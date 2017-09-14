зараз підхід до критерію бракованості будуть міняти.
Кабмін пропонує змінити правила відстрочки від мобілізації для студентів та працівників освіти
Уряд погодив пропозицію зміни до положень закону про мобілізацію, які стосуються прав педагогічних працівників та здобувачів освіти.
Тепер його мають зареєструвати в Верховній Раді. І тільки потім цю пропозицію може розглянути парламент.
Що пропонують змінити?
▪️Відстрочка для студентів — залишиться лише для тих, хто почав навчання "не пізніше року досягнення граничного віку направлення на проходження базової військової служби", навчається за денною чи дуальною формою та в межах нормативного строку здобуття освіти. Це стосується учнів закладів професійної, фахової передвищої освіти, а також студентів вишів.
▪️Відстрочка для науковців і педагогів — збережеться для наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників, які мають науковий ступінь або працюють у закладах освіти чи наукових установах не менше ніж на 0,75 ставки.
