Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 15:38

  Shaman написав:щось тут останні сторінки про що завгодно, окрім війни. чи дійсно зараз ніхто не може спрогнозувати чим закінчиться? а дехто банально чекає на оновлення методичок - бо ситуація може вивернути будь-куди...


А що тут прогнозувати ...

Війна продовжиться.
Пуйло не хоче зупинятись.
Трамп створив всі умови для цього, "сам бля, без ансамбля" - військові дії Путіна не мають жодного наслідку з боку Трампа
Востаннє редагувалось pesikot в Нед 10 сер, 2025 15:48, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 15:44

  Shaman написав:
  detroytred написав:
  Shaman написав:ти ж останні сторінки - про стороннє. а про методички - є тут декілька, хто постійно просуває "Кац пропонує здатися" в різних оболонках. є реальні люди, які з різних мотивів це роблять (переважно це люди з антизахідними поглядами), а є незрозумілі. є окрема категорія втікачів, які постійно розповідають як тут погано - ну ці собі щось довести намагаються...

Поясню своє бачення:
ви (Ко звинувачувальників) тут звинуваченнями виштовхали з гілки купу людей..
Нехай навіть!!! дійсно з "неправильними" ворожими поглядами.
Але таких тут було ... волгар і може ще пара. Інших ви просто визначили "неправильними".

Впливу від їх писанини тут було нуль.
А от що думають різні люди, мені було цікаво.

ще раз - ви дуже багато розповідаєте, що всі брешуть... й? якийсь незрозумілі накиди на мене - я не певен, що хтось взагалі пішов через мене. та й більшість на посту. подвійний володар мух зник, й добре, бо взагалі маячню писав. хто такий волгар не знаю. я не звинувачую людей, я доводжу хибність їх думок, якщо вони маячню пишуть 8)

Ще раз: коли я комусь вказую на його брехню, то конкретно.
Зараз мова про ваші "а дехто банально чекає на оновлення методичок".
Це звинувачення? Звинувачення.
То з кого аргументація звинувачень?

Тепер я пояснив, чому я на це звернув увагу -- бо звинувачення виштовхує людей з гілки.
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 16:00

  Slon_Nosov написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:щось тут останні сторінки про що завгодно, окрім війни. чи дійсно зараз ніхто не може спрогнозувати чим закінчиться? а дехто банально чекає на оновлення методичок - бо ситуація може вивернути будь-куди...

А смысл по 10 раз повторять? - "РПО по ЛБС". Будет ли это в октябре или отложат до декабря (и конкретные названия сел) - особой роли не играет...


Поки Покровськ з Констахою у напівотеченні, важко уявити РПВ.
Малий зараз під Покровськом, там капець. Одного хлопця хотів зберегти 23 роки, назначив діловодом, щоб на позиції не ходив. Той тиждень просидів, сказав "сумно", краще "бігати" на позиції. З п'яти повернулось двоє, той хлопець з лівою рукою під ампутацію та інший на больнічку, три 200. Отака математика, але мабуть про війну не дуже цікаво бо гарних новин мало. Як будуть виводити не уявляю, мабуть знову всіх на виході покладуть як в тирі та значків посмертно надають.
P.S. Вакансія діловода вільна, якщо що... 8)

возможно за этим и пауза: Трамп дает последние "пол часа перед ужином" - и потом расходиться "как есть".
На это намекают и недавноперехваченные приказы "любой ценой до сентября"...
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 16:12

  _hunter написав:возможно за этим и пауза: Трамп дает последние "пол часа перед ужином" - и потом расходиться "как есть".
На это намекают и недавноперехваченные приказы "любой ценой до сентября"...

тільки ні Шаман, ні псокіт не запишуться "в послєдній бой он трудньій самьій", тільки з дивану будуть цькувати
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 16:15

  _hunter написав:
  Shaman написав:щось тут останні сторінки про що завгодно, окрім війни. чи дійсно зараз ніхто не може спрогнозувати чим закінчиться? а дехто банально чекає на оновлення методичок - бо ситуація може вивернути будь-куди...

