проти беззахисних.

а скільки можна брехати - "ти ж того року не хотів перемирря по лінії зіткнення?" - це ж твоя вигадка та нахабна брехня. чи є стиль життя по-руські - нахабно брехати. схоже ти просто балабол, який сам нічого не може запропонувати, лише накидає на інших...

а ще я дивлюся - затишшя на гілці, всі проросійські поховалися. може нас чекає чергова різка зміна курсу, й всі чекають оновлені методички? бо сміливість руських - це лише блефувати, а в житті - бекати - "а нас за що" 8)
мясом воюєм ми. Бо в нас нема ні ракет ні кабів. Те що ти називаєш терором мирного населення все відбувається десятикратно на фронті. Чи ти вважаєш що мобілізованих менш шкода ніж ухилянтів в тилу?
Я можу запропонувати.
1 вибори і новий презедент, бо цей вийти з даної ситуації не здатен.
2. Мобілізація тотальна, зняти кілька частин нацгвардії з фронту і зачистити великі міста. Слабих на укріпроботи, здорових на фронт, бзвп вже пройдуть в підрозділах, за 3 роки в них час був...
3. Заборонити вивіз грошей з україни на час війни. Має бути держ монополія на зовнішню торгівлю.
Звідси виводиться більше ніж сюди поступає.
4. Відвоювавшим 3 і більше років дати відпустку на рік.
5. Антикорупціонерів всіх теж на фронт.
6. Відмовитись від гоніння на церкву, курсу в нато, відчепитись від російськомовних...

з приводу що ми воюємо м'ясом - надто смілива заявка. ми кидаємо людей на самовбивчі штурми? тому обережніше зі словами. а ракети чомусь Раша все одно пускає в тил. на фронті більше дрони літають. дронів нам вистачає?

я так бачу плану, як домовитися в тебе звісно немає - аби на інших наїхати. :D

виборів під час війни не буде, крапка. це провокація під час війни. Зе міг би створити коаліційний уряд, але так, особисті амбіції переважають. маємо що маємо. менша з проблем.

про мобілізацію - немає данних скільки ми мобілізуємо. так має, бути така кількість, щоб забезпечити ротацію. демобілізація - це має влада відкрито комунікувати, не ховатися.

антикорупціонерів в армію - контролювати, щоб різні Banderlogи собі на золоті унітази не заробляли, як вони вихваляються 8)

а що про зупинення бойових дій? спочатку зупинення, потім про мову поговоримо. от сформулюйте, як ЛАДа утискають в Харкові з мовою. не уявляю. а про церкву - хто патріарх твоєї церкви - ти жодного разу не відповів на це питання. тому тут питання не утиску віри, а п'ята колонна з російським громадянством й незрозуміло ще з якими погонами... й все одно віряни ходять до церков. теж питання - як УПЦ МП утискають в Харкові?

російськомовних зараз не утискають, а просто нищать саме руські - що там зі "звільненими" містами Донбасу - суцільна сіра зона?
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 16:09

  Banderlog написав:Це якраз до чого, те про що пишеш ти то пусте.
Головне це корупція в верхах.
Народ хоче пожиттєвих термінів для корупціонерів з кофіскацією майна.
Ні про один такий випадок не чути. Корупціонеори виводять гроші в європу, далі вивозять туди родини.
Кожен можновладець, який бере взятки має знати, що рано чи пізно , держава його випотрошить, а його сімя буде доїдати хрін собачий без солі. Тоді буде порядок.
А та корупція про яку ти говориш взагалі не вартує уваги.

"взять и поделить". десь вже чув таке - здається той, хто сказав дуже освічена та ерудована "людина" :lol:

подивимось на Китай - кажете смертна кара? тому політичні опоненти Сі дійсно масово за ґратами. а родина Сі чесно примножує свої статки, як власне й Саша-стоматолог виявився дуже талановитим бізнесменом - недовго правда 8)

з корупцією борються зовсім по-іншому. але тобі звісно це не сподобається, бо відповіді в тебе, звідки твої гроші - в тебе теж немає 8)
Shaman
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