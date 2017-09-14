pesikot написав: "Собираюсь увидеться с Путиным": Трамп объявил о визите в Россию

Президент США Дональд Трамп объявил, что в пятницу, 15 августа, он собирается встретиться с кремлевским диктатором Владимиром Путиным в России. Об этом он заявил во время пресс-конференции в Белом доме.



"В пятницу я еду в Россию. Я собираюсь увидеться с Путиным", - сказал Трамп.



Ранее президент США уже говорил о том, что собирается встретиться с Путиным 15 августа. Тем не менее он заявлял, что этот саммит пройдет в штате Аляска.



Блядь ...



PS. Или рыжий клоун собрался вернуть Аляску России ? ... ) Блядь ...PS. Или рыжий клоун собрался вернуть Аляску России ? ... )

Оговорочка просто супер, как и ситуация, собственно.На языке дипломатии приезд в чужую страну для переговоров означает, что приезжающему это очень нужно. В этом смысле, конечно, не так важно, Аляска или Вашингтон.Но здесь же просто аршинными буквами читается подтекст о том, что Аляска - это Россия! И что на самом деле Путин на поклон никуда не едет, наоборот, принимает просящих на своей территории, пусть и с некоторыми оговорками. Чтобы это увидеть, подавляющему большинству россиян уже Z-телевизор даже не нужен, и тему эту, вроде, не разгоняют, но только чтобы не портить фон для встречи.Но пропагандистские заготовки на этот счёт наверняка придуманы в больших количествах, и ждут своего часа.