Повідомлення Додано: П'ят 08 сер, 2025 18:42

  fler написав:Розмови з Хазяїном - то зрозуміло, а з іншими про шо?

Разделение ответственности. Будет потом на камеру говорить - я хотел эту Украину додушить, но они меня уговорили пощадить.
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 1139
З нами з: 10.10.12
Подякував: 43 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 08 сер, 2025 18:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

flyman написав:
  fler написав:У 2025 році частка тих, хто хоче повернутись в Україну, зросла до 64%, порівняно з 55% торік. Проте цей показник все ще нижчий, ніж у 2023 році (75%).
Цільова аудиторія опитування: українські мігранти у країнах ЄС віком від 18 років. Період проведення поля: 13-30 квітня 2025 року. Розмір вибірки: 1452 респонденти.
https://fakty.com.ua/ua/ukraine/suspils ... ziv-u-yes/
Отже, за рік частка тих, хто хоче повернутися в Україну, зросла майже на 10%. Не зменшилася, а зросла. Це багато про що говорить.

— Мiй Привиду,

нiякої х...нi не робим ми -

ко всiм жидомасонам

iспитиваєм злобу i ненависть,

i кожний день нацiональнi гiмни

на балалайцi хором iсполняєм,

бояться нас жиди та бусурмани,

прєстiж крепчає, мощно возростаєт

день ото дня процент жиров у маслi,

довольнi хами, ситi в них ї...ала,

гараздо менше стало пiдарасiв,

ї...ошать всi вони, як папа Карло
... на хімію в Черкасах
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36481
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1495 раз.
Подякували: 8230 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: П'ят 08 сер, 2025 19:24

З початку вересня всі працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки будуть зобов’язані використовувати бодікамери для фіксації перевірки документів і вручення повісток.

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль у Telegram.

Такий крок має гарантувати прозорість дій представників ТЦК та захистити права як військовозобов’язаних, так і самих працівників.

Наразі забезпеченість бодікамерами складає близько 85%, закупівлі додаткового обладнання тривають.
https://varta1.com.ua/news/z-1-veresnia ... 98398.html
detroytred
 
Повідомлень: 25060
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 08 сер, 2025 19:34

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав:Чому це ні до чого не привели? А обмін полоненими? А те що путін віддав трупи? Невже цілюди не заробили щоб їх полюдськи поховали і родини нарешті отримали виплати?


Обмін полоненими відбувався і до цього. Не потрібно було їздити в Стамбул

Тому я і кажу, що такі "перемовини" ні до чого не приводят, а ти продовжуй жити в світі рожевих поні ))

PS. З приводу передачі тіл, так російська пропаганда добряче попригала на тілах загиблих.
Ще й трупи росіян туди засунула

PPS. То ж, ще невідомо у кого гівно кипить ))
російська пропаганда? ) то скільки там передали наших? І скільки було росіян?
Чи й тут рахувати неначасі? Бо нашому мудрому народу краще не знати ціну кожного дня війни?
Вже і міжнародні партнери кажуть що військовим шляхом території не повернути і незламний черчіль хоче переговорів, заставляти вже трампу не треба, а ти все хочеш продовження війни?


Ще раз, де я хочу продовження війни ?
Наведи приклад або не бреши
Я вже втомився від твоєю брехні )

Я кажу, що нам ніяких перемовин про припинення вогню не пропонують
Путін нам пропонує, щоб Зеленський підписав все, що Путін напише.
Але це не перемовини

Ти цього не розумієшь принципово ?
Або розумієшь і робишь тільки вигляд, га ? )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11818
З нами з: 31.08.09
Подякував: 542 раз.
Подякували: 1259 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 08 сер, 2025 19:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Лукашенко разрушил мем "А я сейчас покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение" (видео)
В интервью журналу Time он заявил, что после окончания совместных учений российские войска начали выводить из Беларуси, однако у границы с Украиной они "в какой-то момент" повернули на юг и зашли на территорию чужой страны:

"А войска были Восточного округа - с востока России. Я говорю: "Почему войска России через Киев пошли на восток России, почему Путин выводил их через Киев в Россию - это вопрос к Зеленскому и к Путину".


