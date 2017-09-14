RSS
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 20:15

  Schmit написав:
  pesikot написав:
  Schmit написав:Мені байдуже, що там Україна і ЄС підготували, як альтернативу. Факт відмови від базових домовленостей був зафіксований, докази наведені. Заперечувати це - те саме, що заперечувати саму реальність. Розумію, що це ваше улюблена справа.
І думаю, автори статті все правильно зрозуміли, бо коли Зе пропонують зупинити все по лінії фнорту без юридичних наслідків, без здачі підконтрольних територій, а він публічно відмовляється і починає про Конституцію, про "Україна територіями не торгує", то це і є ті самі максималіські вимоги - кордони 91.


Факт перший - ти постійно брешешь

Факт другий - у тебе Україна завжди винна

Факт третій - фактор Росії ти не бачишь

Факт четвертий - Росію ти ніколи не засуджуєшь

Факт п"ятий - Путін не хоче ніякого припинення вогню

Факт шостий - на дурня ти не схожий

Факт сьомий - ти пишешь виключно російську пропаганду

Давай, спростовуй )

Все - якась дитяча маячня. Нема що спростовувати


Тобто, ти згоден з усім, що я написав
Це правильно, щоб було зрозуміло - що ти таке )
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 20:53

  pesikot написав:Тобто, ти згоден з усім, що я написав
Це правильно, щоб було зрозуміло - що ти таке )

факт: котопес сре в тарілку з якої їсть, тепер спростовуй
