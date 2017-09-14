Додано: Вів 12 сер, 2025 18:47

flyman написав:



робите по-китайські топологію звізда: 3є чоловік, один лінк вгору, два лінки донизу. Максимум 3 особи в ячейці, вичислити крота як два пальці. робите по-китайські топологію звізда: 3є чоловік, один лінк вгору, два лінки донизу. Максимум 3 особи в ячейці, вичислити крота як два пальці.

Віталій Ви бухаєте? Яка ще топологія звіздой?Є група акаунтів, учасників на 100, до акаунта має фізичний доступ від одного до 12 чоловік. допустим черговий по батальйону не може бути 1 людина 24/7. Адміністратор групи не веде чітких записів. Це не штатка з номером телефону і позивним)якщо завтра комвзводу снайперів переведеться в іншу бригаду це не значить що його вилучать з групи, тому що це не контрольовано, нема людина яка відповідає.Якщо таку інформацію передавати секретними засобами звязку це довго і нудно і куча бумажної волокіти а тут раз і готово. Всі оповіщені.І у всіх учасників інформація ОДНАКОВА, і у всіх відкритий доступ доОт тепер питання - куди Ви тулите масонську трьох лучєву звізду?Ми ніфіга не трьох лучєві. В мене є звязок з сімєю, з друзями, з вами на форумі, ще я є в соцсєтях де запросто можу сфоткатись з погоном, на фоні техніки, і т.п. і т.д.Я даж скажу що кордону общєніє між україною і рф нема. Вполнє може бути що ви чи я на окупованій території, або і в рф в армії.Потом ми берем бусифікованого і везем його на полігон, на станції розгрузки техніки, або і тупо в зсу і він коло командного пункту виключає телефон з літачка, робить топопривязку і скидає її через тиждень по одному з месенджерів )і це все про відкриту інфу, а не якісь кодовані сигнали.Як ви будете вичисляти крота?)