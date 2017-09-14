RSS
  #<1 ... 14730147311473214733
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 17:44

  Letusrock написав:Якщо б в 1920 людям розписали майбутні радості 1930-х то вони б переважно рухались в сторону кораблів відпливаючих в США, ніж в бік збірних пунктів.


Яке ж ти сцикливе ... )

В 1930-х ? Відпливати ? в США ? Втікати ?

Щоб потім, все одно, воювати на Окінаві чи в Нормандії

Чи знову тікати ? )
pesikot

 




 

 


Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 17:46

  Letusrock написав:на імя президента, премєра, МО та ін. надійшов відкритий лист від "80 діючих всл та ветеранів" з вимогою (серед іншого) дозволити відкривати вогонь на ураження проти цивільних.
Сканкопію можна знайти в інеті. Прізвища замазані, але звання та місце служби видно.
Фейк, не фейк, побачимо.


Навіть не дивуюсь, що це лайно ти сюди приніс ))
pesikot

 




 

 


Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 17:49

  jump написав:Чому Путін вважає, що Росія має перевагу – NYT
Лідер Кремля покладається на армію, в яку вкладає всі можливі ресурси РФ.

Гроші є рушійною силою набору військових у Росії, зазначає газета. Пересічний росіянин заробляє близько 900 доларів на місяць, натомість військові заробляють близько 2450 доларів. Новобранці отримують підписний бонус у середньому 30 000 доларів, пенсії, списання боргів та вигідні іпотечні кредити. Майже все, що робить солдат на полі бою, від знищення західного спорядження до захоплення території, має свою винагороду. :shock:

Щомісячної пенсія російського ветерана у розмірі 1100 доларів достатньо, щоб вийти на пенсію десь поза столицею та більше не працювати.

Перші військові катастрофи Росії у 2022 році підірвали ряди кадрових військовослужбовців, і українці скористалися цією слабкістю. Тоді Путін оголосив мобілізацію та почав вербувати ув’язнених злочинців. Ці заходи стабілізували поле бою, але за політичну ціну - сотні тисяч чоловіків втекли з країни.

Сьогодні Росія набирає близько 1000 солдатів на день. Ця цифра залишається загалом стабільною з 2023 року і приблизно вдвічі вища, ніж в Україні. Але стратегія вербування РФ залежить від економічної стійкості країни.

Видання зауважує, що активний набір військових маскує глибинні проблеми – багато найкращих російських солдатів загинули на початку війни. Мова йде про щонайменше 230 000 російських військових. Їхні наступники старші за віком, з меншим військовим досвідом.

Водночас скорочення резерву новобранців в РФ означає, що регіональним чиновникам доводиться продовжувати збільшувати виплати для виконання квот на призов, що створює навантаження на місцеві бюджети та дестабілізує економіку в цілому.
https://zn.ua/ukr/war/chomu-putin-vvazh ... u-nyt.html


Раджу інтерв'ю Сирського журналістці ТСН.
Він фактично прямо вказав, що розміняли...
В Курській обл. наші 5 бригад дшб і два штурмові полки зточували прибуваючі десантні та інші найбільш підготовлені частини ворога.
А в цей час ворог зточував наші бригади 150-ї серії без досвіду, які замінили оті наші десантні та штурмові.

Таким чином:
- зірвали наступ ворога
- ефективно використали сили.

Правда, чому б оті наші дшб та штурмові полки не зупили б отой наступ ворога на своїх підготовлених позиціях, пояснень не було...
А за цей час 150-ті набрали б досвіду.
detroytred
 




 

 
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 17:50

  pesikot написав:
  Letusrock написав:на імя президента, премєра, МО та ін. надійшов відкритий лист від "80 діючих всл та ветеранів" з вимогою (серед іншого) дозволити відкривати вогонь на ураження проти цивільних.
Сканкопію можна знайти в інеті. Прізвища замазані, але звання та місце служби видно.
Фейк, не фейк, побачимо.
Навіть не дивуюсь, що це лайно ти сюди приніс ))
Цей перестрашений-настільки перестрашений що навіть не знає що право приміняти зброю на ураження давно існує...
Там правда є про перший постріл попереджуючий а тільки потім на ураження..
Застосування вогнепальної зброї є крайнім заходом і допускається у разі, коли інші заходи виявилися неефективними або якщо за умовами обстановки застосування інших заходів є неможливим.

Військовослужбовці Служби правопорядку, крім визначених військовими статутами Збройних Сил України порядку і правил застосування зброї і фізичної сили, мають право застосовувати вогнепальну зброю у таких випадках:

1) для захисту військовослужбовців, інших громадян від нападу, що загрожує їх життю і здоров'ю, а також звільнення заручників, захоплених на території військової частини;

2) для відбиття групового або збройного нападу на військовослужбовця Служби правопорядку або членів його сім'ї чи іншого нападу, якщо їх життю або здоров'ю загрожує небезпека;

3) для відбиття нападу на об'єкти, що знаходяться під охороною, конвої, приміщення, споруди, транспортні засоби військових частин, а також звільнення їх у разі захоплення;

4) для затримання особи, яку застали при вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочинів і яка намагається втекти;

5) для затримання особи, яка чинить збройний опір, намагається втекти з-під варти, а також озброєної особи, яка погрожує застосуванням зброї та інших предметів, що загрожує життю і здоров'ю військовослужбовця Служби правопорядку;

6) для зупинки транспортного засобу шляхом його пошкодження, якщо водій своїми діями створює загрозу життю чи здоров'ю громадян або військовослужбовця Служби правопорядку.
budivelnik

 




 

 


