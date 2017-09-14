|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 11 сер, 2025 11:32
unicdima написав:
а чому ти сам досі не в паРаші?
а чому я там маю бути? ніколи навіть на лівому березі небув а тепер раптом захочу до рф.
А якщо не ти зрозумів про що йдеться, то мова про право вибору. Умовний дядько з Бердянська мав досить часу аби вибрати між:
а) виїзд через Грузію/Білорусь до ЄС/Канади/Зімбабве,
б) повернення на підконтрольну,
в) намагатись тихенько жити в новій реальності
г) перефарбуватись у кацапи
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 2572
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 11 сер, 2025 11:35
Letusrock написав: unicdima написав:
а чому ти сам досі не в паРаші?
а чому я там маю бути? ніколи навіть на лівому березі небув а тепер раптом захочу до рф.
А якщо не ти зрозумів про що йдеться, то мова про право вибору. Умовний дядько з Бердянська мав досить часу аби вибрати між:
а) виїзд через Грузію/Білорусь до ЄС/Канади/Зімбабве,
б) повернення на підконтрольну,
в) намагатись тихенько жити в новій реальності
г) перефарбуватись у кацапи
Ти ж тащишся від паРаші, там же всі в золоті купаються
Ти мені розкажи, як можна машину перегнати з Бердянська в Запоріжжя?
-
unicdima
-
-
- Повідомлень: 3026
- З нами з: 10.06.19
- Подякував: 107 раз.
- Подякували: 193 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 11 сер, 2025 11:50
flyman написав:
як зустрічає ненька (десь заплакала флер)
Нет. К видео должны быть следующие названия. Например,
- "Получить консультацию у таможенного брокера при планировании пересечения границы Украины или любой другой страны - святая обязанность каждого путешественника";
- "Незнание законов не освобождает тебя от ответственности";
- "Хочешь проблем на таможне - забей на нее или понадейся на разпиздяйство работников таможни!"
Девка на видео жжот. Если бы действительно хотела заехать в Украину, то выбрала бы подходящий пункт законодательства Украины, заплатила бы платежи за ввоз автомобиля и вуаля. А так получилось - вела себя безграмотно по отношении к Законам Украины и теперь видосики гнилые публикует, уверяя нас при этом в безграничной любви к стране. Тут она что-то помнит поминутно, а тут не сразу может вспомнить сколько раз во время путешествия останавливалась для приема пищи.
Короче - не верю!!!
Востаннє редагувалось buratinyo
в Пон 11 сер, 2025 11:58, всього редагувалось 1 раз.
-
buratinyo
-
-
- Повідомлень: 1854
- З нами з: 28.04.16
- Подякував: 2900 раз.
- Подякували: 516 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 11 сер, 2025 11:52
Banderlog написав:
Успіх написав: Banderlog написав:
Він теж в тій ситуації не правий
Так можна ж просто скрутити і чекати поліцію, а не жорстоко бити людину!
Тим більше колишнього, або й діючого ЗАХИСНИКА БАТЬКІВЩИНИ!!!
друже Успіх , то як мають діяти вони то одне.
Ти спитав як би мав діяти я.
Кричати капслоком не треба) я тебе чую.
Вмішайся ти в ту ситуацію з рукоприкладством і років 5 тюрми тобі накрутити запросто. Відсидиш будеш думати головою. А словами там вже не допоможеш, сам розумієш майданити і кричать поліції - прічіна астановкі, як бикували на майдані зара трохи не на часі.
Хочеш бути не терпілою? Викликаєш поліцію і дзвониш своєму адвокатові.
Доречі, в тебе є свій адвокат, якому можно подзвонити?
Щось мені здається по твоїх питаннях, що ти слабо орієнтуєшся в держмеханізмі і ділопроізводсвє. Знати закони мало, а конституцію бєсполєзно.)
Дєржміханізм і дєлопрозводство для внутрєннєго потріблєнія государства, а для пересічєного єсть лайфхаки от того ж киянина в свіжому відео щодо сабжа
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 40348
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1605 раз.
- Подякували: 2850 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Пон 11 сер, 2025 11:55
buratinyo написав: flyman написав:
як зустрічає ненька (десь заплакала флер)
Нет. К видео должны быть следующие названия. Например,
- "Получить консультацию у таможенного брокера при планировании пересечения границы Украины или любой другой страны - святая обязанность каждого путешественника";
- "Незнание законов не освобождает тебя от ответственности";
- "Хочешь проблем на таможне - забей на нее или понадейся на разпиздяйство работников таможени!"
