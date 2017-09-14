RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 17:53

Як так?©

  detroytred написав:
  Успіх написав:Banderlog


*💰🪖 В Україні збільшують фінансування бойових підрозділів, - Шмигаль*

Відтепер кожна бригада отримуватиме 7 млн грн на кожен батальйон, що діє на лінії бойового зіткнення. Це означає більше дронів та іншого необхідного оснащення, - написав очільник Міноборони Денис Шмигаль.



А ти кажеш - тільки ріжуть фінансування, ріжуть... :mrgreen:

Навіть, не так, а так: тільки ріжуть фінансування і ржуть, ріжуть - і ржуть :lol:


Цифри з двох джерел:
1. Від комвзводу:
https://m.youtube.com/watch?v=WMuvOPtTbYU
Одна точка дронщиків: 450 тис. грн. (на різне обладнання-забезпечення. І, по пам'яті, це ще й без авто) + 600 тис. (на дрони. І, по пам'яті, це лише на тиждень).

2. Від бувшого комбрига:
https://m.youtube.com/watch?v=hkwnloNjhpQ
На бригаду потрібно 5000 дронів на місяць. В грошах 1-2 млн. долл.

Виходить, що правду нам тоді на Марсі казали, коли ми приїхали з навчань дронщиків...
Що, як найдуть бабло, то створять групу "ефпівішніків/ударних дронів"(бо в нас такої ще не було, а була лише група "мавіків"), а ні - то ні.
Але грошей так і не знайшли... І з навчених дронщиків-ефпівішніків, які приїхали з навчання з сертифікатом/або довідкою... стали землекопами🤦🏻🤦🏻🤦🏻

Епічно!
Востаннє редагувалось Успіх в Сер 13 сер, 2025 17:54, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 18:00

  Letusrock написав:Про які мільйони людей мова, і коли конкретно ТИ збираєшся піти їх звільняти?
P.S. Як можна віддати те що тобі на даний момент не належить. Послухай що говорить генсек НАТО

Ти чудово розумієшь про що я.
Але ти знову брешешь і маніпуляєшь

Я кажу не про ті теріторії, які вже захопила Росія

Я кажу про те, що нам ніхто перемир"я не пропонує

Росія пропонує - віддайте нам 4 області, повністю, навіть ті частини областей, які Росія не змогла захопити
І тоді Росія щось пообіцяє

Саме про ці, ще незахоплені теріторії, я і кажу.
Саме ці теріторії ти закликаєшь віддати.

  Letusrock написав:P.S.2. Я виступаю за право вільного вибору для кожної людини. ти хочеш щоб кріпаки продовжили воювати і помирати "скільки потрібно"(с), замість тебе. Але по твоїй логіці насрати на людей саме мені а не тобі. Дивно якось

Не хочешь воювати - не воюй, але тоді мовчи і не закликай до віддачі ще незахоплених теріторій, заради власної дупи
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 18:04

Там на днях кто-то говорил - "разрешение на выезд 1824 - способ снять социальное напряжение?
Похоже уровень напряжения в последние недели резко подскочил...
зелені запропонували дозволити виїзд за кордон усім, хто має відстрочку

https://sud.ua/uk/news/publication/3384 ... -otsrochka
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 18:05

Успіх

Але грошей так і не знайшли... І з навчених дронщиків-ефпівішніків, які приїхали з навчання з сертифікатом/або довідкою... стали землекопами🤦🏻🤦🏻🤦🏻


Вакансії дронщиків (пошук рекрутів) висять на всяких Ворках більше року. Що бойові елітні бригади, що Мадяр постійно шукають хоча б трохи підготовлених дронщиків, або непідготовлених (самі підготують), якщо руки не дрижать від сливи і психомоторика здатна до навчання.
Може в землекопи все таки йдуть ті, хто не потягнув програму дронщика?? Так само як кадети льотних ВУЗів на протязі льотної практики відсіюються і йдуть випускатись лейтенантами психологами/політологами/комвзводами, звичайно після додаткової перепідготовки. Не в цьому випадково справа??

Ти ж в землекопи потрапив не з сертифікатом, а з довідкою, вірно?

2 Летусрок:, долярека тут «виховувати» почали дише після його випадів. І цілком заслужено.
Я ще до повномасштабного казав, чим далі був від фронту , тим більше буде всяке бидло ходити по вагонами потягів, по барам і іншим місцям з синяком на грудях від власного кулака «Я воював!»
Тут тільки лінивий не чув який долярек герой, як майстерно він мив снаряди . Подивіться на його «груди в орденах». Ви ж не думаєте, що це тому що він має цікаві знання і вміє їх подати по профілю форуму??
Ні. Це все результати байок , який він герой. Ну а всі інші , відповідно, не достойні нашого героя. Тому і гнобили.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 13 сер, 2025 18:15, всього редагувалось 3 разів.
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 18:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Бо ті з ким я спілкуюсь за спробу здачі і капітуляції - швидко капітулянтам фаберже на очі натягнуть.

це хто: карась, швайка, філімонов та корчинський?
Шось мені здається що це все "львівські казочки"
  budivelnik написав:З ким з окопів-спілкувався ти ( і як часто) на протязі останніх 3,5 роки війни?

Достатньо часто, особливо поки ще живі були.
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 18:09

Рабинович в Спортлото выиграл Запорожец

  _hunter написав:Там на днях кто-то говорил - "разрешение на выезд 1824 - способ снять социальное напряжение?
Похоже уровень напряжения в последние недели резко подскочил...
зелені запропонували дозволити виїзд за кордон усім, хто має відстрочку

https://sud.ua/uk/news/publication/3384 ... -otsrochka


Слышали, Рабинович в Спортлото выиграл Запорожец? -Во-первых, не Запорожец, а Волгу, во-вторых, не в Спортлото, а в карты, и в-третьих, не выиграл, а проиграл.
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 18:11

  Успіх написав:Пів години тому проходив повз ТЦК(на Городоцькій)...
Думаю, якщо б було кібер-тцк(як типу кіберполіція), то зайшов би і дав посилання на цей форум :lol: сказавши, що тут є багато бажаючих воювати! :D
Аж пищать, так хочуть на фронт! :lol:
Нехай би вичисляли по айпішці))
Список тутешніх нікнеймів - їм би теж надав для полегшення роботи! :lol:

Була б інтернет-мобілізація! :lol:


Так, а чого не зайшов ? )

Надав би посилання, нехай би почитали, що ти про ТЦК пишешь )
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 18:14

  Xenon написав:
❗️рф не піде на територіальні поступки в Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізьких областях: «Территориальное устройство россии закреплено в конституции страны», – МЗС рф.

Letсракrock, дивись, РФ каже, що то "їх", повністю теріторіально

А ти це підтримуєшь і хочешь людей віддати під РФ
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 18:16

  Letusrock написав:
  thenewepic написав:А можна глянути, що це за військові, які підтримують саме демілітаризацію, як один з пунктів вимог рф? І як вони аргументують таку позицію? Мені дійсно цікаво.

піхотинці з околонуля, прикинь. А аргументація бо за... Тому й запрошують підмінити тими хто проти


З якого "околонуля" ? оце їм немає чого робити, як у твітерах писати

І знов тобі нагадаю, нам перемир"я ніхто не пропонує ...
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 18:18

  GALeon написав:передбачення жіріка


Жирік нічого не передбачував, Жирік транслював плани ФСБ