Не знал он, в собственной стране не знал - чё праисходит
Божечки ... какой клоун на службе у пидарасов )

Мне интересно, ему самому не противно вот такое говорить.
Или страх за собственную никчемную жизнь пересиливает любой позор ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11818
З нами з: 31.08.09
Подякував: 542 раз.
Подякували: 1259 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 08 сер, 2025 20:05

  pesikot написав:Или страх за собственную никчемную жизнь пересиливает любой позор ...

Сказав Песикот розгортаючи свою "Довідку про догляд"
UA
 
Повідомлень: 9563
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1882 раз.
Подякували: 2344 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 08 сер, 2025 20:08

  detroytred написав:..........
Чалий мав на увазі, що перш за все треба спитати (провести опитування) саме військових в площині - чи згодні вони на припинення війни на умовах, які схоче підписати-домовитись влада.
.......
Тому Чалий і вказав, що перш за все треба опитувати самих військових. На що вони згодні.
Не сомневаюсь, что найдутся люди, которых условия не устроят и они потребуют продолжения. Например, тот же Мадяр (возможно).
Но большинство, думаю, поступят так, как пишет Banderlog.
Щоб не виникла ситуація: влада підпише-домовиться, а військо скаже ні, не згодні..
И что, те, кто скажет нет, заставят воевать остальных?
Или предпочтут меньшей численностью удерживать фронт и героически погибнуть?
Или согласятся и попытаются позже совершить военный переворот (о гражданской войне говорить не буду, это маловероятно)?
На цьому він акцентував увагу, оскільки бачить, що отам в партнерів всі впевнені, що в нас військові без проблем погодяться з припиненням війни на майже будь-яких умовах.
Не пам'ятаю які він причини називав. Начебто, що виконають накази влади, да і втомилися від від війни. Отак вважають партнери і можуть отримати сюрприз.
Это вряд ли.

  detroytred написав:..........
Переглянув план Перемоги від Зе.
Він хотів, аби цей план ліг в основу плану Трампа.
Щось малувато поки лягає..
Хотел он правильно и хорошо.
Но Трампу глубоко плевать на Украину и наши планы. Не уверен, что он хорошо знает, где Украина находится. :mrgreen:
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 08 сер, 2025 20:10, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35594
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5347 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 08 сер, 2025 20:08

  UA написав:
  pesikot написав:Или страх за собственную никчемную жизнь пересиливает любой позор ...

Сказав Песикот розгортаючи свою "Довідку про догляд"

Сказав ментопенс, сумуючи за визуальными контактами ))
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11818
З нами з: 31.08.09
Подякував: 542 раз.
Подякували: 1259 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 08 сер, 2025 20:13

  detroytred написав:Портніков сказав, що Херсонська та Запоріжська області записані в рфоконституцію не так, як Донецька та Луганська.
Типу можна вивернути сенс, що без самих міст - обласних центрів.

Аристократ Портніков нові ЦУ з Центра отримав.
Ну не вчилися на жур. факе МГУ не завербовані КГБ...
UA
 
Повідомлень: 9563
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1882 раз.
Подякували: 2344 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 08 сер, 2025 20:17

  fler написав:У 2025 році частка тих, хто хоче повернутись в Україну, зросла до 64%, порівняно з 55% торік. Проте цей показник все ще нижчий, ніж у 2023 році (75%).
Цільова аудиторія опитування: українські мігранти у країнах ЄС віком від 18 років. Період проведення поля: 13-30 квітня 2025 року. Розмір вибірки: 1452 респонденти.
https://fakty.com.ua/ua/ukraine/suspils ... ziv-u-yes/
Отже, за рік частка тих, хто хоче повернутися в Україну, зросла майже на 10%. Не зменшилася, а зросла. Це багато про що говорить.

Половина поверниться, потім більша половина з них поїде назад.
Українське суспільство кардинально змінилося.
Не всі зможуть там жити.
UA
 
Повідомлень: 9563
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1882 раз.
Подякували: 2344 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