Девка на видео жжот. Если бы действительно хотела заехать в Украину, то выбрала бы подходящий пункт законодательства Украины, заплатила бы платежи за ввоз автомобиля и вуаля. А так получилось - вела себя безграмотно по отношении к Законам Украины и теперь видосики гнилые публикует, уверяя нас при этом в безграничной любви к стране. Тут она что-то помнит поминутно, а тут не сразу может вспомнить сколько раз во время путешествия останавливалась для приема пищи.
Короче - не верю!!!
У Києві і Львові таможня каже одне, а в Шегині інше, це як розуміти (кручу вєрчу шото показать пересічєному хочу)?
Ще пара перетинань і рожевій поні перехочеться дух неньки відчувати
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 11 сер, 2025 11:58, всього редагувалось 1 раз.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 40348
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1605 раз.
- Подякували: 2850 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Пон 11 сер, 2025 11:58
buratinyo написав:
вела себя безграмотно по отношении к Законам Украины и теперь видосики гнилые публикует, уверяя нас при этом в безграничной любви к стране.
Она не одинока.
Очень многие любят страну за то, что позволяет не знать законы и не заботиться об их соблюдении.
Столкнувшись с необходимость исполнять законы, они теряют любовь и начинают кричать о произволе и диктатуре.
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 8681
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6469 раз.
- Подякували: 21616 раз.
-
-
Профіль
-
-
132
82
38
2
Додано: Пон 11 сер, 2025 12:20
unicdima написав: Letusrock написав: unicdima написав:
а чому ти сам досі не в паРаші?
а чому я там маю бути? ніколи навіть на лівому березі небув а тепер раптом захочу до рф.
А якщо не ти зрозумів про що йдеться, то мова про право вибору. Умовний дядько з Бердянська мав досить часу аби вибрати між:
а) виїзд через Грузію/Білорусь до ЄС/Канади/Зімбабве,
б) повернення на підконтрольну,
в) намагатись тихенько жити в новій реальності
г) перефарбуватись у кацапи
Ти ж тащишся від паРаші, там же всі в золоті купаються
Ти мені розкажи, як можна машину перегнати з Бердянська в Запоріжжя?
в 23 переганяли через сумську, там до нашого вторгнення була сіра зона.
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 3342
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 115 раз.
- Подякували: 88 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Пон 11 сер, 2025 12:25
Сибарит написав: buratinyo написав:
вела себя безграмотно по отношении к Законам Украины и теперь видосики гнилые публикует, уверяя нас при этом в безграничной любви к стране.
Она не одинока.
Очень многие любят страну за то, что позволяет не знать законы и не заботиться об их соблюдении.
Столкнувшись с необходимость исполнять законы, они теряют любовь и начинают кричать о произволе и диктатуре.
по очам видно що порушниця, а не так як вище пишуть "правильно" переганяти
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 40348
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1605 раз.
- Подякували: 2850 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Пон 11 сер, 2025 13:25
unicdima написав: greenozon написав:
З цим порохатим Киянином просто цирк
Я вже писав, що він більше години пробував парити мені порохато-бутусівську пропаганду, що мені набридло і я поклав слухавку, а потім він пише в мережі, що йому дзвонили з ОП, що я агент фсб і ще всяку брехню
а там де він це написав мене забанив, щоб я не відповів
Я не помилився в ньому з самого початку, гнилий він чувачок як вся їх шобла.
А вчора вечером він мені звонить, що хоче зустрітися і хто я взагалі такий, бо у нього після розмови зі мною почалися якісь серйозні проблеми
Думаю сьогодні з ним ще поспілкуватися
так ты все тры рока печерськи холмы боронышь солдатик, а не путь к кафе в Ялте нам пробиваешь в крови, ранах и мучениях?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 5278
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 293 раз.
- Подякували: 361 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 11 сер, 2025 13:32
Рютте уточнив, що в контексті територіальних питань можливе визнання в майбутній угоді де-факто контролю Росії над частиною українських територій, але це буде лише фактичне, а не юридичне (де-юре) визнання. «Коли йдеться про питання території, коли йдеться про визнання, наприклад, можливо, в майбутній угоді, що Росія контролює де-факто, фактично частину території України, це має бути ефективне визнання, а не політичне визнання де-юре», — підкреслив генсек НАТО.
Це вже ядерний зонтик чи поки тільки фактичне визнання "реалій на землі"(с), га @Шаман
?
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 2572
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33
|120037
|
|
|1493
|301984
|
|
|6076
|972133
|
|