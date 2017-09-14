Додано: Чет 14 сер, 2025 16:39

Banderlog написав: detroytred написав: А проблеми повинен був піднімати не Купол отой, а сам цей Командувач..

Який не гірше комбата знає, але..



Тобто питання повинен піднімати і сам ГК..

І сам ВГК..



Всі вони все знають..

пан полковник,...

звиняйте за щирість, Ви ж і є матриця. )

І не просто складова, а сама суть матриці.

Вам пріказу треба на реформи?

Кажете піднімати повинен гк?

Бо чо? Бо він Лох?

а в нас вгк Нелох, і вся верхівка такаж. Нелохи.

Ніхто розплачуватись за цей банкет не хоче,

даж кажуть, що підглядувати в щот і його розголошувати не патріотично.)

Знач добре Матриця працює, отже ви вважаєте, що не можновладці-командири-начальники-управлінці-регулятори є отією самою ізначальною системи.Оскільки:1. Саме в їх прямих! функціональних! обов'язках визначено, що саме вони відповідають за ... див. обов'язки вищих посадових осіб.2. Саме їм надані повноваження (тобто саме вони приймають рішення).3. Саме в їх руках знаходяться інструменти впливу.Всі ці три складові дають відповідь на питання ваше - чому саме вони повинні піднімати питання.Чому ГК, а не я?Да тому, що саме він на цій посаді і з отими 1,2,3. Він, а не я.Буду я, то й спрос тоді з мене.Мені наказ потрібен?Звісно ж. Бо бути знятим з посади, як отой Купол -- теж не дає жодного результату. Зняли й зняли. Результату нуль.Тим паче нахіба мені ще лізти в його парафію? Такого безпрєдєлу, зашкварів в моїй сфері не було і близько...Я тому й обрав роботу з технікою..На рехфолюціонера, Прометея, борця замість інших за рішення їх проблем, я не претендую і мову не вів. Ви щось сплутали.Дивно ви рахуєте!Чому б це верхвка буде розплачуватися за цей банкет? За позитивні зміни, якщо почне їх робити.Вона нєприкосновєнна((((((((((((Вона не розплачується за зашквари..., а за позитивні зміни буде розплачуватися?!Дивна логіка..Те, що відповідальність вішають на пересічного - для мене це кеп-очевидність. І не треба мені це зайвий раз підкреслювати. Бо на це я сам постійно звертаю увагу.________________Ви помиляєтеся...Урівнюючі дійсно недоторканних дійсно можновладців зі старшими оф-ми. Це груба помилка..Послухали б отого Купола хоча б.Яка різниця між ним і навіть таким же комбригом Азову...Він прямо вказав і засміявся: "Простого комбрига знімають по щьолчку пальці, а хто ж зніме комбрига Азову?!..." І як Б. сам вирішує де і які йому позиції займати і що робити..(Ну про різницю в постачанні-забезпеченні "елітних" бригад, маю надію, самі здогадуєтеся.) А потім і отака різниця в результатах...________________________Тобто щось не побачив я у вас аргументів.З таким же успіхом можна й вас визначити складовою Матриці..А особисто я апріорі не можу бути ні складовою, ні тим паче суттю Матриці. Бо мої особисті результати-досягненя-внесок суттєво вищі, ніж середні.