RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1469114692146931469414695>
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 09:21

detroytred
иди нам улицу следующую пачку агит-листовок распространяй
fox767676
 
Повідомлень: 3951
З нами з: 13.06.20
Подякував: 396 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 09:21

  fox767676 написав:У каждого своя конспирология
Я вот выявил прото-воуков которые автомобильную экономику Детройта развалили
в пользу китайской
Вот она где смычка троцкиста детройта с маоистом лапаем

«Бюро по связям с рабочими» (Workers Correspondence Bureau):
Эта организация была основана в Детройте в 1930-х годах и являлась частью троцкистского движения.
Связь с Четвертым интернационалом:
Бюро было связано с Четвертым интернационалом, международной троцкистской организацией.
Деятельность:
Организация занималась организацией рабочих, особенно в автомобильной промышленности Детройта, и боролась за улучшение условий труда и повышение заработной платы.

Троцкіст Детройт, маоіст Лепей..
Виявив зв'язку..
Розвалили..

Типова гєбєшна натура.
Ото й і є твоя суть.
Ти краще отаку хєрню про Фокса767676 ваяй..
До схочу. Ото цікаво буде прочитати, що про себе вигадаєш-збрешеш.
Навіщо до інших лізеш-то зі своєю дурною маячнею?
detroytred
 
Повідомлень: 25086
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 09:24

  fox767676 написав:detroytred
иди нам улицу следующую пачку агит-листовок распространяй

Недоречна дурна пропозиція.

Спробуй по предметам обговорення.
Там можеш вигадувати та радити, що хоч.
detroytred
 
Повідомлень: 25086
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 09:26

detroytred

"корінець , єралашик, фортеця, півруки, гаплик "
тебя морда троцкисткая насквозь видно что ты иждивенец, паупер и воук
но Трамп Америку таки реиндустрилизирует снимет с таких пенсии-пособии и будешь на Форде гайке крутить пока на ногах стоишь
fox767676
 
Повідомлень: 3951
З нами з: 13.06.20
Подякував: 396 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 09:29

  fox767676 написав:detroytred

"корінець , єралашик, фортеця, півруки, гаплик "
тебя морда троцкисткая насквозь видно что ты иждивенец, паупер и воук
но Трамп Америку таки реиндустрилизирует снимет с таких пенсии-пособии и будешь на Форде гайке крутить пока на ногах стоишь

Ще раз:
- або спробуй по предметам обговорень;
- або генерь брехливі дурниці про Фокса76. Які хоч. Цікаво може буде почитати, яку хрєнь ти про себе згенериш. Де і що ти будеш крутити і який ти хероїчний херой.

Ще раз питаю: навіщо з цією брехнею на іншого кидаєшся, воук?
Так само, як Песікіт. Брехливий, тупуватий, агресивний.

Трамп грає в гольф...
detroytred
 
Повідомлень: 25086
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 09:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Ще раз питаю: навіщо з цією брехнею на іншого кидаєшся, воук?
Так само, як Песікіт. Брехливий, тупуватий, агресивний.


а чим ти краще за песикіта
гавкаєш на Трампа з подачі єрмасятні
пропагуєш вічну війну, але по-троцькистському хитро, для виду робиш вигляд що засуджуєш
fox767676
 
Повідомлень: 3951
З нами з: 13.06.20
Подякував: 396 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 09:47

  fox767676 написав:
  detroytred написав:Ще раз питаю: навіщо з цією брехнею на іншого кидаєшся, воук?
Так само, як Песікіт. Брехливий, тупуватий, агресивний.


а чим ти краще за песикіта
гавкаєш на Трампа з подачі єрмасятні
пропагуєш вічну війну, але по-троцькистському хитро, для виду робиш вигляд що засуджуєш

Ти ці гєбєшні перекручення собі залиш.

Й не намагайся підмінити предмети.
Обговорення-перехід на особистості це зовсім інша річ, ніж обговорення-обмін думками стосовно публічних осіб, процесів в суспільстві, країні, світі.

Тому навіщо на форумчанина кидаєшся? Ще й з брехнею.
Замість обгорення предметів.

Нехай хтось з усієї вашої когорти брехунів вкаже, що я збрехав на його адресу. За всі роки.
Від вас же кожного дня потоки. Тільки на брехні і будуєте.
detroytred
 
Повідомлень: 25086
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 10:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Дайте спокійно лохиною здешевшавшою не подавитись))
Ржу в голос ))))
Hotab
 
Повідомлень: 15901
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2465 раз.
 
Профіль
 
3
3
2
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 10:10



"Європа та Україна висунули свій мирний план напередодні саміту на Алясці - WSJ".
Так "це ж було вже".
Schmit
 
Повідомлень: 5121
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 10:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Это ж надо умеренного и взвешенного Марка Рубио в глобалисты записать, который еле успевает одергивать европейских переможных болтунов
Воистину
Иоанна 8:44 : "Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи".


да-да, хоккейная команда

Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 10 сер, 2025 10:20, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
 
Повідомлень: 3951
З нами з: 13.06.20
Подякував: 396 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 1469114692146931469414695>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 119509
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 301452
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 971451
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (14644)
10.08.2025 12:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.