Угу.
Зранку про особисті досягнення (відсутність в мене) хто проспівав?
Вище підключився до співаків про шаріковщину хто?
І ти гадаєш, що після цього я до тебе не буду відповідно?!
Дійсно схоже, що ще й тупуваті.
|
|
|
Додано: Нед 03 сер, 2025 21:52
Угу.
Зранку про особисті досягнення (відсутність в мене) хто проспівав?
Вище підключився до співаків про шаріковщину хто?
І ти гадаєш, що після цього я до тебе не буду відповідно?!
Дійсно схоже, що ще й тупуваті.
Додано: Нед 03 сер, 2025 21:55
може й пройдеш - якщо поліграф постійно зашкалює й незрозуміло, чи ти щось правдиве сказав
прочитав, то таке. а що зрозумів? а то сьогодні одного незгодного читача вже цитували
ти знаєш, яка біда - а зараз на кого посилатися - на Кейнса чи на Фрідмана? чи взагалі треба іншу теорію винайти? бо економіка значно змінилася за останні два десятки років. а зараз, з впровадженням AI - й поготів
Додано: Нед 03 сер, 2025 22:05
пізненько у вас ранок починається бо вранці я лише з бандерлогами воював
то які досягнення, окрім того, що подужали Кейнса й Фрідмана. до речі, а Фрідмана що саме читали?
якщо образив, то вибачте. чи тепер все - ніякої конкретики - лише штампи? в мене вже є один такий опонент
Додано: Нед 03 сер, 2025 22:07
Треш...
А стосовно до чого я схиляюсь, то це не має ніякого значення.
Бо дійсно всі теорії, точніше підходи-методи-інструменти від різних визнаних фахівців, мають право на існування.
І доречні за тих чи інших обставин.
Це я і виніс з вивченого.
Що треба дивитись на конкретні обставини-умови і під них брати найпідходящі.
Узагальнена ж суть, що ринки вже давно регулюються. Їх розвиток-регрес визначаються в значній мірі саме регуляторами ринку. Тобто можновладцями-управлінцями.
Їх рішення та дії є визначальними.
І на знатока економіки я навіть близько ніколи не претендував.
Але навіть моїх невеличких знань цілком достатньо, щоб угледіти елементарні наочні помилки місіонера. Невизнаного генія...
Вся новизна якого побудована саме на помилках. Є відсеб'ятиною...
Мала б цінність, то йому б давно Нобелівку дали, винали та застосовували б на практиці.
Оце кожен до дзеркала, збільшить на 10% тощо.
Тоді проблема в тому й полягає, як досягти оцього, щоби умовно кожен..
Упралінці-регулятори впливають через покращення умов в ринку...
Місіонер хоче впливати через співи-заклики. Як оті комісари((
По сотому колу..
Не читав мої бачення, то й не починай.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 03 сер, 2025 22:39, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 03 сер, 2025 22:32
То викладай свої досягнення.
Давай викладай.
Нехай оцінюють та хають...
Да хоч і хвалять.
В мене комплексів нема, щоб цим займатися. Да ще й перед такими, як ти і Ко...
Тим паче отак купитися на твої намагання.
Стосовно що саме вивчав -- да запросто вже й не пам'ятаю. Мені важливо було взнати суть, зерно, основу...
До речі, спонукало мене читати першоджерела те, як побачив як ленін перекривив Маркса. Нахабно та прямо... і отакі наслідки стали...
Тому цікаво стало, що думав Сміт, Рікардо і т.д.
Побачив в кого поцупив основні свої теорії Маркс. В тому числі і з матеріалізму. Тому ще й Гегеля та ін. більш свідомо, ніж у виші, проглянув.
Але з тобою обговорювати не буду...
Це з Мортимером можна було...
До речі, Мортимер вважав, що рішення проблеми подальшого розвитку за умов вичерпався ресурсів росту тільки в розширенні ринку. Тільки. Всі ж інші методи не вирішують ключової проблеми. Лише маскують.
Десь так вважав і Сміт, обгрунтовуючі необхідність розширення ринків..
До того ж це не по темі.
А я почекаю, як ти про свої досягнення викладеш.
Додано: Нед 03 сер, 2025 22:38
ти надто часто використовуєш слово "треш"
одна біда - немає таблиці співставлень, коли використовувати ті чи інші методи...
тобто всі ваші зусилля, щоб виправляти Будівельника?
й головне, я не бачу протиріччя між тим, що ринки регулюються, й тим, що все одно потрібно, щоб населення використовувало можливості цього ринку. в США це окрема культура, що треба працювати, в тому числі через протестантську віру. в нас ще багато патерналізму від совка, й за 30 років це ще не пройшло.
дуже багато можливостей було саме в 90ті коли ринки майже не регулювалися. чим більше регулювання, тим менше можливостей...
Додано: Нед 03 сер, 2025 22:47
Маркс, Ленін - це точно обговорювати не буду аж стало цікаво в коло вкрав ідеї Маркс - але вже бачу знайоме - знаю, але не скажу. добре не треба
Сміт, Рікардо - це історія. й читати можна лише як історію, прикладного значення немає. й якщо читали Маркса, а що ж Шумпетер? бо згідно Шумпетера, без таких, як Будівельник, економіка не працює
щодо моїх досягнень, то я ще на початку розповідав. може якось повторюсь, якщо пропустили або забули
але так, для цієї гілки це флуд. треба закінчувати, бо вихідні закінчуються
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|