Додано: Чет 14 сер, 2025 17:10

detroytred написав: Бандерлог

Обов'язки ГК і НГШ:

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytic ... stabu.html



Якщо в якомусь пункті цих обов'язків ГК, НГШ виявляють проблеми, то що?

Вирішують...

Якщо їх повноважень не вистачає, то звертаються вище.



Але. Проблему з особовим складом, з підготовкою особливого складу в ЗСУ піднімає комбат Купол --- хахаха.

Не ГК чи НГШ, а комбат..

І за це отримує покарання.

То де Матриця?

І хто її суть?

Оті самі ГК, НГШ, яких призначає хто?

Отож.

Тому й сам ВГК з ними та того ж рівня посадовцями це і є архітектори отієї Матриці.

Недоторкані..

Живущі за своїми правилами..

Маючі повноваження, інструменти.

Тому саме їх мета на посадах є визначальною. Для масштабу країни.

1 Приблизно 30% працездатного населення України якось живе і не платить податки( якщо перекласти на нормальну мову - то є ЗЛОДІЯМИ згідно чинного законодавства і також є злодіями по відношенню до тих хто працюючи так само -платить податки)2 Виходячи з пункту 1 , з високою долею ймовірності, якщо я набираю людей на роботу- то 30% з них можуть бути потенційними злодіями( я ж набираю серед мешканців України а серед них саме такий відсоток)...3 Ясно що будучи злодієм по відношенню до податків, ймовірністиь того що людина виявиться злодієм в колективі- також дуже висока.А якщо в колективі з загальною матеріальною відповідальністю виявиться злодій...То першими звільняться найкращі і найчесніш.. а злодії будуть триматись до того часу поки є що вкрасти.Питання на засипкуКого можна звинуватити в тому що бізнес збанкрутував?Губернатора?Міністра?Депутата?Премєра?Президента?чи все таки того хто не втримав колектив від розвалу?ПСВ кожного є свій рівень відповідальності, томуСолдат не відповідає за стратегічне планування...Генерал не відповідає за те як солдат виконає поставлене завдання.