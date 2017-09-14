Єдине що спадає на думку - зняти соціальну напругу , розширити коло закордонників-1991 за рахунок тих хто сам вже більш-менш влаштувався у воєнний час, але хвилювався за перспективи 20 річних діточок, мабуть таких багато у середовищі знайомих владного кола, його обслуги чи друзів дитинства- умовні флер
whois2010 написав:Спілкувався з дронарями. На підрозділ весь час отримували волонтерські дрони і нещодавно, коли стали перераховувати підрозділам кошти для самостийної закупівлі, придбали трохи "казьонних". В перший же виліт з казьонним дроном втрачається відеозв"язок і потім сам дрон. Наче штатна ситуація: не можуть всі 700 патронів з цинку поцілити в орків і так само у арти не можуть всі снаряди лягти у ціль. Але через два дні починаються рапорти, розслідування і догани усім, від командира до виконавців. Тож тепер казьонні дрони лежать в кофрах, а воюють все тіми самими волонтерськими
Хоча великої проблеми з купівлею оптоволокна зараз немає. Виробників більш ніж достатньо, але не всі відповідають категорії ціна – якість. Декому з тих, у кого закуповує держава, треба відрубати руки. Виробниками, з якими ми працюємо, ми задоволені. https://www.pravda.com.ua/articles/2025/08/12/7525727/
ну і бізнес на є-балах
їхало 4 БТРа, наш пілот попав в один, він задимівся, поки наші інші пілоти ганялися за ще 3 бетеерами, чотири чужих екіпажі довбили підбитий нами БТР, щоб заробити по ньому Є-бали. Коли на Авдіївському напрямку були штурмові дії, деякі підрозділи по третьому колу палили танки. З цим теж треба боротися.
Затримано 58-річного священника храму Одеської єпархії УПЦ (МП) та 44-річного протоієрея. ... Зокрема, слідство встановило, що старший затриманий під час розмов із парафіянами героїзував окупантів та ображав релігійні переконання вірян інших конфесій, а молодший у своїх проповідях виправдовував російські обстріли цивільної інфраструктури України. .. Окрім того, повідомляється, що 58-річний священник контактував із колаборантом Валерієм Кауровим, який у 2014 році втік до Росії, де оголосив про створення кремлівського проєкту "Одеська народна республіка – Новоросія".
За даними слідства, на замовлення Каурова клірик разом зі своєю 23-річною донькою фотографувався із чистими аркушами паперу на фоні відомих локацій Одеси, а потім відправляв знімки до Росії.
Російські пропагандисти "домальовували" на порожніх листках заклики до окупації обласного центру, які нібито лунали від місцевих жителів. Надалі фейки поширювалися на російському телебаченні та в Telegram-каналах під виглядом публікацій "проросійського підпілля" в Одесі.
Також встановлено, що священник підтримував зв’язки з колишнім народним депутатом від забороненої Партії регіонів Ігорем Марковим, який уже має підозру від СБУ за державну зраду і наразі переховується в Росії.
Наша церква (с) Banderlog
ще накину...
СБУ викрила у Запоріжжі агентурну мережу воєнної розвідки рф, яку координував священник УПЦ (мп)
Клірик підшукував проросійськи налаштованих мешканців під час проповідей, у яких виправдовував збройну агресію рф та воєнні злочини рашистів. Згодом він почав вербувати потенційних кандидатів до агентурного апарату країни-агресора.
Встановлено, що настоятель храму завербував також 41-річного мобілізованого до місцевої військової частини. За інструкцією російської спецслужби агент передавав дані про дислокацію, чисельність та озброєння українських військ на Запорізькому напрямку.
Під час обшуків у затриманих виявлено телефони та комп’ютерну техніку із доказами злочинів. Також у клірика виявлено російський паспорт, боєприпаси до автомата Калашникова та холодну зброю.
в даному випадку був дрон-літачок. з ними оптоволокно не чув щоб застосовували. мова не про якість "державних" дронів, а про вимогу 1 дрон = 1 враженна ціль, а інакше вам ппц.