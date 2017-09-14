За інформацією газети, Кремль не відступав від своєї максимальної вимоги – контролювати повністю п'ять регіонів України: Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області, а також Крим.
Росія під час зустрічі запропонувала "секторальне припинення вогню", наприклад, взаємну відмову від ударів по енергооб'єктах або по великих містах за лінією фронту. Однак це не означає відмову Росії від масштабних наступальних операцій на фронті.
Натомість США запропонували "заморозити конфлікт" уздовж нинішніх ліній фронту в обмін на широке скасування санкцій і нові економічні угоди з Росією. За даними Bild, Росія відкинула ці умови.
Ба більше, він неправильно витлумачив слова Путіна про "мирне виведення" українських військ із Запорізької та Херсонської областей, прийнявши їх за виведення військ росіян.
"Віткофф не знає, про що говорить", – сказав Bild представник українського уряду.
За даними німецької газети, таку саму оцінку поділяють і представники уряду Німеччини. Під час телефонної розмови 7 серпня між представниками уряду США та європейськими партнерами, американську сторону сприйняли як "хаотичну і роз'єднану", сказали співрозмовники Bild.
Зокрема, Віткофф, який був присутній у розмові, здався "перевантаженим і некомпетентним", а його висловлювання – суперечливими.
Нагадало: - Вот все говорят Карузо, а мне так вот не понравилось. - А вы слышали Карузо? - Нет, но мне Рабинович напел.
Навіщо Віткоффа виставляють отаким ідіотом можна лише здогадуватися. А от те, що виставили, то факт.
Більш дурнішого пояснення, що він не зрозумів такої важливої (найважливішої) деталі-умови, й не вигадаєш.
Матриця... Це коли прям в очі ссу... І це норма. Тобто таким стає реал. Віртуальним. Вигаданим. Де вигадці-брехні не має меж.
Доречі дійсно, а чому «red”? Ну Детройт то може бути чого завгодно, не цікаво, а «red”?
Муха то ясно, то Андрюшка з огидного прізвища хоче зробити конхвєту))
Вже тричі пояснював. По заявками даю вчетверте: тому що "Детройт ред вінгз". Хокейна команда міста моторів. Тому що Скотті Боумен... тренер...не бей-бегі, а нова стратегія гри...і чемпіонство. Тому що дійсно красива гра команди. Симфонія.. На фоні ломовиків а-ля "Філадельфія Фл...", практично всієї Ліги.
Hotab написав:Ну Детройт то може бути чого завгодно, не цікаво, а «red”?
гадаю саме тому я не читав довоєнні дописи, але кажуть спрямування було саме "ред" Ще хтось здивувався що він Леніна трошки полаяв, "як так детройт сам на себе не схожий", аде у троцьксистів трохи інші ідоли там ще здається пролетар з кіркою був на аватарці
Hotab написав:Ну Детройт то може бути чого завгодно, не цікаво, а «red”?
гадаю саме тому я не читав довоєнні дописи, але кажуть спрямування було саме "ред" Ще хтось здивувався що він Леніна трошки полаяв, "як так детройт сам на себе не схожий", аде у троцьксистів трохи інші ідоли
Брехло ж. Спробуй не будувати на брехні. Кумедний же. Воук. Типовий воук.
fox767676 написав:А детройтский красный троцкист корчит из себя конспиролога, распутывающего нити всемирного заговора, а название родного города правильно написать не может Вот это сюжет, вот это правда жизни!
Буква замінена спеціально..
Що ж вам, воукам, так нейметься-то? Замість свого бачення або обговорення предмету, так і лізите з тупою агресивністю та брехнею в переходах на особистості. Ярлики чипляєте тощо.
Чмошники... Це саме влучне ваше визначення. Просто чмошники. Ти, чепушило, по суті зеркальне відображення Песікота. Тільки одежки різні.
У каждого своя конспирология Я вот выявил прото-воуков которые автомобильную экономику Детройта развалили в пользу китайской Вот она где смычка троцкиста детройта с маоистом лапаем
«Бюро по связям с рабочими» (Workers Correspondence Bureau): Эта организация была основана в Детройте в 1930-х годах и являлась частью троцкистского движения. Связь с Четвертым интернационалом: Бюро было связано с Четвертым интернационалом, международной троцкистской организацией. Деятельность: Организация занималась организацией рабочих, особенно в автомобильной промышленности Детройта, и боролась за улучшение условий труда и повышение заработной платы.