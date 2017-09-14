RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 14727147281472914730>
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 10:21

  flyman написав:
  whois2010 написав:Текст без правок

ходьба по тим самим граблям, 4 рази:

Как оно там звучит? - "постоянство - признак мастерства"...
_hunter
 
Повідомлень: 10247
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 488 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 10:26

  whois2010 написав:Текст без правок
Давайте я вам объясню, как появляется непонимание реальных обстоятельств на поле боя и хули очеееень долго идёт запуск её устранения.

Единственный, кто не пиздит в этой всей богодельне, — это солдаты/матросы, которые стабильно говорят:

«ТУТ ПИЗДА, БЛЯДЬ, НАДО ЛЮДИ! АЛЕ, БЛЯДЬ, НАС 4 НА 5 ПОЗИЦИЙ! А НАПРОТИВ, В 300 МЕТРАХ, КУЧА СИДОРОВ! В НАС ХУЯЧАТ СКИДАМИ КАЖДЫЕ 10 МИНУТ! ЕБНИТЕ ХОТЯ БЫ ОПЕРАТОРОВ ДРОНОВ!»

Что они услышат? Да с вероятностью 90% — «СПОСТЕРІГАЙТЕ». Почему? Да потому как на рации сидел связист, а он вообще не при делах. При делах — оперативный, который может и должен управлять пидрозділами, пока нет командира на командном пункте. Но он очкует брать на себя ответственность и набирает командира, который занят еблей со старшим командыванием за другие проебаные позиции.

Да ніііііт же.
Причини чому так відбувається в іншому. Не в тому, як подає автор --- у незнанні нагорі реалій...

*Всі все знають!* -- каже, регочучи, комбриг ведучій:
https://m.youtube.com/watch?v=hkwnloNjhpQ
І це дійсно так. Отам нагорі чудово знають і про некомплекти, нестачу техніки, оснащення, озброєння, і про липові доповіді, і про наслідки направлення у розпорядження до інших підрозділів, перекидання підрозділів і т.д. тощо.

Знає і Зе, і Си, і нижче в штабах.
Всі все це чудово знають...
Так що причини чому все відбувається саме отак (тобто верхні приймають оці липові доповіді, надсилають отакі недоречні розпорядження, проводять тосування комбригів, нескінченні безглузді приїзди перевіряючих, .. і т.д.) інші.

До речі, це неправильна постановка проблеми - "оперативный, который может и должен управлять пидрозділами, пока нет командира на командном пункте.Но он очкует брать на себя ответственность и набирает командира.."
Правильно буде - чому сам!!! вищестоящий командир обмежує повноваження своїх підлеглих...
Тобто чому він саме отак організує процес.
І так по всій вертикалі, і по горизонталі в частинах.
Окрім аля Азову..
detroytred
 
Повідомлень: 25085
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 11:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Отам нагорі чудово знають
Залишилось визначити де закінчується гора і починається долина....

А по суті....
Коли командир в чернігівській області відправляє 12 бійців( пятьох робити йому квартиру, двох ремонтувати авто поблизу частини і ще пятьох фіг знає куди....) і цим наносяться збитки в 2 млн грн..
То чиї дії нанесли більше шкоди державі?
Дії 12 бійців які отримували гроші в ЗСУ - реально працюючи на інше?
чи командира який відправив?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26807
З нами з: 15.01.09
Подякував: 292 раз.
Подякували: 2986 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 11:12

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Отам нагорі чудово знають
Залишилось визначити де закінчується гора і починається долина....

А по суті....

Статья 403 УКУ...
_hunter
 
Повідомлень: 10247
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 488 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 11:15

  _hunter написав:403 УКУ..

ККУ
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3897
З нами з: 23.05.14
Подякував: 622 раз.
Подякували: 508 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 11:15


Ти диви - доходить.
Але повинно було дійти ще рік-півтора назад.
Schmit
 
Повідомлень: 5141
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 11:22

  Banderlog написав:
  pesikot написав:Ти що хотів сказати ? )

Написати, що РФ має право
я хотів сказати, що дипломатія іноді :lol: після війни орінтується не на конституцію а на реалії на землі. Особливо якщо за стілл переговорів зелю покличуть лиш підписати те до чого домовляться дорослі дяді.
Так що в тебе останні шанси одбити кримсько татарський народ.
...

ти чомусь вирішив, що Раша схопила Бога за бороду - світ ділити буде. Раша не срср, а путін - не сталін. тому поки зловтішайся, як ти бачиш, що Україна програє. а потім подивимось, як ти будеш на підхваті у циган в Румунії - й будеш розповідати, як тобі пощастило...

а татарам так, поки не пощастило... як й чеченцям свого часу...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9380
З нами з: 29.09.19
Подякував: 775 раз.
Подякували: 1633 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 11:30

  _hunter написав:
  Vadim_ написав:
  _hunter написав:Статья 403 УКУ..

ККУ

От языка зависит ;) -- если "статья" - то уголовный. А вот если "стаття" - то кримінальний.

Але писав ти по українські до того а потім москальське ККУ
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3897
З нами з: 23.05.14
Подякував: 622 раз.
Подякували: 508 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 11:44

  Vadim_ написав:
  _hunter написав:
  Vadim_ написав:ККУ

От языка зависит ;) -- если "статья" - то уголовный. А вот если "стаття" - то кримінальний.

Але писав ти по українські до того а потім москальське ККУ

Еще раз: "Статья 403 УКУ". Где там "по українські"?
_hunter
 
Повідомлень: 10247
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 488 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 11:51

Британія відмовилася від відправки 30-тисячного контингенту в Україну – The Times
Потужні союзники.
Schmit
 
Повідомлень: 5141
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 14727147281472914730>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 120606
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 302695
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 973201
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9496)
14.08.2025 11:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.