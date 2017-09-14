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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 03 сер, 2025 17:44
detroytred написав: budivelnik написав:
Всі ми знаємо що алкоголь/тютюн і наркотики - шкодять здоровью.
Отже той можновладець який повинен бути відповідальним на 100% повинен в першу голову зробити все щоб ці речовини були максимально недоступні...
В тому ж США це спробували робити ( там також був свій воєнпенс , який був за ідеальні рішення без врахувань наслідків)..
Чим це закінчилось? - розгулом і становленням мафії
Висновок
Не всі ідеальні рішення можна впровадити в життя , навіть якщо ці рішення життєво необхідні для населення у випадку коли населення проти цих рішень.
Да, кеп.
Але єралашик ти склав на фундаменті прирівняння самої радикальної форми боротьби проти шкідливих звичок "алкоголю, тютюну, наркотиків" (повної заборони) до створення сприятливих умов для розвитку ринку.
Ти коли використовуєш термін - то деколи подумай чи не отримаєш ти ним по тімячку...
Словосполучення
Шкідлива звичка - може використовуватись до багатьох описів занять...
Шкідлива звичка - це читачу книжок по економіці, без досвіду економічної практики , визначати винуватих в тому чи іншому економічному процесі..
Приймаєш?
Бо в противному разі я який приймаю участь в процесі в рази більше від тебе маю права на такі визначення
так що
Труси-Хрестик...
це тобі не маніпуляція хунтера постити
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Додано: Нед 03 сер, 2025 17:47
budivelnik написав:
ПС
простий приклад
дрони... це ж єралашики з гімна і палок...
Єралашик це визначити дрон єралашиком з гівна і палок.
Ти сплутав, як завжди.
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Додано: Нед 03 сер, 2025 17:52
detroytred написав: budivelnik написав:
ПС
простий приклад
дрони... це ж єралашики з гімна і палок...
Єралашик це визначити дрон єралашиком з гівна і палок.
Ти сплутав, як завжди.
Ні дурнику
Ти своїми руцями хоч щось для дронів зробив?
А я ВЖЕ випускаю
Тому можу порівняти складність виготовлення дрону з складністю будь-яких попередніх рішень..
Навіть моє сьогоднішнє хобі по ремонту дорогих електромобілів разів в 20 складніше ніж те саме виготовлення і тестування батарейок для дронів...
Тому
ДРОН в ПОРІВНЯННІ з літаком - єралашик ( дрон я на коліні випиляю , а навіть АН-2 не в стані зробити в найближчих пару років, вже не говорячи про Ф16
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Додано: Нед 03 сер, 2025 17:53
budivelnik написав: detroytred написав: budivelnik написав:
Всі ми знаємо що алкоголь/тютюн і наркотики - шкодять здоровью.
Отже той можновладець який повинен бути відповідальним на 100% повинен в першу голову зробити все щоб ці речовини були максимально недоступні...
В тому ж США це спробували робити ( там також був свій воєнпенс , який був за ідеальні рішення без врахувань наслідків)..
Чим це закінчилось? - розгулом і становленням мафії
Висновок
Не всі ідеальні рішення можна впровадити в життя , навіть якщо ці рішення життєво необхідні для населення у випадку коли населення проти цих рішень.
Да, кеп.
Але єралашик ти склав на фундаменті прирівняння самої радикальної форми боротьби проти шкідливих звичок "алкоголю, тютюну, наркотиків" (повної заборони) до створення сприятливих умов для розвитку ринку.
Ти коли використовуєш термін - то деколи подумай чи не отримаєш ти ним по тімячку...
Словосполучення
Шкідлива звичка - може використовуватись до багатьох описів занять...
Шкідлива звичка - це читачу книжок по економіці, без досвіду економічної практики , визначати винуватих в тому чи іншому економічному процесі..
Приймаєш?
Бо в противному разі я який приймаю участь в процесі в рази більше від тебе маю права на такі визначення
так що
Труси-Хрестик...
це тобі не маніпуляція хунтера постити
Трешак.
Да, кеп, шкідливі звички бувають різними. До них відносяться не тільки тютюн, алкоголь, наркотики.
Ти вже якусь маячню незвхязну почав генерувати, аби встромити свої висновки.
