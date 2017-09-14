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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 03 сер, 2025 16:17
Banderlog написав:
Я можу запропонувати.
1 вибори і новий презедент, бо цей вийти з даної ситуації не здатен.
2. Мобілізація тотальна, зняти кілька частин нацгвардії з фронту і зачистити великі міста. Слабих на укріпроботи, здорових на фронт, бзвп вже пройдуть в підрозділах, за 3 роки в них час був...
3. Заборонити вивіз грошей з україни на час війни. Має бути держ монополія на зовнішню торгівлю.
Звідси виводиться більше ніж сюди поступає.
4. Відвоювавшим 3 і більше років дати відпустку на рік.
5. Антикорупціонерів всіх теж на фронт.
6. Відмовитись від гоніння на церкву, курсу в нато, відчепитись від російськомовних...
Так головне ж в п.6, навіщо було весь цей туман нагоняти ? )
Чому ти таке недолуге ? )
З церквою все просто - відмовляйтесь від РПЦ і буде вам щастя, хто не згоден - на Росію через міні поля )
До узкоязычных взагалі ніхто не чіпляєтся, розмовляйте як хочете
Але державна мова - українська, в держустановах - українська, документообіг - українською
PS. Про "гоніння" на церкву.
Сьогодні у Храмі Усіх Святих Чернігівських відбулась воскресна служба, як і кожного дня відбуваються там служби
Де "гоніння" ?
Всі "гоніння" в твоїй голові
Востаннє редагувалось pesikot
в Нед 03 сер, 2025 16:25, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 03 сер, 2025 16:19
Banderlog написав:
Головне це корупція в верхах.
Народ хоче пожиттєвих термінів для корупціонерів з кофіскацією майна.
Трошки не так
1 Народу розповіли що якщо в корупціонерів забрати а народу роздати - то народу працювати не треба в нього і так все зявиться..
2 А от якби народу розказали ІСТИНИЙ СТАН СПРАВ - тобто
а - корупція заважає (особливо якщо в тебе нема кума корупціонера, бо як є - то допомагає)
б - якщо забрати ВСІ статки корупціонерів і поділити їх ПОРІВНУ( по справедливості не вийде бо тоді відібране переміститься до нових корупціонерів( кум який все вирішить- є практично у всіх) то кожному може перепаде по гайці від бентлі.. а може й не перепаде по 1000 грн...
То можливо боротьба з корупцією в головах тих хто заробляє нижче середньої по державі- трошки б опустилась в низ списку, звільнивши перше місце питанню ЯК ЗАРОБИТИ
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budivelnik
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Додано: Нед 03 сер, 2025 16:23
_hunter написав: budivelnik написав: _hunter написав:
Я хотел вот прямо как в тех инфо-циганских рассказах: "поотказывал себе во всем пять (или сколько там было?) лет - и в топ 10% (или сколько там?) по доходам вышел". Вот такие истории финансового успеха у финансового гуру есть?
За 5 років - нема
За 20-25 років - є.
Глянь як зміниться доходи, якщо ти будеш кожних 3 роки збільшувати їх на 30% (грубо 10% в рік)
......
И есть двое-трое подопечных - на которых эта теория подтверждается?
Ті хто виграє перегони -як правило індивідуалісти...
По Україні є 2 млн успішніших від мене...
Але в кожного з них свій рецепт успіху... хоча у переважної частини -рецепт один
а- спочатку вчимось заробляти більше ніж витрачати
б - потім вчимось правильно вкладати заощаджене у розвиток а не споживання
Як правило -10 років достатньо для виходу на заробіток який вищий середнього по Україні.
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budivelnik
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Додано: Нед 03 сер, 2025 16:26
Shaman написав: Banderlog написав: Shaman написав:
я свої думки виклав - чекаю на твої. а то критиканів багато, нема кому робити - й ти один з таких
м'ясом вони як воювали, так й воюють - як це ти не хочеш визнавати. а ракетами та шахеди тероризують цивільне населення. руські так завжди й воюють - вони герої лише проти беззахисних.
а скільки можна брехати - "ти ж того року не хотів перемирря по лінії зіткнення?" - це ж твоя вигадка та нахабна брехня. чи є стиль життя по-руські - нахабно брехати. схоже ти просто балабол, який сам нічого не може запропонувати, лише накидає на інших...
