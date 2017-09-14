Додано: Нед 10 сер, 2025 14:49

detroytred написав: Shaman написав: щось тут останні сторінки про що завгодно, окрім війни. чи дійсно зараз ніхто не може спрогнозувати чим закінчиться? а дехто банально чекає на оновлення методичок - бо ситуація може вивернути будь-куди... щось тут останні сторінки про що завгодно, окрім війни. чи дійсно зараз ніхто не може спрогнозувати чим закінчиться? а дехто банально чекає на оновлення методичок - бо ситуація може вивернути будь-куди...

От вкажи хоч одного, хто чекає методичок.

Ну хоч одного отут.



Да нема тут таких. Жодного.

Бо це нафіг недоречно для отакого місця...



То й навіщо ти оце "вигадав" і на цьому намагаєшся будувати?



Ваяв би свої прогнози, викладав...

Цікаво було б.

Ні. З претензією вийшов.. От вкажи хоч одного, хто чекає методичок.Ну хоч одного отут.Да нема тут таких. Жодного.Бо це нафіг недоречно для отакого місця...То й навіщо ти оце "вигадав" і на цьому намагаєшся будувати?Ваяв би свої прогнози, викладав...Цікаво було б.Ні. З претензією вийшов..

ти так активно всіх звинувачуєш у брехні... але тоді чого так впевнено кажеш, що тут немає обдей з ботофабрики? ти знаєш всіх й кожного? ні. то звідки така впевненість?чого вони тут є. по-перше, в принципі зрозуміло, коли за обліківкою реальна людина - за деякий час навіть складається певні очікування. так от, є обліківки де незрозуміло, що за людина за нею, десь її взагалі немає. особливо якщо людина реєструється, й давай тут флудити. по-друге - фабрика ботів на Раші є? Є. так чому б їм тут не пастися - ми ж позиціонуємо що найбільший фінансовий форум? це не про об'єктивність, люди тупо заробляють гроші. по-третє, тут інколи наскільки явні ІПСО пропихують, що вибачте.вказати можу й не одного, й вже робив це не один раз - тому пропонуюю бути обережніше з оцінками, не треба так категоричной чого саме ти сприйняв як претензію - я нікого не вказував?