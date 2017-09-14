whois2010 написав:бабла владою у всій красі. Четвертий рік повномасштабки...
12.08.2025. Один військовий загинув, ще 23 постраждали внаслідок ракетного удару російської армії по навчальному підрозділу Сухопутних військ. Російські війська вдарили вночі у вівторок, 12 серпня, ракетами по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України (ЗСУ)
"Нє возможно обєспєчіть вижіваємость ЛС в тилу, нє возможно". А ТЦК ще доставить "ресурс"
бабос пішов в офшори
Олігархам пробачили податки. Як Рада і президент проштовхнули пом'якшення антиофшорного законодавства. Схоже, хтось дуже не хотів, аби власники зареєстрованого в офшорах бізнесу цьогоріч сплатили свою "десятину" до бюджету воюючої країни. Особливо на тлі чергових пом'якшень НБУ, який дозволив переказувати за кордон дивіденди не лише за 2024-й, але й за 2023 рік. https://epravda.com.ua/finances/oligarh ... va-810375/
detroytred написав: Что они услышат? Да с вероятностью 90% — «СПОСТЕРІГАЙТЕ». Почему? Да потому как на рации сидел связист, а он вообще не при делах. При делах — оперативный, который может и должен управлять пидрозділами, пока нет командира на командном пункте.
До речі, це неправильна постановка проблеми - "оперативный, который может и должен управлять пидрозділами, пока нет командира на командном пункте.Но он очкует брать на себя ответственность и набирает командира.." Правильно буде - чому сам!!! вищестоящий командир обмежує повноваження своїх підлеглих... Тобто чому він саме отак організує процес. .
) ніхт. Оперативний не керує боєзіткненням. 1 в день є хтось з командування, а наніч заступає бетлкапітан. Одразу це був хтось з заступників комбрига . Зараз це рівень зам замів в основу підполковники. Причому бойові дії ідуть в основному в сумєрєчний час) коли командування спить) Оперативний збирає інформацію і загострює увагу на певних проблемах,контролює виконання наказів. Це розумна задача. А дурна, він загружений іще, письмовими доповідями, та контролем цих доповідей, на нього ложать завдання доведення поточних наказів . І купою не потрібних справ з цивільного життя, допустим змушений одгавкуватиси від всп від або оформляти доповіді на сзч та надзвичайні події . Щодо інформації то вона багаторівнева. Одна інфа йде по лінії нш,інша комбрига 3тя оперативних)))четверта зафіксована в папері. всі не просто знають все , а знають все варіативно)))
Мова про принцип. Тобто автор в тій розповіді замість "хтось з командування" поставив "оперативний черговий".
Те, що інформація йде хоч по десятьох лініях, лише дає змогу робити вигляд одному ланцюгу, що йому начебто невідомо, що там по іншим. І всі лінії замикаються ж в одній точці. Тобто вищестоящий командир приймає доповіді-інфу і від підлеглих комбригів, і від свого нш, якому доповідають нижчі нш, і від свого оперативного, якому доповідають нижчі оперативні, і папери, і хоч будь-які інші. Від того ж умовно особіста.
Те, що розповідає отой автор, відомо навіть цивільним... (липові доповіді, перевірки, складнощі списання, нестача ос, рівень підготовки, набір-поповнення, передача у розпорядження в інші частини-підрозділи, додаткове позаштатне виконання обов'язків, обмеження по самостійним рішенням, затикання дірок і т.д. І головне - наслідки від кожної оцієї проблеми). А у війську вищестоящим невідомо?(( ______________________ Хрєнь у тому, що отого Купола зняв з посади умовно командувач дшб... (Сам к-ч у бесіді з ним визнав, що Купол правий, але зверху ...) Бо комбат підняв проблеми ... Посягнув на Матрицю. А проблеми повинен був піднімати не Купол отой, а сам цей Командувач.. Який не гірше комбата знає, але..
Тобто питання повинен піднімати і сам ГК.. І сам ВГК..
Всі вони все знають.. Але замість намагання рішення проблем, вони банально покарали отого Купола. За те, що звернув увагу. То звідки-то взятися розв'язці негараздів? Якщо ті, в кого важелі-інструменти, які визначають та приймають рішення, не зацікавлені щось змінювати. Саме тому вони формують отаку Матрицю по завуальовуванню того, що саме на них відповідальність за стан, який є. Начебто вони за, але є якісь складнощі структурні, від них не залежні.
Letusrock написав:Виявляється переодіті буряти були ще 105 років тому
Навесні 1920 року мешканці Феліціанівки, що на Вінниччині, так вперто пручались мобілізації, що їхнє село оточив військовий загін. Громаду, яка не віддавала армії УНР чоловіків, попередили востаннє: "Якщо завтра до 9:30 військовозобов'язані не з'являться на пункт збору, по селу відкриють вогонь".
Letusrock написав:на імя президента, премєра, МО та ін. надійшов відкритий лист від "80 діючих всл та ветеранів" з вимогою (серед іншого) дозволити відкривати вогонь на ураження проти цивільних. Сканкопію можна знайти в інеті. Прізвища замазані, але звання та місце служби видно. Фейк, не фейк, побачимо. "По многочисленным просьбам трудящихся" 2.0
Нє, ну наприклад, Боб'юа пропонував М'ЯКІШЕ! - лише на касі атб - "Ахтунг, ахтунг! Ухилянт! Ухилянт!" ...і вмикається виюща сирена
detroytred написав:А проблеми повинен був піднімати не Купол отой, а сам цей Командувач.. Який не гірше комбата знає, але..
Тобто питання повинен піднімати і сам ГК.. І сам ВГК..
Всі вони все знають.. .
пан полковник,... звиняйте за щирість, Ви ж і є матриця. ) І не просто складова, а сама суть матриці. Вам пріказу треба на реформи? Кажете піднімати повинен гк? Бо чо? Бо він Лох? а в нас вгк Нелох, і вся верхівка такаж. Нелохи. Ніхто розплачуватись за цей банкет не хоче, даж кажуть, що підглядувати в щот і його розголошувати не патріотично.) Тому винуватий буде солдат, що втратив мотивацію, бо піддавси на вороже іпсо.