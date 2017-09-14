RSS
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 16:07

  budivelnik написав:
  Letusrock написав:
  thenewepic написав:А можна глянути, що це за військові, які підтримують саме демілітаризацію, як один з пунктів вимог рф? І як вони аргументують таку позицію? Мені дійсно цікаво.

піхотинці з околонуля, прикинь. А аргументація бо за... Тому й запрошують підмінити тими хто проти
Ти свій переляк на чужу голову- не натягуй...
1 Піхотинці на нулі хочуть трохи відпочити - а не здриснути в Ужгород...
2 Бажання відпочити в них - зовсім не твоє бажання капітулювати. Вони вже й так втратили кілька років життя і тисячі побратимів не за те щоб слухати дурнів з тилу, які згодні здати країну лиш би їх випустили на заробітки в мадярщину...

Ок, можеш комусь написати з піхоту " Хлопці я тут з синами у Львові подумав, що насправді ви не хочете закінчити війну хоч зараз без жодних умов, а просто трохи перепочити і знов в окоп. А ваші пости і відеозвернення то просто від недосипу і взагалі іпсо"..
Дійсно, вони втратили кілька років життя і тисячі побратимів щоб втратити ще "кілька років життя і тисячі побратимів", поки хтось на дивані щоки дує
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 16:07

Викрали фермера та вимагали 70 тис. дол.: затримано діючого та колишнього військовослужбовців. ФОТОрепортаж

Командир роти однієї з військових частин та колишній військовослужбовець незаконно позбавили волі фермера на Дніпропетровщині. Від потерпілого вимагали та отримали 70 тис. доларів США за його звільнення.
Про це повідомляє Спецпрокуратура Східного регіону. Джерело: https://censor.net/ua/p3568475

чоткий бізнес 8) тільки раніше його робили хлопці у шкірянках, трєніках, кросах і з качалок...

мусарня і тцкуни будуть збагачуватись й після закінчення війни 8)
руки добре набиті...
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 16:16

  budivelnik написав:
  jump написав:Цифри, які озвучувалися – 30-35 тисяч людей [на місяць] у залежності від активності бойових дій, – іде на поповнення втрат підрозділів збройних сил Російської Федерації.
і куди це 800 000 зникли?

когда умеров (или кто там из них) недавно аналогичную цифру набора озвучивал - у меня ровно такой же вопрос возник...
2
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 16:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:піхотинці з околонуля, прикинь. А аргументація бо за... Тому й запрошують підмінити тими хто проти
я розумію, що вони за..., але такі питання треба вирішувати іншим способом - ротаціями, відпустками, а не капітуляцією. Логічне мислення у виснаженої людини відключається, це абсолютно нормально, проте ти не знаходишся в таких умовах, як вони, але говориш те саме - готовий хоч жопу путіну поцілувати, аби він хоча б ненадовго зупинив війну. Чому ненадовго - бо вже сто разів говорили, при таких умовах завершення наступний напад це лише питання часу.
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 16:44

  Успіх написав:Banderlog


*💰🪖 В Україні збільшують фінансування бойових підрозділів, - Шмигаль*

Відтепер кожна бригада отримуватиме 7 млн грн на кожен батальйон, що діє на лінії бойового зіткнення. Це означає більше дронів та іншого необхідного оснащення, - написав очільник Міноборони Денис Шмигаль.



А ти кажеш - тільки ріжуть фінансування, ріжуть... :mrgreen:

Навіть, не так, а так: тільки ріжуть фінансування і ржуть, ріжуть - і ржуть :lol:


Цифри з двох джерел:
1. Від комвзводу:
https://m.youtube.com/watch?v=WMuvOPtTbYU
Одна точка дронщиків: 450 тис. грн. (на різне обладнання-забезпечення. І, по пам'яті, це ще й без авто) + 600 тис. (на дрони. І, по пам'яті, це лише на тиждень).

2. Від бувшого комбрига:
https://m.youtube.com/watch?v=hkwnloNjhpQ
На бригаду потрібно 5000 дронів на місяць. В грошах 1-2 млн. долл.
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 16:49

  thenewepic написав:що це за військові, які підтримують саме демілітаризацію, як один з пунктів вимог рф?[/b] І як вони аргументують таку позицію? Мені дійсно цікаво.
.

