Schmit написав:pesikot написав:Schmit написав:Мені байдуже, що там Україна і ЄС підготували, як альтернативу. Факт відмови від базових домовленостей був зафіксований, докази наведені. Заперечувати це - те саме, що заперечувати саму реальність. Розумію, що це ваше улюблена справа.
І думаю, автори статті все правильно зрозуміли, бо коли Зе пропонують зупинити все по лінії фнорту без юридичних наслідків, без здачі підконтрольних територій, а він публічно відмовляється і починає про Конституцію, про "Україна територіями не торгує", то це і є ті самі максималіські вимоги - кордони 91.
Факт перший - ти постійно брешешь
Факт другий - у тебе Україна завжди винна
Факт третій - фактор Росії ти не бачишь
Факт четвертий - Росію ти ніколи не засуджуєшь
Факт п"ятий - Путін не хоче ніякого припинення вогню
Факт шостий - на дурня ти не схожий
Факт сьомий - ти пишешь виключно російську пропаганду
Давай, спростовуй )
Все - якась дитяча маячня. Нема що спростовувати
Тобто, ти згоден з усім, що я написав
Це правильно, щоб було зрозуміло - що ти таке )