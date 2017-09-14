RSS
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 11:54

  Shaman написав:
  Banderlog написав:
  pesikot написав:Ти що хотів сказати ? )

Написати, що РФ має право
я хотів сказати, що дипломатія іноді :lol: після війни орінтується не на конституцію а на реалії на землі. Особливо якщо за стілл переговорів зелю покличуть лиш підписати те до чого домовляться дорослі дяді.
Так що в тебе останні шанси одбити кримсько татарський народ.
...

ти чомусь вирішив, що Раша схопила Бога за бороду - світ ділити буде. Раша не срср, а путін - не сталін. тому поки зловтішайся, як ти бачиш, що Україна програє. а потім подивимось, як ти будеш на підхваті у циган в Румунії - й будеш розповідати, як тобі пощастило...

а татарам так, поки не пощастило... як й чеченцям свого часу...

Там выше Слон фотки люксовых "вбирален" Академии ВСУ выкладывал.
Не хО там бубном постучать на благо Батькивщыны по заветам методички и кое чего шо на паузе?
Заодно может генералом станеш.
В Лондон пошлют...
Кстати а где ты в Румынии цыган видел и когда?
барабашов
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 11:59

  барабашов написав:
  Shaman написав:
  Banderlog написав: я хотів сказати, що дипломатія іноді :lol: після війни орінтується не на конституцію а на реалії на землі. Особливо якщо за стілл переговорів зелю покличуть лиш підписати те до чого домовляться дорослі дяді.
Так що в тебе останні шанси одбити кримсько татарський народ.
...

ти чомусь вирішив, що Раша схопила Бога за бороду - світ ділити буде. Раша не срср, а путін - не сталін. тому поки зловтішайся, як ти бачиш, що Україна програє. а потім подивимось, як ти будеш на підхваті у циган в Румунії - й будеш розповідати, як тобі пощастило...

а татарам так, поки не пощастило... як й чеченцям свого часу...

Там выше Слон фотки люксовых "вбирален" Академии ВСУ выкладывал.
Не хО там бубном постучать на благо Батькивщыны по заветам методички и кое чего шо на паузе?
Заодно может генералом станеш.
В Лондон пошлют...
Кстати а где ты в Румынии цыган видел и когда?

Это из серии "кислый виноград": типа тот 1-2% ромов - это аж прямо беда-караул :lol:
А то, что они в ЕС вступить смогли, а "аграрная сверх-держава" - нет -- то это так, просто погода в тот день была плохой :lol:
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 12:06

  _hunter написав:
  барабашов написав:
  Shaman написав:ти чомусь вирішив, що Раша схопила Бога за бороду - світ ділити буде. Раша не срср, а путін - не сталін. тому поки зловтішайся, як ти бачиш, що Україна програє. а потім подивимось, як ти будеш на підхваті у циган в Румунії - й будеш розповідати, як тобі пощастило...

а татарам так, поки не пощастило... як й чеченцям свого часу...

Там выше Слон фотки люксовых "вбирален" Академии ВСУ выкладывал.
Не хО там бубном постучать на благо Батькивщыны по заветам методички и кое чего шо на паузе?
Заодно может генералом станеш.
В Лондон пошлют...
Кстати а где ты в Румынии цыган видел и когда?

Это из серии "кислый виноград": типа тот 1-2% ромов - это аж прямо беда-караул :lol:
А то, что они в ЕС вступить смогли, а "аграрная сверх-держава" - нет -- то это так, просто погода в тот день была плохой :lol:


Вы молдоване в чем хороши - за своих всегда горой
fox767676
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 12:23

Виявляється переодіті буряти були ще 105 років тому
Навесні 1920 року мешканці Феліціанівки, що на Вінниччині, так вперто пручались мобілізації, що їхнє село оточив військовий загін. Громаду, яка не віддавала армії УНР чоловіків, попередили востаннє: "Якщо завтра до 9:30 військовозобов'язані не з'являться на пункт збору, по селу відкриють вогонь".
