Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: П'ят 08 сер, 2025 20:24

  UA написав:
  detroytred написав:Портніков сказав, що Херсонська та Запоріжська області записані в рфоконституцію не так, як Донецька та Луганська.
Типу можна вивернути сенс, що без самих міст - обласних центрів.

Аристократ Портніков нові ЦУ з Центра отримав.
Ну не вчилися на жур. факе МГУ не завербовані КГБ...


Висока вода спала, високий сезон закінчився ...

Ментопенс згадав свої візуальні контакти і почав ... нести ... дичину

Чё, прямо все на жур.факе МГУ были завербованы КГБ ?
Ты же спалил овер до киля "журналистов" ))

Прям берешь список всіх випускників жур.факу МГУ ) і йдешь по списку
Повідомлення Додано: П'ят 08 сер, 2025 20:28

  fler написав:У 2025 році частка тих, хто хоче повернутись в Україну, зросла до 64%, порівняно з 55% торік. Проте цей показник все ще нижчий, ніж у 2023 році (75%).
Цільова аудиторія опитування: українські мігранти у країнах ЄС віком від 18 років. Період проведення поля: 13-30 квітня 2025 року. Розмір вибірки: 1452 респонденти.
https://fakty.com.ua/ua/ukraine/suspils ... ziv-u-yes/
Отже, за рік частка тих, хто хоче повернутися в Україну, зросла майже на 10%. Не зменшилася, а зросла. Це багато про що говорить.

Це прикол?
https://gradus.app/uk/open-reports/retu ... -changing/
Хто такий Gradus Research? Хто ці люди, які заповнили цю інфу на сайті цього градусу? Перший раз було заповнено 607 анкет. Скільки там українців за кордоном? Кого ви повертать зібрались, Вівчанськ та окуповані території?
Повідомлення Додано: П'ят 08 сер, 2025 21:01

  pesikot написав:Чё, прямо все на жур.факе МГУ были завербованы КГБ ?
Ты же спалил овер до киля "журналистов" ))

Прям берешь список всіх випускників жур.факу МГУ ) і йдешь по списку

Так всі.
Наприклад алкоголиком В. Листьєвим відкрито керувало 5-е управління КГБ.
Програма Взгляд була створена КГБ.
В мене є кореша випускники Краснознамённого института якщо шо...
Повідомлення Додано: П'ят 08 сер, 2025 21:13

  Xenon написав:
США та рф розглядають угоду про припинення вогню в Україні, яка закріпить контроль росії над Кримом та східним Донбасом – Bloomberg ().

Видання пише, що Україну потенційно примусять відступити з частин Луганська та Донецька, які досі перебувають під контролем ЗСУ. План, пов’язаний з потенційним самітом Трампа та путіна, заморозить бойові дії вздовж нинішніх південних фронтів, але залишить ключові «моменти», такі як контроль над Запорізькою атомною електростанцією, невирішеними.

https://www.bloomberg.com/news/articles ... in-ukraine

В оригинале звучит несколько иначе:
Путин требует, чтобы Украина уступила России весь восточный Донбасс, а также Крым, который его войска незаконно аннексировали в 2014 году. Для этого президенту Украины Владимиру Зеленскому пришлось бы отдать приказ о выводе войск из частей Луганской и Донецкой областей, которые все еще удерживаются Киевом, что принесло бы России победу, которую ее армия не могла одержать в военном отношении с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

Такой исход стал бы крупной победой Путина, который давно стремится к прямым переговорам с США об условиях окончания развязанной им войны, оттеснив Украину и её европейских союзников. Зеленский рискует столкнуться с необходимостью согласиться на потерю украинских территорий, в то время как Европа опасается, что ей придётся следить за соблюдением режима прекращения огня, пока Путин восстанавливает свои силы.
......
По словам источников, согласно условиям соглашения, которое обсуждают официальные лица, Россия прекратит наступление в Херсонской и Запорожской областях Украины вдоль нынешних линий фронта. Они предупредили, что условия и планы соглашения всё ещё неясны и могут измениться.

Пока неясно, готова ли Москва отказаться от территорий, которые она в настоящее время занимает, включая Запорожскую атомную электростанцию, крупнейшую в Европе.
Повідомлення Додано: П'ят 08 сер, 2025 21:18

  pesikot написав:Лукашенко разрушил мем "А я сейчас покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение" (видео)
В интервью журналу Time он заявил, что после окончания совместных учений российские войска начали выводить из Беларуси, однако у границы с Украиной они "в какой-то момент" повернули на юг и зашли на территорию чужой страны:

"А войска были Восточного округа - с востока России. Я говорю: "Почему войска России через Киев пошли на восток России, почему Путин выводил их через Киев в Россию - это вопрос к Зеленскому и к Путину".


Не знал он, в собственной стране не знал - чё праисходит
Божечки ... какой клоун на службе у пидарасов )

Мне интересно, ему самому не противно вот такое говорить.
Или страх за собственную никчемную жизнь пересиливает любой позор ...


*Чат спрашивает... в чьей команде Лука...
В СВОЕЙ... ибо мудр...

Так нажиться на РФ, гладя ее по шерсти... да ЕС не научился Трампа так пушИть...
И так красиво пропетлять и дождаться своего часа...
Запишите фф титрадко...
Главным ПРОЕБОМ РФ станет не Армения и не Азербайджан... РБ.

