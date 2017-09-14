RSS
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 11:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  unicdima написав:а чому ти сам досі не в паРаші?

а чому я там маю бути? ніколи навіть на лівому березі небув а тепер раптом захочу до рф.
А якщо не ти зрозумів про що йдеться, то мова про право вибору. Умовний дядько з Бердянська мав досить часу аби вибрати між:
а) виїзд через Грузію/Білорусь до ЄС/Канади/Зімбабве,
б) повернення на підконтрольну,
в) намагатись тихенько жити в новій реальності
г) перефарбуватись у кацапи
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 11:35

  Letusrock написав:
  unicdima написав:а чому ти сам досі не в паРаші?

а чому я там маю бути? ніколи навіть на лівому березі небув а тепер раптом захочу до рф.
А якщо не ти зрозумів про що йдеться, то мова про право вибору. Умовний дядько з Бердянська мав досить часу аби вибрати між:
а) виїзд через Грузію/Білорусь до ЄС/Канади/Зімбабве,
б) повернення на підконтрольну,
в) намагатись тихенько жити в новій реальності
г) перефарбуватись у кацапи

Ти ж тащишся від паРаші, там же всі в золоті купаються :D
Ти мені розкажи, як можна машину перегнати з Бердянська в Запоріжжя? :D
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 11:50

  flyman написав:як зустрічає ненька (десь заплакала флер)

Нет. К видео должны быть следующие названия. Например,
- "Получить консультацию у таможенного брокера при планировании пересечения границы Украины или любой другой страны - святая обязанность каждого путешественника";
- "Незнание законов не освобождает тебя от ответственности";
- "Хочешь проблем на таможне - забей на нее или понадейся на разпиздяйство работников таможни!"

Девка на видео жжот. Если бы действительно хотела заехать в Украину, то выбрала бы подходящий пункт законодательства Украины, заплатила бы платежи за ввоз автомобиля и вуаля. А так получилось - вела себя безграмотно по отношении к Законам Украины и теперь видосики гнилые публикует, уверяя нас при этом в безграничной любви к стране. Тут она что-то помнит поминутно, а тут не сразу может вспомнить сколько раз во время путешествия останавливалась для приема пищи.

Короче - не верю!!!
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 11:52

  Banderlog написав:
  Успіх написав:
  Banderlog написав:Він теж в тій ситуації не правий
Так можна ж просто скрутити і чекати поліцію, а не жорстоко бити людину!
Тим більше колишнього, або й діючого ЗАХИСНИКА БАТЬКІВЩИНИ!!!

друже Успіх , то як мають діяти вони то одне.
Ти спитав як би мав діяти я.
Кричати капслоком не треба) я тебе чую.
Вмішайся ти в ту ситуацію з рукоприкладством і років 5 тюрми тобі накрутити запросто. Відсидиш будеш думати головою. А словами там вже не допоможеш, сам розумієш майданити і кричать поліції - прічіна астановкі, як бикували на майдані зара трохи не на часі. :lol: Хочеш бути не терпілою? Викликаєш поліцію і дзвониш своєму адвокатові.
Доречі, в тебе є свій адвокат, якому можно подзвонити?
Щось мені здається по твоїх питаннях, що ти слабо орієнтуєшся в держмеханізмі і ділопроізводсвє. Знати закони мало, а конституцію бєсполєзно.)

Дєржміханізм і дєлопрозводство для внутрєннєго потріблєнія государства, а для пересічєного єсть лайфхаки от того ж киянина в свіжому відео щодо сабжа
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 11:55

  buratinyo написав:
  flyman написав:як зустрічає ненька (десь заплакала флер)

Нет. К видео должны быть следующие названия. Например,
- "Получить консультацию у таможенного брокера при планировании пересечения границы Украины или любой другой страны - святая обязанность каждого путешественника";
- "Незнание законов не освобождает тебя от ответственности";
- "Хочешь проблем на таможне - забей на нее или понадейся на разпиздяйство работников таможени!"

