а він постійно повторює те, що йому кажуть кацапські попи.
Додано: Суб 09 сер, 2025 16:21
Додано: Суб 09 сер, 2025 16:30
Додано: Суб 09 сер, 2025 17:25
Да нарешті дайте вже тому Бандерлогу на підпис якусь "присягу о лояльності")) :
*А на замечание друзей насчет некоторых странностей майора Майора капитан Блэк объявил, что майор Майор — коммунист.
— Они просачиваются повсюду! — провозгласил капитан Блэк воинственно. — Вы, друзья, если желаете, можете сидеть сложа руки и заниматься попустительством. Но я не намерен сидеть сложа руки. Отныне я заставлю каждого сукина сына, который переступит порог разведотдела, подписать «присягу о лояльности». Но этому мерзавцу майору Майору я подписать не дам, даже если он этого очень захочет.
На следующее утро славный крестовый поход за принятие «присяги о лояльности» был в полном разгаре. Во главе его, охваченный энтузиазмом, стоял капитан Блэк. Идея оказалась действительно плодотворной. Весь сержантский и офицерский состав должен был подписать одну «присягу о лояльности» перед получением планшеток из разведотдела, другую — перед получением на складе бронекостюмов и парашютов. Третью «присягу о лояльности» нужно было принести лейтенанту Балкинктону, начальнику автороты, чтобы получить разрешение на проезд в грузовике от палаточного городка до летного поля. «Присяга о лояльности» подстерегала людей за каждым углом. Ее приходилось подписывать, чтобы получить денежное довольствие в финчасти или летный паек. Даже стрижка и бритье у парикмахера-итальянца не обходились без этой процедуры. Каждый офицер, поддержавший славный крестовый поход, как бы соперничал с капитаном Блэком в патриотизме. И капитан сутки напролет ломал себе голову, как превзойти прочих. В преданности родине он не желал знать себе равных. Когда другие офицеры, следуя его примеру, составили свои «присяги о лояльности», он пошел еще дальше и заставил каждого сукина сына, который приходил к нему в разведотдел, подписывать по две «присяги о лояльности», затем по три, а потом и по четыре. Вскоре он ввел новшество — подписывать «присягу о лояльности» с последующим исполнением «Звездного флага». Сначала пели хором по одному разу, затем по два, по три и, наконец, по четыре раза. Стоило капитану Блэку оставить своих соперников позади, как он презрительно отчитывал их за то, что они не следуют его примеру. А когда они следовали его примеру, он умолкал и ломал голову над новыми стратегическими планами, дабы снова получить возможность презрительно отчитывать своих сослуживцев за отставание.* (С)
І отому "мутному киянину" заразом теж не завадить))
Додано: Суб 09 сер, 2025 17:33
в чому брехня? Може не правда, що і зеленський і єс висловлюють занепокоєння через переговори трампа і рф? Хіба європа не заявляла
Що боїться що путін після миру в Україні нападе на прибалтику?
Додано: Суб 09 сер, 2025 17:57
Ти ж писав, що Зеленський не хоче миру, бо вибори ...
Тобі на це сказали, що брехня
Ти перемкнувся на прибалтику ... і знову написав брехню про це
Ти почав клеїти дурня ) як справжній московит )
Запитую знову - Путін хоче миру ?
Додано: Суб 09 сер, 2025 18:19
Нажаль, я не вмію співати звьоздного флага. Отцю мене дрєсірували 28 років тому можу заспівати)
Ще помню і гімн ссср, то дрєсірували 34р тому)
Іще знаю дешьяпте румуне))))
Додано: Суб 09 сер, 2025 18:22
Додано: Суб 09 сер, 2025 18:34
Так, економіка оркостану дихає на ладан. І мені дійсно цікаво як не перший раз цих зомбі есерес хочуть врятувати від повного піздеца
Також цікавий момент коли Моді якась там Індія посилає Трампа наймогутнішого мейк Америка грейт еген і їде на зустріч з довічним ворогом Китаєм
Додано: Суб 09 сер, 2025 18:40
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Але є нюанс. Він хоче це зробити змусивши нас капітулювати
