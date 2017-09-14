Дуже-дуже смішно, давайте більше смайлів. Не юродствуйте. Полігон - умовно чотирикутник. З трьох сторін розташований ос по периметру на віддалені. Четверта сторона з земляними валами - напрямок стрільби. Так для вас доступно?
|
|
|
Додано: Вів 12 сер, 2025 17:29
Дуже-дуже смішно, давайте більше смайлів. Не юродствуйте. Полігон - умовно чотирикутник. З трьох сторін розташований ос по периметру на віддалені. Четверта сторона з земляними валами - напрямок стрільби. Так для вас доступно?
Додано: Вів 12 сер, 2025 17:50
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Сибаріт красава. Швидко розуміє особливості. Бандерлог також
Долярек необучаємий.
Посони, ну чому ви про манго не нюхали навіть його??
Додано: Вів 12 сер, 2025 17:58
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Почну з доступного для Вас
1 Повара призначаємо з відділення в 10 чоловік
а -Чи розумієте Ви що ця людина буде ВЕСЬ день займатись приготуванням їжі? , тобто вона не зможе готуватись до бою, в бою не потрібна знання розкладки продуктів і правила їх готування
б - чи розумієте що признечення РІЗНИХ людей з групи поварами - перетворить підготовку відділення на підготовку кухарів по приготуванню в польових умовах
в - на чому будете готувати? польова кухня- забагато , а три каструлі по 5-10 літрів(перше і третє+помити посуд)+якась каструлька для приготування другого+ місце для порізки хліба+ місце де почистиш овочі без піску в страві+ паливо для цього багаття.....
З приготування розібрались?
2 Інструктор на 10 осіб.....
Ви в курсі, що вчитель в школі на повну ставку працює 72 години/місяць(уроки) і ще 100 годин готується до уроку....
Кількість інструкторів які будуть проводити інструктах групи в 10 осіб - уявляєте?
З підготовкою також розібрались
3 Підвіз/утилізація матеріальних ресурсів
Як Ви собі уявляєте видачу боєприпасів , харчів,палива і так далі?
Кожна група потребує хай 50 кг в день різноманітної фігні, яку в руках їм не понесеш , а автомобіль по вашому застосовувати не можна , бо він привезе добовий запас для сотні людей( якщо менше не вигідно його ганяти) якщо більше не встигне роздати так щоб між групами які будуть отримувати буде більше 100 метрів між кожним отримувачем...
ПС
Це ще не все, Бандерлог правильно сказав що шикування вранці і ввечері-це спосіб підтримати дисципліну ( щоб кожен знав що напитись або збігати в самоволку довше ніж на 12 годин точно не вийде)
І такихнюансів море..
Додано: Вів 12 сер, 2025 18:04
Зачекай, ти ж сам писав - Зеленський підписав би, а далі головна біль Трампа, як це протягувати через Путіна )
А зараз, вже "погоджений план".
Ти - приклад того, як вкидують постійно одну тему "Україна винна"
Не погодився Путін на той план, все інше - твоя маячня і вкиди
Додано: Вів 12 сер, 2025 18:08
Ще раз про зауваження Бандерлога про подивитись в очі....
1 Це і є ЗАУВАЖЕННЯ ПРАКТИКА , який ЗНАЄ що якщо самосвідомість тих ким керує була б вищою - то це примітивне заняття(шикування) яке тягнеться в армії вже сотні років( напевно з моменту створення регулярних військ) + з таким (а може й ще більш примітивним) я рух стройовим кроком - укріпляє дисципліну і відчуття ліктя без яких АРМІЯ це зборище нешуганих цивільних.
2 Так є й інші варіанти укріплення дисципліни ( патріотизм + фінансова мотивація + професійна підготовка)... але точно так саммо як і в цивільному суспільстві, людей які мають ці ТРИ риси одночасно - не більше 5% від загальної кількості людей.
Тому для різних груп-різні методи...
Але всі МЕТОДИ починаються з ПРИМІТИВНИХ
спочатку муштра/шикування, потім професійні знання і тільки потім фінансова віддача....
Додано: Вів 12 сер, 2025 18:12
Успіх, щось я не пам'ятаю, щоб ти пішов добровольцем. тому не треба про всі... бо зараз ТИ можеш піти добровільно, але щось не хочеш - але активно підспівуєш всім ухилянтам
в ху.нтера не хочеш спитати, як він перейшов кордон й ховається в Європі? як всіх то всіх питай - чого ухилянтов ти взагалі не питаєш?
Востаннє редагувалось Shaman в Вів 12 сер, 2025 18:14, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 12 сер, 2025 18:14
Ні, я не боюсь
Якщо це буде перемир"я, а не "віддайте нам 4 області+Крим, а ми вам - щось пообіціємо"
Нам не пропонують перемир"я, цього ти від переляку не можешь зрозуміти, або не хочешь )
От цього я взагалі не боюсь
Бо "всі" не розбіжаться, не транслюй промосковську пропаганду
А ти та успіх нехай поїдуть )
Може буде чистіше повітря )
Твого лицемірства, ти давно згоден віддати області і людей россіянам, щоб тобі було спокійно втекти за кордон
Додано: Вів 12 сер, 2025 18:19
На все воля суду: як Глиняна й Адамовський отримали підряди на 4 мільярди, щоб харчувати армію
Найскандальніші постачальники харчів для Міноборони нікуди не ділись і продовжують забирати собі найбільші шматки на тендерах. Компанії з пулу Тетяни Глиняної та Андрія Адамовського відкрили для себе новий шлях, як отримувати бажані тендери. І в цьому їм неабияк допомагає Шостий апеляційний адмінсуд.
Від фальсифікату тушонки до найбільшого постачальника
певно усі пам"ятають
епілог статті
Глиняну не переможе ніхто
Попри те, що та вже має офіційну підозру від НАБУ в історії про "яйця за 17 гривень".
Додано: Вів 12 сер, 2025 18:19
Оце вже чиста промосковська пропаганда, що Україна "почала" війну
Дійсно, ну СВО, колони рос.гвардіі, "вирішили із Белорусі вийти на Москву через Київ", а Україна "розпочала" війну ...
Ти не тільки сцикло, про Путіна ані слова, але ще й брехло
PS. і мразота ...
Додано: Вів 12 сер, 2025 18:24
Ти все про сорти тему вкидаєшь ...
У тебе таке завдання
Покажи, де в законі про сорти ?
Ще, ментопенс, у якого "ксіву поважають", який вивіз капітал та виїхав сам - це який у тебе сорт ? )
Нагадай, де і коли пропонували ?
|