Додано: Чет 14 сер, 2025 14:42

Banderlog написав: detroytred написав:

Что они услышат? Да с вероятностью 90% — «СПОСТЕРІГАЙТЕ». Почему? Да потому как на рации сидел связист, а он вообще не при делах. При делах — оперативный, который может и должен управлять пидрозділами, пока нет командира на командном пункте.



До речі, це неправильна постановка проблеми - "оперативный, который может и должен управлять пидрозділами, пока нет командира на командном пункте.Но он очкует брать на себя ответственность и набирает командира.."

Правильно буде - чому сам!!! вищестоящий командир обмежує повноваження своїх підлеглих...

Тобто чому він саме отак організує процес.

. Что они услышат? Да с вероятностью 90% — «СПОСТЕРІГАЙТЕ». Почему? Да потому как на рации сидел связист, а он вообще не при делах. При делах — оперативный, который может и должен управлять пидрозділами, пока нет командира на командном пункте.До речі, це неправильна постановка проблеми - "оперативный, который может и должен управлять пидрозділами, пока нет командира на командном пункте.Но он очкует брать на себя ответственность и набирает командира.."Правильно буде - чому сам!!! вищестоящий командир обмежує повноваження своїх підлеглих...Тобто чому він саме отак організує процес. ) ніхт. Оперативний не керує боєзіткненням. 1 в день є хтось з командування, а наніч заступає бетлкапітан. Одразу це був хтось з заступників комбрига . Зараз це рівень зам замів в основу підполковники. Причому бойові дії ідуть в основному в сумєрєчний час) коли командування спить)

Оперативний збирає інформацію і загострює увагу на певних проблемах,контролює виконання наказів.

Це розумна задача. А дурна, він загружений іще, письмовими доповідями, та контролем цих доповідей, на нього ложать завдання доведення поточних наказів . І купою не потрібних справ з цивільного життя, допустим змушений одгавкуватиси від всп від або оформляти доповіді на сзч та надзвичайні події .

Щодо інформації то вона багаторівнева. Одна інфа йде по лінії нш,інша комбрига 3тя оперативних)))четверта зафіксована в папері. всі не просто знають все , а знають все варіативно))) ) ніхт. Оперативний не керує боєзіткненням. 1 в день є хтось з командування, а наніч заступає бетлкапітан. Одразу це був хтось з заступників комбрига . Зараз це рівень зам замів в основу підполковники. Причому бойові дії ідуть в основному в сумєрєчний час) коли командування спить)Оперативний збирає інформацію і загострює увагу на певних проблемах,контролює виконання наказів.Це розумна задача. А дурна, він загружений іще, письмовими доповідями, та контролем цих доповідей, на нього ложать завдання доведення поточних наказів . І купою не потрібних справ з цивільного життя, допустим змушений одгавкуватиси від всп від або оформляти доповіді на сзч та надзвичайні подіїЩодо інформації то вона багаторівнева.Одна інфа йде по лінії нш,інша комбрига 3тя оперативних)))четверта зафіксована в папері. всі не просто знають все , а знають все варіативно)))

Мова про принцип.Тобто автор в тій розповіді замість "хтось з командування" поставив "оперативний черговий".Те, що інформація йде хоч по десятьох лініях, лише дає змогу робити вигляд одному ланцюгу, що йому начебто невідомо, що там по іншим.І всі лінії замикаються ж в одній точці. Тобто вищестоящий командир приймає доповіді-інфу і від підлеглих комбригів, і від свого нш, якому доповідають нижчі нш, і від свого оперативного, якому доповідають нижчі оперативні, і папери, і хоч будь-які інші. Від того ж умовно особіста.Те, що розповідає отой автор, відомо навіть цивільним...(липові доповіді, перевірки, складнощі списання, нестача ос, рівень підготовки, набір-поповнення, передача у розпорядження в інші частини-підрозділи, додаткове позаштатне виконання обов'язків, обмеження по самостійним рішенням, затикання дірок і т.д. І головне - наслідки від кожної оцієї проблеми).А у війську вищестоящим невідомо?((______________________Хрєнь у тому, що отого Купола зняв з посади умовно командувач дшб...(Сам к-ч у бесіді з ним визнав, що Купол правий, але зверху ...)Бо комбат підняв проблеми ... Посягнув на Матрицю.А проблеми повинен був піднімати не Купол отой, а сам цей Командувач..Який не гірше комбата знає, але..Тобто питання повинен піднімати і сам ГК..І сам ВГК..Всі вони все знають..Але замість намагання рішення проблем, вони банально покарали отого Купола.За те, що звернув увагу.То звідки-то взятися розв'язці негараздів? Якщо ті, в кого важелі-інструменти, які визначають та приймають рішення, не зацікавлені щось змінювати.Саме тому вони формують отаку Матрицю по завуальовуванню того, що саме на них відповідальність за стан, який є. Начебто вони за, але є якісь складнощі структурні, від них не залежні.