Как в наше с детройтом время говорили - "Никто не даст нам избавления, ни бог, ни царь и не герой"
а люди продолжают делать ложных идолов из политических идей, геополитических центров, телеграм-лжепророков и мнимых героев
Додано: Нед 10 сер, 2025 13:37
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 10 сер, 2025 13:54
detroytred
Він не був тим, ким ви його бачили. Навіть в іпостасі долярека.
Не хочу про нього, бо він щось після бану образився і його нема. Але , ви геть погано читаєте людей, кредитуючи їх якостями, яких в них нема, грунтуючись на якійсь уявній доброті людини. Повірте, ви дуже помиляєтесь.
Щодо травлі..
Виходьте з того , що в 90+% випадків слова дописувача не відображають його точку зору 😀😀
Тролінг і травля - це не про правду і істину. Це про «зачепити сильніше». Відповідно від вас вимагається не виправдання і пояснення «ви не праві, це не так», а або ігнор, або удар у відповідь. )))Що вам більше підходить.
Ні, перший раз , коли ви ще не знаєте людину добре, можна спробувати пояснити , що він не так розуміє або помиляється. Але коли ви отримуєте у відповідь лише нові звинувачення (недостатній патріот, не тоді купив валюту, не там купив нерухомість) , ну ви ж уже маєте зрозуміти хто перед вами))) І тоді лише маваш в голову, краще на випередження, інших варіантів нема 😅
Дивує, як ви з військовими кадетами працювали. Це ж звірьйо)) Вони слабинку нутром чують і більше не злазять з шиї, загризаючи до кінця))
Додано: Нед 10 сер, 2025 14:22
Re: Напад росії і білорусі на Україну
щось тут останні сторінки про що завгодно, окрім війни. чи дійсно зараз ніхто не може спрогнозувати чим закінчиться? а дехто банально чекає на оновлення методичок - бо ситуація може вивернути будь-куди...
Додано: Нед 10 сер, 2025 14:24
Хотаб
В цілому згоден.
Це ви описали для реалу.
Але))
Я ще маю надію, що отут (у віртуалі. Де нічого ні з ким ділити), можна абсолютно спокійно обмінюватися думками-баченнями. Суто в площині взнання думок-бачень інших людей. Самих різних навіть протилежних позицій, статусів. Саме з цікавості, як бачать інші.
Ну нафіг мені й тут реал з *або ігнор, або удар у відповідь.*???
Мені його і в реалі вистачає.
Сюди ж заходиш за чимось іншим. Чого не отримаєш в реалі.
Бо, як ви кажете - або ігнор, або удар у відповідь.
Можливо я помиляюсь.
Помиляюсь в тому, що досі намагаюсь пояснити-досягти, щоб тут і не було правил реалу.
А був віртуал. Майданчик саме для обміну думками, обговорень. Цікавих.
Ще раз: реал я й так і в реалі отримаю.
Навіщо мені він ще й тут?
Додано: Нед 10 сер, 2025 14:24
Тисячі сторінок обговорення того, що від жодного тут дописувача не залежить.
Звісно що ніхто не може
Додано: Нед 10 сер, 2025 14:28
Саме так.
Тому й важливий сам процес (обговорень. Щоб цікаві були).
А не результат, який завідомо мізерний. Який і повинен бути у віртуалі.
Додано: Нед 10 сер, 2025 14:30
От вкажи хоч одного, хто чекає методичок.
Ну хоч одного отут.
Да нема тут таких. Жодного.
Бо це нафіг недоречно для отакого місця...
То й навіщо ти оце "вигадав" і на цьому намагаєшся будувати?
Ваяв би свої прогнози, викладав...
Цікаво було б.
Ні. З претензією вийшов..
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 10 сер, 2025 14:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 10 сер, 2025 14:32
А смысл по 10 раз повторять? - "РПО по ЛБС". Будет ли это в октябре или отложат до декабря (и конкретные названия сел) - особой роли не играет...
Додано: Нед 10 сер, 2025 14:36
про тролінг сильні одкровення - великий досвід?
більшість, щоб обговорювати якийсь явища, переходить на особистості. інколи відразі, інколи коли закінчилися аргументи - бо визнавати неправоту майже ніхто не хоче/може. тут ще питання, хто що доводить - хтось намагається довести 2 * 2 = 4, а хтось - це як подивитися більш прохавані можуть дискутувати, чи перетинаються та скільки разів паралельні прямі але людей, які реально володіють питанням - мало, тому й читаємо тут нескінчені особисті сварки...
тому один з варіантів - обговорювати саме події та явища, а не особистості. але знову ж таки - в цьому треба розбиратися.
а може краще лаваш в голову - людина поїсть, стане доброю? чи ви прихильник балету й вам подобаються усі ці маваши-гері, дуліо-чаги - в кіно дуже красиво виглядає
Додано: Нед 10 сер, 2025 14:39
Shaman
Я прихильник, що люди після 40 (а тут таких більшість) не міняються. Щось пояснити і перевиховати неможливо.
Простий наявний приклад: вже не менше року Флер взагалі не відповідає геть нічого доляреку. Ігнор.
Долярек чи не щодня пише на її адресу якусь муть про «сосати», «давати всім» і т.д.
Його банять, інколи на тиждень, він виходить і через деякий час продовжує те саме. Він здатний на перевиховання? Ні. Тільки 3.14-дити, що модератори і роблять. А ви кажете «лаваш». Тільки «маваш»
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 10 сер, 2025 14:54, всього редагувалось 2 разів.
