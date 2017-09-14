Banderlog написав: можно якось розгорнутіше писати? Які гарантії мають надати сторони переговорів?
гарантії руських - це дійсно туалетний папір, це ні про що. але тоді виходить, що вони вимагають віддати території в обмін на що? ні на що? непоганий розвод лохів...
а ще є надійні гарантії - іноземні війська десь в Харкові та Запоріжжі - але тут вже в ЛАДа та Бандерлога істерика почнеться
нічого в мене не почнеться. Якщо іноземне набу є то чому б не бути іноземним військам? Я іще в минулому році коли макрон ляпнув, що введе французькі війська то писав, що треба погоджуватись. тоді потужний заявив, що ми не потребуєм військ франції, що в нас свого мяса хоть жо пой жуй. І підримували тоді заяви Потужного не Лад і Бандерлог, а Шаман Песікіт і професорша економіки пані флер. Схоже і цього разу потужний буде мішати переговорам, тому його і не кликали... Переговори ідуть між трампом і рф.
Banderlog написав:а які в цім ділі взагалі можуть бути гарантії?
ну для того і треба працювати владі, напружувати мізки. Щоб продумати, які гарантії можуть бути. Як мінімум, має бути одночасно випущений указ про зупинку мобілізації і демобілізацію. І у нас, і у раші. І не колись у майбутньому після того, як Україна виведе війська з Донецької області, а одночасно з цим. Ще один обовʼязковий пункт - ніяких військових обмежень для України. В НАТО нас при Трампі 100% не візьмуть, але двосторонні домовленості і допомога від західних держав поза НАТО не повинна обмежуватися ніяк. Ну і миротворці з інших держав на лінії зіткнення теж потрібні.
Про "допомогу" можете не переживать - Трамп не зря финансирование от Европы выбивал. Миротворцев - не будет: там даже Франция на попятную пошла
Schmit написав:Не розумію, як це все заважало нам йти останнім шляхом, особливо відкриття величезних ринків країн ЄС, де так, є квоти на різну сировинну продукцію, а от на продукцію машинобудування - ніяких, лише відповідність стандартам та регламентам ЄС.
У України від'ємний торгівельний баланс з ЄС Східні ринки втрачено через балаканину о демократії
Крім рфії ніякі східні ринки не втрачено, та й до рфії он Богуслаєв продавав вертолітні двигуни аж до вторгнення. Щодо балансу - все ще гірше, бо з нашої сторони і досі сировина чи в кращому випадку напівфабрикати, а від них - готові вироби. Але є одне але. Майже усі ці готові вироби від відомих брендів ЄС - made in China, в кращому випадку Turkey. То хто нам заважав перехопити цю ініціативу і виготовляти продукцію для ЄС з шильдиками Bosch чи Indesit у нас? корупція, відкати, дибільна податкова систма...? Так хто ж нам лікар.
У тебе вже почалось )
Якщо вже почав брехати про "іноземне" набу
І знову набрехав Віруюча людина, а бреше, як дише )
Це ж повна радість московитів, щоб Путін з Трампом перетер все, а до Зеленського тільки довели результат московитське ІПСО )
Вранці 9 серпня далекобійні безпілотники Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України вразили логістичний хаб у республіці Татарстан, де росіяни зберігають готові дрони. Про це повідомила пресслужба СБУ.
На складі, що розташований у населеному пункті Кзил-Юл, також зберігалися іноземні компоненти до "шахедів".
На відео, яке облетіло соцмережі, видно, як дрони СБУ влучають безпосередньо в будівлю логістичного хабу. Після вибуху сталася пожежа, інші наслідки наразі невідомі.
pesikot написав:Це ж повна радість московитів, щоб Путін з Трампом перетер все, а до Зеленського тільки довели результат московитське ІПСО )
а який ти бачиш вихід з ситуації? Зеленський не хоче миру бо після миру доведеться іти на вибори. Боюсь, що наша влада постарається зірвати переговори...
