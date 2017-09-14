_hunter написав:Вот да: забавно, как женская "часть" форума напрочь игнорирует такие риски, как "встретить бусик по пути в Сильпо"...
жіночок поки ніхто не планує чіпати. вирішили почати з "виховання" дітей.
В Україні у межах реформування системи військової підготовки молоді та студентів цикл підготовки до національного спротиву починатиметься з 14 років. За новими підходами, цикл підготовки громадян до національного спротиву починається ще з 14 років, зокрема через участь у військово-патріотичних іграх таких, як "Сокіл", "Джура", а також вивчення оновленого предмета "Захист України", що вже впроваджується в школах і профтехосвіті.
*Індія відреагувала на заяву президента США Дональда Трампа щодо підвищення мит через підтримку Росії.
«Індія стала мішенню для Сполучених Штатів та Євросоюзу за імпорт нафти з Росії після початку конфлікту в Україні. Фактично, Індія почала імпортувати з Росії, оскільки традиційні поставки були перенаправлені до Європи після спалаху конфлікту. Сполучені Штати на той час активно заохочували такий імпорт Індією для зміцнення стабільності на світових енергетичних ринках», – йдеться у заяві речника МЗС Індії.
У відомстві зазначають, що імпорт Індії призначений для забезпечення передбачуваних та доступних цін на енергоносії для індійського споживача – це «необхідність, зумовлена ситуацією на світовому ринку». Але, як стверджує Нью-Делі, ті самі країни, які критикують Індію, самі торгують з Росією – «На відміну від нашого випадку, така торгівля навіть не є життєво важливою національною потребою».
У МЗС Індії озвучили дані щодо нібито торгівлі ЄС та США з Росією (США "продолжают импортировать из России гексафторид урана для своей ядерной промышленности, палладий для производства электромобилей, удобрения, а также химикаты...)
«На цьому тлі переслідування Індії є невиправданим та необґрунтованим. Як і будь-яка велика економіка, Індія вживатиме всіх необхідних заходів для захисту своїх національних інтересів та економічної безпеки», – додають у міністерстві. https://www.radiosvoboda.org/a/news-ind ... 94318.html
fler написав:🐷 експорт «газпрома» в європу пробив «дно» за півстоліття.
За січень–липень 2025 року «газпром» прокачав решткам європейських клієнтів лише 9,93 млрд кубометрів газу, підрахував Reuters на основі статистики «турецького потоку» — останнього доступного трубопроводу для постачання газу в єс.
У порівнянні з аналогічним періодом 2024 року, коли «газпром» продав у європу 18,3 млрд кубометрів, обсяги впали майже вдвічі. У середньому щомісяця в єс надходило лише 1,4 млрд кубів, і якщо темпи збережуться, то до кінця року «газпром» експортує до європи всього близько 17 млрд кубометрів — це стане новим антирекордом із початку 1970-х.
Для порівняння: у передвоєнні 2018–2019 роки, «газпром» качав до європи 170–180 млрд кубів на рік. Після вторгнення в україну ці обсяги обвалились: 28 млрд у 2023-му, 32 млрд — у 2024-му. З початку 2025 року «газпром» повністю втратив транзит через україну. І хоча постачання через «турецький потік» зросли на 7% у річному вимірі, цього виявилось недостатньо, аби компенсувати втрату українського маршруту.
те що кацапському газу та його експорту пі.да понятно було вже давно. але є один "нюанс": більшість "лишнього" газу кацапи перероблять на добрива і просто продадуть вже без всяких санкцій... Європа нещодавно зачухалась по цьому питанню і ввела нові копійчужні мита, нормальний ріст мит буде з 2027-2028 років. але і без них покупців добрив вистачить.