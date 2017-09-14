RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 14647146481464914650
Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 22:27

  _hunter написав:Вот да: забавно, как женская "часть" форума напрочь игнорирует такие риски, как "встретить бусик по пути в Сильпо"...


жіночок поки ніхто не планує чіпати.
вирішили почати з "виховання" дітей.
В Україні у межах реформування системи військової підготовки молоді та студентів цикл підготовки до національного спротиву починатиметься з 14 років.
За новими підходами, цикл підготовки громадян до національного спротиву починається ще з 14 років, зокрема через участь у військово-патріотичних іграх таких, як "Сокіл", "Джура", а також вивчення оновленого предмета "Захист України", що вже впроваджується в школах і профтехосвіті.

https://www.rbc.ua/rus/news/ukrayintsiv ... 26945.html
sergey_stasyuk555
Аватар користувача
 
Повідомлень: 418
З нами з: 21.05.23
Подякував: 36 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 23:08

*Індія відреагувала на заяву президента США Дональда Трампа щодо підвищення мит через підтримку Росії.

«Індія стала мішенню для Сполучених Штатів та Євросоюзу за імпорт нафти з Росії після початку конфлікту в Україні. Фактично, Індія почала імпортувати з Росії, оскільки традиційні поставки були перенаправлені до Європи після спалаху конфлікту. Сполучені Штати на той час активно заохочували такий імпорт Індією для зміцнення стабільності на світових енергетичних ринках», – йдеться у заяві речника МЗС Індії.

У відомстві зазначають, що імпорт Індії призначений для забезпечення передбачуваних та доступних цін на енергоносії для індійського споживача – це «необхідність, зумовлена ситуацією на світовому ринку». Але, як стверджує Нью-Делі, ті самі країни, які критикують Індію, самі торгують з Росією – «На відміну від нашого випадку, така торгівля навіть не є життєво важливою національною потребою».

У МЗС Індії озвучили дані щодо нібито торгівлі ЄС та США з Росією
(США "продолжают импортировать из России гексафторид урана для своей ядерной промышленности, палладий для производства электромобилей, удобрения, а также химикаты...)

«На цьому тлі переслідування Індії є невиправданим та необґрунтованим. Як і будь-яка велика економіка, Індія вживатиме всіх необхідних заходів для захисту своїх національних інтересів та економічної безпеки», – додають у міністерстві.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-ind ... 94318.html
detroytred
 
Повідомлень: 25015
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 23:25

  fler написав:🐷 експорт «газпрома» в європу пробив «дно» за півстоліття.

За січень–липень 2025 року «газпром» прокачав решткам європейських клієнтів лише 9,93 млрд кубометрів газу, підрахував Reuters на основі статистики «турецького потоку» — останнього доступного трубопроводу для постачання газу в єс.

У порівнянні з аналогічним періодом 2024 року, коли «газпром» продав у європу 18,3 млрд кубометрів, обсяги впали майже вдвічі. У середньому щомісяця в єс надходило лише 1,4 млрд кубів, і якщо темпи збережуться, то до кінця року «газпром» експортує до європи всього близько 17 млрд кубометрів — це стане новим антирекордом із початку 1970-х.

Для порівняння: у передвоєнні 2018–2019 роки, «газпром» качав до європи 170–180 млрд кубів на рік. Після вторгнення в україну ці обсяги обвалились: 28 млрд у 2023-му, 32 млрд — у 2024-му.
З початку 2025 року «газпром» повністю втратив транзит через україну. І хоча постачання через «турецький потік» зросли на 7% у річному вимірі, цього виявилось недостатньо, аби компенсувати втрату українського маршруту.

те що кацапському газу та його експорту пі.да понятно було вже давно.
але є один "нюанс": більшість "лишнього" газу кацапи перероблять на добрива і просто продадуть вже без всяких санкцій...
Європа нещодавно зачухалась по цьому питанню і ввела нові копійчужні мита, нормальний ріст мит буде з 2027-2028 років.
але і без них покупців добрив вистачить.
sergey_stasyuk555
Аватар користувача
 
Повідомлень: 418
З нами з: 21.05.23
Подякував: 36 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 14647146481464914650
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 117443
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 299265
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 966368
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (1319)
04.08.2025 22:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.