Есть только ОДИН вариант решить... Это если Пу снова пойдет против Украины с РБ...
В остальных вариантах - Лука - красава... Кремль - лохи небритые...

АМИНЬ.* (С)
Переводжу: моцква - лохи, Київ - герої, а Мінськ - мудрі.
Сябри ще в Європі можуть опинитися раніше України.. Або на трішечки папізже.

*Красава... просто красава!!!!!!!!!!!
Так РФ еще никто не поимел...
При этом его нынешний срок только начался и закончится через 5 лет - в 2030-м.
Президент Беларуси сказал, что его сын Николай не будет преемником, о чем неоднократно ходили слухи. И допустил, что новый президент будет вести Беларусь в ином направлении.* (С)
Повідомлення Додано: П'ят 08 сер, 2025 21:18

  pesikot написав:
Ще раз, де я хочу продовження війни ?
Наведи приклад або не бреши
Я вже втомився від твоєю брехні )

Я кажу, що нам ніяких перемовин про припинення вогню не пропонують
Путін нам пропонує, щоб Зеленський підписав все, що Путін напише.
Але це не перемовини

Ти цього не розумієшь принципово ?
Або розумієшь і робишь тільки вигляд, га ? )
це перемовини і що характерно поки перемовини не з Зеленським а Сша і рф. Ми почекаєм за дверима .
то кажеш ти хочеш миру? І за дипломатичне розвязання війни?
Добре, на які поступки ти готовий піти? І в яких питаннях торги не допустимі? Як ти в подальшому бачиш співіснування рф та України?
Повідомлення Додано: П'ят 08 сер, 2025 21:23

  fler написав:У 2025 році частка тих, хто хоче повернутись в Україну, зросла до 64%, порівняно з 55% торік. Проте цей показник все ще нижчий, ніж у 2023 році (75%).
Цільова аудиторія опитування: українські мігранти у країнах ЄС віком від 18 років. Період проведення поля: 13-30 квітня 2025 року. Розмір вибірки: 1452 респонденти.
https://fakty.com.ua/ua/ukraine/suspils ... ziv-u-yes/
Отже, за рік частка тих, хто хоче повернутися в Україну, зросла майже на 10%. Не зменшилася, а зросла. Це багато про що говорить.

По вашей же ссылке:
– Це свідчить не стільки про однозначне зростання готовності до повернення, скільки про присутнє емоційне прагнення повернутись – попри те, що раціональні стримувальні фактори досі переважають, – йдеться у повідомленні.
......
Порівняно з попереднім вимірюванням, зросла сила спонукальних чинників і дещо зменшилася дія стримувальних. Це свідчить про конфлікт мотивацій – люди хочуть повернутися додому, але не бачать для цього умов.

Загальний індекс знизився, що свідчить про посилення позицій ЄС як місця довгострокового проживання.

Варто враховувати, що на оцінку можливості повернення та часові горизонти таких рішень впливає інформаційний контекст.
Напад росії і білорусі на Україну

Не прокоментувати такі опитування це дуже тяжко.

Зайшов на сторінку тих опитувань
https://graduspeople.com/
Проходьте опитування
Та заробляйте, адже ваша думка варта подяки!

Отримуйте винагороду за опитування та впливайте на різні сфери життя.
Звучить непогано? Так і є.

тут без коментарів.


Модератори, давайте опитування в нас на форумі, тільки додайте ж пункт 'я в україні' + краще ip перевіряти(мінімум для голосування але можна б було і по історії підключень хоча б)

А загалом, цікаво, працюючі люди на звичайних роботах з мого досвіду не хочуть повертатись. А ось удальонщики айтішеки(і не тільки), дуже хочуть.
Повідомлення Додано: П'ят 08 сер, 2025 21:40

  UA написав:
  pesikot написав:Чё, прямо все на жур.факе МГУ были завербованы КГБ ?
Ты же спалил овер до киля "журналистов" ))

Прям берешь список всіх випускників жур.факу МГУ ) і йдешь по списку

Так всі.
Наприклад алкоголиком В. Листьєвим відкрито керувало 5-е управління КГБ.
Програма Взгляд була створена КГБ.
В мене є кореша випускники Краснознамённого института якщо шо...

Хе-хе ... від візуального контакту до іншої брехні.

Сезон не задався )
Ментопенс ніколи в цьому не зізнається

Але, як мент, натриндить багато чого )
киянин

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
Ще раз, де я хочу продовження війни ?
Наведи приклад або не бреши
Я вже втомився від твоєю брехні )

Я кажу, що нам ніяких перемовин про припинення вогню не пропонують
Путін нам пропонує, щоб Зеленський підписав все, що Путін напише.
Але це не перемовини

Ти цього не розумієшь принципово ?
Або розумієшь і робишь тільки вигляд, га ? )
це перемовини і що характерно поки перемовини не з Зеленським а Сша і рф. Ми почекаєм за дверима .
то кажеш ти хочеш миру? І за дипломатичне розвязання війни?
Добре, на які поступки ти готовий піти? І в яких питаннях торги не допустимі? Як ти в подальшому бачиш співіснування рф та України?