Прям не розумієте очевидних речей? В нас яка армія була до війни 250 тисяч? Припустим вони всі вижили і не ранені, ще добровольців повоювати 2,3 місяці хай 100 тисяч було і ті. Зараз яка в нас армія мільйон? І зних бусифікованих тисяч 700? Як ви гадаєте серед добровольців є такі які хотять додому? А серед бусифікованих?
Я іще одкрию вам сєкрєт серед кадрових військових теж є такі яким нравиться красити бордюри а не воювати а ризик залишився.
Звичайно є й серед мобілізованих такі які ввійшли в смак но...
Лічно я вважаю, що тут мож буде взолотіти на контрабанді. Торгівля офіційна наврятчи запрацює зразу... перепад в цінах буде серйозний а лінія розраниччиня рихла
Востаннє редагувалось Banderlog в Сер 13 сер, 2025 17:17, всього редагувалось 1 раз.
1
1
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 17:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

передбачення жіріка

https://youtube.com/shorts/jntFk_Kq_I8?feature=shared
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 17:08

  GALeon написав:передбачення жіріка

https://youtube.com/shorts/jntFk_Kq_I8?feature=shared

він в пеклі на петельні перевертається, хоч назвіздів більше Люсі
1
3
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 17:08

  Letusrock написав:
  budivelnik написав:
  Letusrock написав:піхотинці з околонуля, прикинь. А аргументація бо за... Тому й запрошують підмінити тими хто проти
Ти свій переляк на чужу голову- не натягуй...
1 Піхотинці на нулі хочуть трохи відпочити - а не здриснути в Ужгород...
2 Бажання відпочити в них - зовсім не твоє бажання капітулювати. Вони вже й так втратили кілька років життя і тисячі побратимів не за те щоб слухати дурнів з тилу, які згодні здати країну лиш би їх випустили на заробітки в мадярщину...

Ок, можеш комусь написати з піхоту " Хлопці я тут з синами у Львові подумав, що насправді ви не хочете закінчити війну хоч зараз без жодних умов, а просто трохи перепочити і знов в окоп. А ваші пости і відеозвернення то просто від недосипу і взагалі іпсо"..
Дійсно, вони втратили кілька років життя і тисячі побратимів щоб втратити ще "кілька років життя і тисячі побратимів", поки хтось на дивані щоки дує
Давай по порядку
1 Я з хлопцями з окопів-спілкуюсь постійно з лютого 2022 року
2 Так як з мого боку їм йде якась допомога - вони за це вдячні і частенько розповідають те чого ти в газетах не прочитаєш
3 З ким з окопів-спілкувався ти ( і як часто) на протязі останніх 3,5 роки війни?

От і виходить
якесь перелякане і обісране переживає що йому хлопці в окопах заважають здриснути бо чомусь не здались і не капітулювали...
Бо ті з ким я спілкуюсь за спробу здачі і капітуляції - швидко капітулянтам фаберже на очі натягнуть.
1
1
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 17:49

  Letusrock написав:
  Shaman написав:тому добровольцями не пішли, так - як й ти власне. так й не треба всім йти в армію. тому спочатку питай тих, хто свідомо ухиляється, а вже потім всіх інших. а так ці ухилянти тримають тебе за ЛОХА, поки ти їм підспівуєш...

трошки навпаки. Це ви з хотабом, будівельником та песікотом постійно пресували Успіха та насміхались, щось типу "тобі випав щасливий білет віддати борг вітчизні і урвати грошенят", "ти недостатньо вдячний мені за сосиски які сплачуються з моїх податків", "я б пішов, але ти мене важливого в тилу, неякісно заміниш" і т.д.

Ти знову набрехав

Долярчика ніхто не пресував, а ось він хамив багато.
Особливо, коли хоробрості на грудь приймав )

Тебе не дивує, що пан холява, freeze, sashaqbl собі хамства не дозволяли, а Долярчик дозволялв ?
2
2
