Дивимось дату - 12:54, 02 грудня 2024 *В інтерв’ю для Kyodo News Зеленський зазначив, що зараз українська армія не має достатніх ресурсів для звільнення усіх окупованих територій, зокрема Криму, анексованого Росією у 2014 році. "Нашій армії не вистачає сил для цього. Це правда...Ми повинні знайти дипломатичні рішення", - сказав Зеленський. Водночас президент наголосив, що такі рішення можливі лише за умов зміцнення обороноздатності країни. Він пояснив, що дипломатичні рішення можуть розглядатися лише тоді, коли Україна буде знати, що вона достатньо сильна для того, щоб Росія не розпочала нове вторгнення.* https://informator.ua/uk/zelenskiy-vizn ... -teritoriy
І тобто що за півтора року змінилося стосовно достатньості сили України?
С 02 грудня 2024 прошло не "півтора року", а только "пів року".
Трамп анонсировал подписание мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном
По информации Axios, в рамках соглашения ожидается передача США Зангезурского коридора, который соединит Нахичевань с остальной частью Азербайджана.
Посол США в Турции Том Баррак ранее заявил, что коридор будет передан под управление США на 100 лет.
Коридор будет называться «Международный путь мира и процветания Трампа».
В коридоре будут применяться армянские законы, а США сдадут его в аренду консорциуму для инфраструктурных и развивающих работ.
По данным Axios, администрация Трампа предложила Пашиняну следующее: если он позволит США управлять этим коридором, то в Вашингтоне приобретут сильного друга и получат эффективную защиту от возможных будущих атак со стороны Азербайджана.
Журналисты КИЕВ24 пообщалась с 86-летним мужчиной, дом которого был поврежден в Буче. В доме нет коммуникаций, электроэнергии, разрушена крыша и полностью уничтожена теплица, где пенсионер выращивал почти 2 тыс. кустов роз. Также у него росли голубика, орехи, персики. "Это же вся моя жизнь, это все я сажал", - говорит потерпевший.
Как сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, ночью 8 августа вооруженные силы РФ также атаковали Одесский район региона ударными дронами "Shahed-136". В результате попаданий частично разрушена канализационно-насосная станция.
Совершенно случайно попали в канализационно-насосную станцию ... не злонамеренно ... так совпало ...
ЛАД написав:......... Но тот же пример Китая. Конечно, нельзя сказать, что там "вільна людина", но более "вільна", чем до начала роста, при Мао. И экономический рост, модернизация экономики достигнуты не за счёт "держава понад усе". И не за счёт "інших країн". Тоже самое в Ю. Корее. .........
..... Можно, конечно, сказать что-то типа "но до того в деревнЯх они так и пахали", но всеравно как-то оно не сильно на Свободу похоже...
У меня, вроде, ясно написано и вы ещё и правильно выделили. Так с чем вы не согласны?
Да и с «не за счёт "інших країн"» не все так однозначно: там полный реверс получился -- рост за счет того, что "інші країи" прямо вагонами бабло несли...
Это не "за счёт", а "благодаря". Сильно разные вещи.
Да и в Ю. Корее: да, у них не "держава понад усе" - у них "чеболь понад усе"...
Нет смысла вдаваться в обсуждение чеболей. Свои "чеболи" можно при желании найти в любой стране. Но чеболи там были и раньше. А быстрого роста не было. Ну и плюс то, что вы выделили в моей цитате. Так что ваши возражения это, похоже, просто спор ради спора.
Не согласен с тем, что "цифровой концлагерь" более свободен, чем обычный колхоз. Да, более кофортный - но в то же время и гараздо более инвазивный.
Так раньше их именно искать нужно было. А сейчас в "пирог" ВВП ткнул - в чеболь попал: 20% - самсунг, Hyundai - 12%... Опять же: роста не было - потому как капитал не вливали. Как пошли вливать - власти решили, что проще не самим париться - а готовую машину эксплуатации взять.