а ще я дивлюся - затишшя на гілці, всі проросійські поховалися. може нас чекає чергова різка зміна курсу, й всі чекають оновлені методички? бо сміливість руських - це лише блефувати, а в житті - бекати - "а нас за що"
мясом воюєм ми. Бо в нас нема ні ракет ні кабів. Те що ти називаєш терором мирного населення все відбувається десятикратно на фронті. Чи ти вважаєш що мобілізованих менш шкода ніж ухилянтів в тилу?
Я можу запропонувати.
1 вибори і новий презедент, бо цей вийти з даної ситуації не здатен.
2. Мобілізація тотальна, зняти кілька частин нацгвардії з фронту і зачистити великі міста. Слабих на укріпроботи, здорових на фронт, бзвп вже пройдуть в підрозділах, за 3 роки в них час був...
3. Заборонити вивіз грошей з україни на час війни. Має бути держ монополія на зовнішню торгівлю.
Звідси виводиться більше ніж сюди поступає.
4. Відвоювавшим 3 і більше років дати відпустку на рік.
5. Антикорупціонерів всіх теж на фронт.
6. Відмовитись від гоніння на церкву, курсу в нато, відчепитись від російськомовних...
з приводу що ми воюємо м'ясом - надто смілива заявка. ми кидаємо людей на самовбивчі штурми? тому обережніше зі словами. а ракети чомусь Раша все одно пускає в тил. на фронті більше дрони літають. дронів нам вистачає?
я так бачу плану, як домовитися в тебе звісно немає - аби на інших наїхати.
виборів під час війни не буде, крапка. це провокація під час війни. Зе міг би створити коаліційний уряд, але так, особисті амбіції переважають. маємо що маємо. менша з проблем.
про мобілізацію - немає данних скільки ми мобілізуємо. так має, бути така кількість, щоб забезпечити ротацію. демобілізація - це має влада відкрито комунікувати, не ховатися.
антикорупціонерів в армію - контролювати, щоб різні Banderlog
и собі на золоті унітази не заробляли, як вони вихваляються
а що про зупинення бойових дій? спочатку зупинення, потім про мову поговоримо. от сформулюйте, як ЛАДа
утискають в Харкові з мовою. не уявляю. а про церкву - хто патріарх твоєї церкви - ти жодного разу не відповів на це питання. тому тут питання не утиску віри, а п'ята колонна з російським громадянством й незрозуміло ще з якими погонами... й все одно віряни ходять до церков. теж питання - як УПЦ МП утискають в Харкові?
російськомовних зараз не утискають, а просто нищать саме руські - що там зі "звільненими" містами Донбасу - суцільна сіра зона?
це так і є, ми воюєм мясом. На штурми воно закінчилось в 23му, тепер стає тільки на оборону. В нас нема переваги в дронах, особливо там де фронт рветься. Чим по твому компенсується перевага росіян в артилерії, ракетах та авіації? Тільки піхотою в норах. На фронті ракет і дронів літає більше ніж в тилу. Просто влада говорить тільки про втрати цивільних і висвітлюєть в основному удари по столиці і мільйонниках. Ти багато чув про обстріли херсону сум чи харкова?
Комунікувати? Ця влада і так забагато комунікує, раніше звернення було 2, 3 рази на рік. А зара черчіль сам знімає відосики на телефон.(напевно економить гроші для телемарафону
)
Народ втомився од цієї безкінечної пустої балаканини.
Виборів під час війни не буде а війна буде до 35 року? ))
І демобілізації не буде до 35 року? А влада не боїться, що не розігнавши майдан на захист набу, зявиться новий майдан? Рідних військовослужбовців, за терміни демобілізації? Майдан тих кому затримують виплати за убитих і скалічених? Думаєш цих людей буде розігнати легше ніж атикорупціонерів?
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Додано: Нед 03 сер, 2025 16:27
budivelnik написав: _hunter написав: budivelnik написав:
За 5 років - нема
За 20-25 років - є.
Глянь як зміниться доходи, якщо ти будеш кожних 3 роки збільшувати їх на 30% (грубо 10% в рік)
......
И есть двое-трое подопечных - на которых эта теория подтверждается?
По Україні є 2 млн успішніших від мене...
Але в кожного з них свій рецепт успіху...