Девка на видео жжот. Если бы действительно хотела заехать в Украину, то выбрала бы подходящий пункт законодательства Украины, заплатила бы платежи за ввоз автомобиля и вуаля. А так получилось - вела себя безграмотно по отношении к Законам Украины и теперь видосики гнилые публикует, уверяя нас при этом в безграничной любви к стране. Тут она что-то помнит поминутно, а тут не сразу может вспомнить сколько раз во время путешествия останавливалась для приема пищи.

Короче - не верю!!!

У Києві і Львові таможня каже одне, а в Шегині інше, це як розуміти (кручу вєрчу шото показать пересічєному хочу)?
Ще пара перетинань і рожевій поні перехочеться дух неньки відчувати
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 11:58

  buratinyo написав:вела себя безграмотно по отношении к Законам Украины и теперь видосики гнилые публикует, уверяя нас при этом в безграничной любви к стране.

Она не одинока.
Очень многие любят страну за то, что позволяет не знать законы и не заботиться об их соблюдении.
Столкнувшись с необходимость исполнять законы, они теряют любовь и начинают кричать о произволе и диктатуре.
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 12:20

  unicdima написав:
  Letusrock написав:
  unicdima написав:а чому ти сам досі не в паРаші?

а чому я там маю бути? ніколи навіть на лівому березі небув а тепер раптом захочу до рф.
А якщо не ти зрозумів про що йдеться, то мова про право вибору. Умовний дядько з Бердянська мав досить часу аби вибрати між:
а) виїзд через Грузію/Білорусь до ЄС/Канади/Зімбабве,
б) повернення на підконтрольну,
в) намагатись тихенько жити в новій реальності
г) перефарбуватись у кацапи

Ти ж тащишся від паРаші, там же всі в золоті купаються :D
Ти мені розкажи, як можна машину перегнати з Бердянська в Запоріжжя? :D
в 23 переганяли через сумську, там до нашого вторгнення була сіра зона.
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 12:25

  Сибарит написав:
  buratinyo написав:вела себя безграмотно по отношении к Законам Украины и теперь видосики гнилые публикует, уверяя нас при этом в безграничной любви к стране.

Она не одинока.
Очень многие любят страну за то, что позволяет не знать законы и не заботиться об их соблюдении.
Столкнувшись с необходимость исполнять законы, они теряют любовь и начинают кричать о произволе и диктатуре.

по очам видно що порушниця, а не так як вище пишуть "правильно" переганяти
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 13:25

  unicdima написав:
  greenozon написав:

З цим порохатим Киянином просто цирк :D
Я вже писав, що він більше години пробував парити мені порохато-бутусівську пропаганду, що мені набридло і я поклав слухавку, а потім він пише в мережі, що йому дзвонили з ОП, що я агент фсб і ще всяку брехню :D а там де він це написав мене забанив, щоб я не відповів :D
Я не помилився в ньому з самого початку, гнилий він чувачок як вся їх шобла.
А вчора вечером він мені звонить, що хоче зустрітися і хто я взагалі такий, бо у нього після розмови зі мною почалися якісь серйозні проблеми :D
Думаю сьогодні з ним ще поспілкуватися :D

так ты все тры рока печерськи холмы боронышь солдатик, а не путь к кафе в Ялте нам пробиваешь в крови, ранах и мучениях?
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 13:32

Рютте уточнив, що в контексті територіальних питань можливе визнання в майбутній угоді де-факто контролю Росії над частиною українських територій, але це буде лише фактичне, а не юридичне (де-юре) визнання. «Коли йдеться про питання території, коли йдеться про визнання, наприклад, можливо, в майбутній угоді, що Росія контролює де-факто, фактично частину території України, це має бути ефективне визнання, а не політичне визнання де-юре», — підкреслив генсек НАТО.

Це вже ядерний зонтик чи поки тільки фактичне визнання "реалій на землі"(с), га @Шаман ?