А смысл по 10 раз повторять? - "РПО по ЛБС". Будет ли это в октябре или отложат до декабря (и конкретные названия сел) - особой роли не играет...
це якщо все буде іти як іде, ви відкидаєте виснаження сторін?
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 16:25

  flyman написав:
  _hunter написав:возможно за этим и пауза: Трамп дает последние "пол часа перед ужином" - и потом расходиться "как есть".
На это намекают и недавноперехваченные приказы "любой ценой до сентября"...

тільки ні Шаман, ні псокіт не запишуться "в послєдній бой он трудньій самьій", тільки з дивану будуть цькувати
шо ти собі напридумував ?
І з пріходом братушек вони не вступлять в славетні партизанські загони кримських татар )
Я даж смію прєдположить, що з часом, візьмуть паспорт з двоголовою куркою.
Щас цуцик вискочить, і скаже що вже був в окупації, там він продовжував борьбу...
з язиком і церквою :lol:
мєтодом, що на язику не говорив а до церкви не ходив.
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 16:38

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:щось тут останні сторінки про що завгодно, окрім війни. чи дійсно зараз ніхто не може спрогнозувати чим закінчиться? а дехто банально чекає на оновлення методичок - бо ситуація може вивернути будь-куди...

А смысл по 10 раз повторять? - "РПО по ЛБС". Будет ли это в октябре или отложат до декабря (и конкретные названия сел) - особой роли не играет...

поки по лінії фронту мови не йде. руські для початку розмови хочуть весь Донбас...

Это что-то вот прямо кардинально меняет?
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 16:41

  Banderlog написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:щось тут останні сторінки про що завгодно, окрім війни. чи дійсно зараз ніхто не може спрогнозувати чим закінчиться? а дехто банально чекає на оновлення методичок - бо ситуація може вивернути будь-куди...

А смысл по 10 раз повторять? - "РПО по ЛБС". Будет ли это в октябре или отложат до декабря (и конкретные названия сел) - особой роли не играет...
це якщо все буде іти як іде, ви відкидаєте виснаження сторін?

власти ни одной из сторон его не видят...
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 16:41

Шах? Ні!!! Зразу мат!!!!!!

  flyman написав:
  _hunter написав:возможно за этим и пауза: Трамп дает последние "пол часа перед ужином" - и потом расходиться "как есть".
На это намекают и недавноперехваченные приказы "любой ценой до сентября"...

тільки ні Шаман, ні псокіт не запишуться "в послєдній бой он трудньій самьій", тільки з дивану будуть цькувати

Чомусь я здогадуюсь, куди вони запишуться...


Новини з полонини!!!

===
ТЦК ИЗБИЛ ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО

В Днепре, сотрудники ТЦК избили военнослужащего, который находится на реабилитации.

По словам местных жителей, это военный, проходящий реабилитацию после контузии. Люди говорят, что драка произошла из-за того, что военный заступился за курьера, которого хотели «упаковать» в бус.

Со слов очевидцев:

«Сегодня около 18:00 во двор дома по адресу: Запорожское шоссе, 9, заехал бус ТЦК. Начали «паковать» доставщика Glovo. К ним подошёл местный военный, который сейчас находится на реабилитации из-за контузии, чтобы заступиться за парня-доставщика. Но ТЦК начали его избивать. Они побили его до крови и мяса на лице, к сожалению, фото не сделали. Мужчина в чёрной одежде был вместе с ними и также принимал участие в избиении военного и других мужчин.

Этот военный, которого избили, пошёл домой, переоделся в военную форму, чтобы ТЦК поверили, что он действительно военный. Но они начали бить его ещё сильнее и издеваться только за то, что он пришёл заступиться за парня из Glovo, которого насильно скрутили, применили физическую силу и запаковали в бус»
https://t.me/dmytrukartem/12410
===

Як вам всім коротеньке відео☝️?
Успіх
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 16:47

Успіх
Это наша местная титушня-петушня с залов кошляка 100%