......
А теперь смотрим, что я сказал в самом начале этого спора непойми о чем...
_hunter написав: Shaman написав: ЛАД написав:detroytred
Я вам уже говорил - вы ведёте бесполезный спор.
У человека единственная цель - похвастать своими достижениями.
Никто не спорит - успеха он добился. Но, подозреваю, здесь достаточно людей, добившихся не меньшего. И я даже не говорю, что материальный успех не единственный вил успеха.
Но при такой цели доказывать что-либо бесполезно, человек просто не хочет говорить о другом и будет всё переводить на одну тему - на себя любимого.
......
там проблема: нет никаких доказательств, что оно хоть как-то масштабируется. Т.е. не является обычной случайностью.
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Додано: Нед 03 сер, 2025 16:30
_hunter написав:
А теперь смотрим, что я сказал в самом начале этого спора непойми о чем...
А тепер згадай що я тобі відповів
1 Не масштабується моє досягнення.
2 При цьому є 2 млн тих хто не вивчаючи мої досягнення- досяг кращого
3 Масштабується досягнення тих хто ВНИЗУ по доходам і чим більше вони внизу тим менші зусилля їм треба прикласти щоб вилізти вище
4 Але вилазячи вище вони починають конкурувати з тими хто там вже є
Таким чином
Те що є всього ОДИН олімпійський чемпіон- не заперечує того що сотня тисяч у цьому ж виді спорту стануть чемпіонами свого двору.
ПС
за пошуками чарівної палички тобі до
а - воєнпенса - в нього є тверде переконання що колись якийсь можновладець за вас все вирішить
б - до лада - той вважає що треба здатись і тоді москалі вам все вирішать
або
в - до долярчика, він вже вступав двома ногами в піраміду, йому зайвий партнер заважати не буде
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Додано: Нед 03 сер, 2025 16:33
Shaman написав:
подивимось на Китай - кажете смертна кара? тому політичні опоненти Сі дійсно масово за ґратами. а родина Сі чесно примножує свої статки-
тому китай став 2ю а може і 1ю економікою світу.
ми ж демократія? То може проведем референдум на рахунок пожиттєвого з конфіскацією для розкрадачів в особокрупному розмірі? Чи мож це не на часі? Тут думка народу не важна? Активісти будуть боротись по іншому, дивитись щоб вистачало грошей на виплати по зовнішнім зобовязанням України?)))
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Додано: Нед 03 сер, 2025 16:40
Banderlog написав:
То може проведем референдум на рахунок пожиттєвого з конфіскацією для розкрадачів в особокрупному розмірі?
Можем.. але ти ж перший сядеш.
Згідно референдуму кожен хто тицьне в тебе пальцем -отримає 10% того що в тебе є...
Дуже швидко дотрахаємось до мишей..
ПС
якщо ж рішення вкрав чи ні буде приймати суд... то толку з того референдуму? Тоді треба буде другий проводити на тему хто перший займе крісло судді і через скільки хвилин його можна буде розстріляти за незаконно прийняті рішення.
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Додано: Нед 03 сер, 2025 16:42
budivelnik написав: _hunter написав:
А теперь смотрим, что я сказал в самом начале этого спора непойми о чем...
А тепер згадай що я тобі відповів
1 Не масштабується моє досягнення.
......
Именно! -- о чем я в самом начале и сказал:
_hunter написав: Shaman написав: ЛАД написав:detroytred
Я вам уже говорил - вы ведёте бесполезный спор.
У человека единственная цель - похвастать своими достижениями.
Никто не спорит - успеха он добился. Но, подозреваю, здесь достаточно людей, добившихся не меньшего. И я даже не говорю, что материальный успех не единственный вил успеха.
Но при такой цели доказывать что-либо бесполезно, человек просто не хочет говорить о другом и будет всё переводить на одну тему - на себя любимого.
......
там проблема: нет никаких доказательств, что оно хоть как-то масштабируется. Т.е. не является обычной случайностью.
Дальше говорить не о чем...
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Додано: Нед 03 сер, 2025 16:42
pesikot написав:
Давай аргументи на свою користь, я почитаю )
Сформулюваннями радив б трохи акуратніше,
але почитай)
Я в цю гру грати не хотів,
правил гри я не встановлював,
но я в неї програвати не збираюсь.
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