З'явилися підтвердження знищення українських далекобійних ударних безпілотників за допомогою лазерних комплексів протиповітряної оборони, таким чином виникає питання подальшого розвитку "діпстрайк" можливостей Російські мобільні вогневі групи вже озброїлися лазерними системами для збиття українських безпілотників. І якщо раніше були лише кадри знищення приманок на полігоні, то тепер з’явилося підтвердження бойового застосування.
На опублікованих в мережі інтернет кадрах можна побачити знищення українського ударного далекобійного БпЛА FP-1. Цей безпілотник публічно представили лише у травні цього року, але він вже успішно застосовується для ураження цілей на території РФ. це комплекси малого радіуса дії, як і типові зенітно-артилерійські системи протиповітряної оборони. При цьому вони скоріше за все ефективніші за кулемети, які часто використовуються мобільними вогневими групами.
Для того щоб протидіяти таким засобам, скоріше за все доведеться звернутися до крилатих та балістичних ракет, які складніші для збиття лазером. Також можна збільшити швидкість та висоту польоту далекобійних БпЛА, по типу того, що зробили росіяни з "шахедами".
Щоб узагальнити, то перед нами черговий розвиток російської протиповітряної оборони, який можливо масштабувати завдяки партнерству з Китаєм. Отже, найкращим варіантом для України є продовження масштабування своєї ракетної програми. https://defence-ua.com/weapon_and_tech/ ... 19858.html
pesikot написав:Мільйони людей ? На людей йому насрати, головне, щоб йому було спокійно
Твого лицемірства, ти давно згоден віддати області і людей россіянам, щоб тобі було спокійно втекти за кордон
Про які мільйони людей мова, і коли конкретно ТИ збираєшся піти їх звільняти? P.S. Як можна віддати те що тобі на даний момент не належить. Послухай що говорить генсек НАТО P.S.2. Я виступаю за право вільного вибору для кожної людини. ти хочеш щоб кріпаки продовжили воювати і помирати "скільки потрібно"(с), замість тебе. Але по твоїй логіці насрати на людей саме мені а не тобі. Дивно якось
а яке право вибору в людей, хто потрапив чи потрапить в окупацію? бо ЗСУ захищає в першу чергу їх, а закарпатців - в останню.
для цього й існує держава, що вона оперує категоріями громадянин, а нехатаскрайник...
іти в зсу і відбивати свої території або брати паспорт з куркою. Продавати майно і через європу їхати в Україну. А ти який вибір для них бачиш?
❗️рф не піде на територіальні поступки в Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізьких областях: «Территориальное устройство россии закреплено в конституции страны», – МЗС рф.
Ще раз пишу приклад: Я - Кличко!)) Мотлошу Л'юїса з лівої і правої 8раундів!!! Він трохи ухиляється від ударів, а трохи пропускає... І чим раз, тим більше ударів пропускає! Вже й хитається трохи...
І тут мені(Кличку) тренери Л'юїса хочуть диктувати умови і пропонувати нічию??? Серйозно?
це не бокс. Повний розгром і капітуляція одніє з сторін в історії трапляється рідко. І даж при капітуляції є різні варіанти. Приміром при капітуляції франції перед німеччиною частина території була контрольована колабораціоністським французьким урядом віші а частина окупована німеччиною. При капітуляції в стамбулі в днр і лнр булиб колабораціоністські уряди , но вони номінально входили б в Україну. Зараз рф включила їх в свій склад навіть без прав автономії
*💰🪖 В Україні збільшують фінансування бойових підрозділів, - Шмигаль*
Відтепер кожна бригада отримуватиме 7 млн грн на кожен батальйон, що діє на лінії бойового зіткнення. Це означає більше дронів та іншого необхідного оснащення, - написав очільник Міноборони Денис Шмигаль.
А ти кажеш - тільки ріжуть фінансування, ріжуть...
Навіть, не так, а так: тільки ріжуть фінансування і ржуть, ріжуть - і ржуть
