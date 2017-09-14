flyman написав:Просто як після Ялти 1 РП посунулась трошки на захід, то після Ялти 2 ненька теж переміститься ближче до ЄС (можна сказати "всупить"), зі збереженням площі
Мене тут воуки намагалися стигматизувати за пропозицію трохи вирасти на захід за рахунок проросійської піратської республіки у придністров'ї. У східних районах Польщі майже немає українців, поляки їх далекоглядно переселяли у західні воєводства.
не думаю, що для піратів наразі є пропозиція, від якої вони не зможуть відмовитися, ще не дозріли.
Цієї ночі безпілотники ЦСО «А» СБУ «завітали» на військовий аеродром «Саки» в тимчасово окупованому Криму. Внаслідок удару по території аеродрому було уражено склад авіаційного озброєння. Повністю знищено літак Су-30СМ, ще один – пошкоджено. Також уражено три літаки Су-24. У результаті спецоперації ЦСО «А» СБУ на території аеродрому також уражено склад авіаційного озброєння.
Також на аеродромі в Саках, місцеві джерела повідомляють про загибель першого заступника міністра оборони рф леоніда горніна. За попередніми даними, під час його візиту здетонував боєкомплект. У результаті — пошкоджено техніку, будівлі та, схоже, кадрову вертикаль рф.
Голова Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що вже цього тижня світ може отримати можливість припинити війну, яку Росія веде проти України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на текст Андрія Єрмака для The Washington Post. https://24tv.ua/naprikintsi-tsogo-tizhn ... i_n2886125
А експерт пояснює своєю версією: *Ну и про Индию и США... ИМХО все просто... Трамп понял, что нужно давить БРИКС... ибо это не столько РФ, сколько Китай и Индия... и тут до него доперло, что война РФ против Украины - это прекрасный повод... Ему глубоко до... лунки гольфа все, что происходит у нас, но когда он понял, что это "тема"... тут карта и поперла... С точки зрения Киева это отлично... ибо совпали интересы: Украине военная поддержка, а Трампу - охват РФ и БРИКСа...* (С)
3 серпня Сили безпілотних систем Збройних Сил України у взаємодії з іншими частинами Сил оборони уразили паливно-заправний комплекс аеропорту "Сочі", що у Краснодарському краї. Це підтвердив Генеральний штаб ЗСУ.
На території об’єкта внаслідок успішного удару здійнялася сильна пожежа. У Генштабі додали, що на летовищі також розміщувалася армійська авіація російських окупантів.
ЛАД написав:Тут вчера Banderlog написал своё мнение, что и как надо делать. Можно обсуждать отдельные пункты, но в общем он прав. Если речь идёт об "экзистенциальной" войне и возможности победы гад заведомо более сильным противником, то надо делать примерно именно то, что он написал. А расчёты на "партнёров"... Не надо забывать, что "партнёры" и "союзники" несколько разные вещи.
Это все будет как мертвому припарки по состоянию на момент созревания к принятию решения Расширять моблизацию качественно и количественно надо было не позднее 1го квартала 2023 Перспектива такова что нас уже не отпустят сколь-нибудь уцелевшими ни запад , ни россия уничтожат все перед тем как отдать полутруп врагу я предлагал сэкономить время это единественный ресурс который остался у людей но как вы ,ЛАД, запоздало созрели к варианту всеобьемлюзей мобилизации, так наверное созреете к эвакуации когда уже на ногах стоять не способны будете ......
"к варианту всеобьемлюзей мобилизации" я созрел очень давно, раньше того срока. который вы называете, но от меня это аж никак не зависит. А если/когда я "уже на ногах стоять не способен буду", то мне уже будет всё равно какая власть и до лампочки та эвакуация. Но пока постою.
ЛАД написав:Тут вчера Banderlog написал своё мнение, что и как надо делать. Можно обсуждать отдельные пункты, но в общем он прав. Если речь идёт об "экзистенциальной" войне и возможности победы гад заведомо более сильным противником, то надо делать примерно именно то, что он написал. А расчёты на "партнёров"... Не надо забывать, что "партнёры" и "союзники" несколько разные вещи.
Это все будет как мертвому припарки по состоянию на момент созревания к принятию решения Расширять моблизацию качественно и количественно надо было не позднее 1го квартала 2023 Перспектива такова что нас уже не отпустят сколь-нибудь уцелевшими ни запад , ни россия уничтожат все перед тем как отдать полутруп врагу я предлагал сэкономить время это единественный ресурс который остался у людей но как вы ,ЛАД, запоздало созрели к варианту всеобьемлюзей мобилизации, так наверное созреете к эвакуации когда уже на ногах стоять не способны будете ......
"к варианту всеобьемлюзей мобилизации" я созрел очень давно, раньше того срока. который вы называете, но от меня это аж никак не зависит.
ЛАД, так вперёд, не строчить на форуме сутки напролёт, а волонтерство, помощь ЗСУ
ЛАД написав:А если/когда я "уже на ногах стоять не способен буду", то мне уже будет всё равно какая власть и до лампочки та эвакуация. Но пока постою.
detroytred Делюсь опытом. Пес вместе с котом у меня давно и прочно в чс. Как-то на несколько дней открывал его, убедился в завидном постоянстве и закрыл опять. Ничего интересного услышать от него невозможно, только лай и мяуканье, так что значительно спокойнее просто не видеть его постов.
pesikot написав: Его план - это дестабилизации ситуации внутри Украины, чего Россия и добивается Поступки масковской церкви - это один из пунктов России
Banderlog, давно пишет в сторону России. Но и ты, тоже, пишешь в сторону России Биба и Боба нашли друг друга ))
помагаєш москалям ти і такі як ти. Ви робите розкол в державі а це породжує сепаратизм і на руку москві. Кращих агентів ніж фаріон і тих що про поїзда на крим кричали москалям придумати трудно. Дехто думає що ти дурник, но ти провокатор.
ЛАД написав:detroytred Делюсь опытом. Пес вместе с котом у меня давно и прочно в чс. Как-то на несколько дней открывал его, убедился в завидном постоянстве и закрыл опять. Ничего интересного услышать от него невозможно, только лай и мяуканье, так что значительно спокойнее просто не видеть его постов.
Поддерживаю Это тот случай, когда медецина справку (или какой он бумажкой хвалился?) выдала абсолютно обоснованно: там то ли возрастное что-то то ли...