Як тобі вказував раніше, це в тебе один з варіантів єларашиків:
2*2=4 і далі висновки, які тобі схотілося.
Зберись, місіонер((
А Хантер точнісінько тебе макнув у вихід на самого себе.
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Додано: Нед 03 сер, 2025 17:54
flyman написав:
В будівельника і йому подібних месіонерів реформи зводяться до: "відняти і поділити"
Можеш привести цитату яка це підтверджує
Мені просто цікаво , це чмо вже напевно разів десять приписувало мені якусь брєдятину і при цьому модерація якось на це не реагує..
В нас що тут колекціонують лайнометів?
чи в когось з нюхом погано тому відверте лайно він не чує?
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Додано: Нед 03 сер, 2025 17:56
detroytred написав:
Да, кеп, шкідливі звички бувають різними. До них відносяться не тільки тютюн, алкоголь, наркотики.
То твоя фєнечка цитувавти прочитане не розуміючи цитоване - це погана звичка
чи своє лайно не тхне?
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Додано: Нед 03 сер, 2025 18:00
budivelnik написав: detroytred написав: budivelnik написав:
ПС
простий приклад
дрони... це ж єралашики з гімна і палок...
Єралашик це визначити дрон єралашиком з гівна і палок.
Ти сплутав, як завжди.
Ні дурнику
Ти своїми руцями хоч щось для дронів зробив?
А я ВЖЕ випускаю
Тому можу порівняти складність виготовлення дрону з складністю будь-яких попередніх рішень..
Навіть моє сьогоднішнє хобі по ремонту дорогих електромобілів разів в 20 складніше ніж те саме виготовлення і тестування батарейок для дронів...
Тому
ДРОН в ПОРІВНЯННІ з літаком - єралашик ( дрон я на коліні випиляю , а навіть АН-2 не в стані зробити в найближчих пару років, вже не говорячи про Ф16
От чудило місіонерське.
Єралашик - це не простота тощо, це маячня-дурня на підставі підміни або замовчування суті (чогось основного, вирішального. Того, що має значення).
Єралашики складаєш ти.
Пуенте ж тобі пояснив...
Вказавши, що твої оповідання (думки, бачення) це такі єралашики.
До чого тут дрони-то?
Чудо ти горіхове.
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Додано: Нед 03 сер, 2025 18:07
detroytred написав:
Чудо ти горіхове.
Слухай ти цілий час ссилаєшся на давно померлих....
А я ще живий
Тому живий Будівельник тобі сказав що ти де-Біл....
То нафіга тобі серед мертвих шукати тих хто щось говорить про будівельника.
Може вони того й мертві що не про тих і не те дозволяли собі казати?
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Додано: Нед 03 сер, 2025 18:16
budivelnik написав: detroytred написав:
Чудо ти горіхове.
Слухай ти цілий час ссилаєшся на давно померлих....
А я ще живий
Тому живий Будівельник тобі сказав що ти де-Біл....
То нафіга тобі серед мертвих шукати тих хто щось говорить про будівельника.
Може вони того й мертві що не про тих і не те дозволяли собі казати?
Побудував на брехні, що всі вони померлі. Хоча навіть, якщо б і так, то це не має значення.
Єралашика ліпиш на живих-померлих, коли це не має ніякого значення.
Набрид...
З місіонером треба лише недовго..., бо потік маячні набридає. Генерити ти будеш нескінченно.
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Додано: Нед 03 сер, 2025 18:22
budivelnik написав: detroytred написав: budivelnik написав:
ПС
простий приклад
дрони... це ж єралашики з гімна і палок...
Єралашик це визначити дрон єралашиком з гівна і палок.
Ти сплутав, як завжди.
Ні дурнику
Ти своїми руцями хоч щось для дронів зробив?
А я ВЖЕ випускаю
Тому можу порівняти складність виготовлення дрону з складністю будь-яких попередніх рішень..
Навіть моє сьогоднішнє хобі по ремонту дорогих електромобілів разів в 20 складніше ніж те саме виготовлення і тестування батарейок для дронів...
Тому
ДРОН в ПОРІВНЯННІ з літаком - єралашик ( дрон я на коліні випиляю , а навіть АН-2 не в стані зробити в найближчих пару років, вже не говорячи про Ф16
тільки в-во з Г&П не в стані освоїти, а тільки "крупновузлову зборку"
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