Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 09:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Мільйони людей ? На людей йому насрати, головне, щоб йому було спокійно

це якраз про тебе. Ти боїшся перемир"я бо всі успіхи розбіжаться, і на гіпотетичне "вторгнення номер два" відсидітись з довідкою вже не вийде. Тому тобі підходить щоб хтось там інший тримав оборону, хоч і ще 10+ років.
Лицемірство вищого рівня, перефразовуючи класика "удівітєльно, з такою незламністю, і не на фронті"
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 09:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

это какой-то сюр
русский крот срет в уши украинским трактористам\программистам что они должны свою жизнь положить за "международное право"
очень важно чтобы гондурас на гватемалу не напал, кроме мыколы с василем никто больше не прогарантирует
я еще на доу таких типа кодерков встречал, там был беглый дба-шник из симферополя ,повторял в слово в слово за подоляком, но сам розовощекий толстопузик на войне себя никак не видел
Востаннє редагувалось fox767676 в Вів 12 сер, 2025 09:43, всього редагувалось 3 разів.
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 09:28

"Вс...мОсь, але НЕ здамОсь!"©

І, взагалі, про перемовини... план миру...
Щось наші незламники, що "там на горі", а що тут на форумі "внизу")) якось зовсім не дружать з логікою.

Простий приклад:
Бокс.
Кличко мотлошить Л'юїса 8 раундів!
По очках - звичайно, Кличко значно виграє.
Л'юїс вже хитається... але ще якось тримається на ногах...
І тут тренери Л'юїса кричать/пропонують: - "а давайте нічия?! Завершуємо ВЖЕ цей бій нічиєю?"

Нічого не нагадує мій приклад? ;)
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 09:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  thenewepic написав:Так, можливо, на новоокупованих територіях поки що всіх заганяти в армію не будуть, але така лафа не буде тривати вічно. Протягом максимум пари років і їх поставлять на рівень з іншими регіонами.

Тобто ви хоча б визнаєте що на ТОТ люди я самі ковалями свого щастя і за ці три роки мали БІЛЬШ ніж достатньо часу визначитись з своїм майбутнім (наприклад виїхати і спробувати продати майно).
Звісно хто залишиться ще на 10 років то хто ж йому доктор, якщо його рано чи пізно мобілізують

  thenewepic написав:Я так розумію, ти підсвідомо (або навіть свідомо) хочеш, щоб рф окупувала Закарпатську область, щоб тебе випустили (в один кінець, бо потім є великі шанси, що назад не пустять, а житло конфіскують).
Я ще раз спитаю - совість не мучить?

Підсвідомо я розумію що війну треба було закінчувати ще в 2023, а найкраще навіть не починати.
Як добре що у Фінляндії небуло в свій час таких активістів як thenewepic, песікот та шаман, інакше вони б все ще воювали до тепер.
Ви як і песікот дотримуєтесь позиції що якісь там безіменні трактористи мають за вас воювати ще 10 років? Совість не мучить ( :D ) з дивану закликати про "справедливий мир" (чи що там прийшло на заміну "потужному розгрому рф") ?
Бачив на днях опитування, то лише 10% вибрало пункт "я проти поганого миру, завтра йду в ТЦК/вже у війську".
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 09:36

Наступна черга - потужних диванних незламників!

  Letusrock написав:бо всі успіхи розбіжаться
Другий раз успіхи плюнуть і підуть в сторону польського кордону))
Другий раз - НЕ дадуть себе наіпати))
  Letusrock написав:Лицемірство вищого рівня, перефразовуючи класика "удівітєльно, з такою незламністю, і не на фронті"
+100500👍👍👍
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 09:36

  whois2010 написав:
...про це заявив генеральний директор Rheinmetall Армін Папперґер під час презентації звіту компанії за шість місяців.
Як зазначається, німецьке підприємство Rheinmetall в Унтерлюсі з потужністю 350 000 снарядів на рік уже готують до технічного запуску, тоді як українське досі в стадії будівництва.

"Перший контракт з української сторони підписано. Поки що я незадоволений темпами роботи, але причина не лише в нас. Ви знаєте, що ми будуємо новий завод - і в Україні ми почали приблизно в той самий час, що й у Німеччині. У Німеччині ми вже готові, а в Україні - ще ні. На жаль, рівень бюрократії в Україні дуже високий, і це мене не радує", - сказав він.

Запустять завод, прийде районний прокурор і все арештує до приватної розмови з його посередником.
Там же гроші крутяться...
Повод знайдеться був би завод.
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 09:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Кличко мотлошить Л'юїса 8 раундів!
По очках - звичайно, Кличко значно виграє.
Л'юїс вже хитається... але ще якось тримається на ногах...
І тут тренери Л'юїса кричать/пропонують: - "а давайте нічия?! Завершуємо ВЖЕ цей бій нічиєю?"

Тренери Люїса ще вимагають гарантії що матч-реванш ніколи не відбудеться, і що його мусять прийняти без черги в міжнародний гольф-клуб
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 09:40

  whois2010 написав:
...про це заявив генеральний директор Rheinmetall Армін Папперґер під час презентації звіту компанії за шість місяців.
Як зазначається, німецьке підприємство Rheinmetall в Унтерлюсі з потужністю 350 000 снарядів на рік уже готують до технічного запуску, тоді як українське досі в стадії будівництва.

"Перший контракт з української сторони підписано. Поки що я незадоволений темпами роботи, але причина не лише в нас. Ви знаєте, що ми будуємо новий завод - і в Україні ми почали приблизно в той самий час, що й у Німеччині. У Німеччині ми вже готові, а в Україні - ще ні. На жаль, рівень бюрократії в Україні дуже високий, і це мене не радує", - сказав він.

треба пояснювальна бригада з турбопатріотів - чаклун, доцентка з колегами з базару, скажений Діма та ін., пояснити, що це все ІПСО і чи не ждун російського миру цей пан Папперґер

А теперь вспоминаем местного экономиста-самопрактика, который заявлял "с потужнистю все в порядке". Но делал вид, что не замечает вопроса "а за 30 лет ее почему никто увидеть не смог?" :lol:
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 09:42

  UA написав:
  whois2010 написав:
...про це заявив генеральний директор Rheinmetall Армін Папперґер під час презентації звіту компанії за шість місяців.
Як зазначається, німецьке підприємство Rheinmetall в Унтерлюсі з потужністю 350 000 снарядів на рік уже готують до технічного запуску, тоді як українське досі в стадії будівництва.

"Перший контракт з української сторони підписано. Поки що я незадоволений темпами роботи, але причина не лише в нас. Ви знаєте, що ми будуємо новий завод - і в Україні ми почали приблизно в той самий час, що й у Німеччині. У Німеччині ми вже готові, а в Україні - ще ні. На жаль, рівень бюрократії в Україні дуже високий, і це мене не радує", - сказав він.

Запустять завод, прийде районний прокурор і все арештує до приватної розмови з його посередником.
Там же гроші крутяться...
Повод знайдеться був би завод.

Це така "війна на виживання". Напилять бабла і виживуть
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 09:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:Підсвідомо я розумію що війну треба було закінчувати ще в 2023, а найкраще навіть не починати.
Як добре що у Фінляндії небуло в свій час таких активістів як thenewepic, песікот та шаман, інакше вони б все ще воювали до тепер.

Як закінчувати війну?
