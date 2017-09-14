jump написав:... Причина воєнної катастрофи, яка насувається на Україну, очевидна: демонстративне ухилення від мобілізації придворних баснописців на кшталт Стерненка, Лещенка чи Бігуса, масовий шабунінг – коли десятки тисяч шабуніних, вакарчуків, кіпіані та інших жаданів фіктивно рахуються на військовій службі, але службових обов’язків не виконують, і відсутність правопорядку в ЗСУ та інших військових формуваннях, спричинена ліквідацією у 2019 році військової прокуратури (наочним прикладом відсутності в армії правопорядку є так звана «бусифікація»). https://www.facebook.com/kupriyofficial/posts
не треба мені розказувати що має робити головнокомандувач. Я ним управляти не збираюсь. Слідкуйте за наперстками. Скривати результати авіаударів і втрати на полі бою патріотично? А брехати що 2,3 тижні і ми в криму? Це правильно? Доцільно? Ви ж одобряєте? А якщо не одобряєте то проти перти не собираєтесь бо своя рубашка дорожча за правду. Но презедент чомусь повинен? Бо по статуту? Всі повинні, но мовчать або брешуть. Хто сказав, що патріотично скривати втрати тільки од народу а верховне командування і презедент має їх знати? полковники стоять на верху цієї піраміди, командують вплоть до оту і ви жалуєтесь на матрицю?))) Ви серцевина матриці. Саме полковники основа армії, генерал вже сам інфу їсти не може він харчується тіки пеработаною і відригнутою їдою))) p/s азов це не зсу. І воно ніфіга не маштабується.
Треба. Треба вам знати Обов'язки ГК та інших можновладцвв-еліт-управлінців. І треба вам враховувати, що вони недоторканні. Що їм ніхто-ніщо не загрожує навіть за їх зашквари, а ви малюєте, що їм кабдза за позитивні зміни буде.
Структурно да - полковники є основою війська. Але мова про суть, фундамент, архітекторів. Тих, хто створює-будує-направляє-контролює-керує отією основою. Це можновладці. Найвищі посадовці (та олігархи) країни. Недоторкані. З повноваженнями. З інструментами впливу.
Якщо схочете сказати, що полковники можуть та повинні об'єднатися і ... То з таким же успіхом можете казати, що капітани теж((
Ніііт. Нема в полковників ні повноважень, ні інструментів. Так само, як і в капітанів.
Можновладці... можуть кардинально! змінювати свої цілі-мету управління. Тобто систему.. А полковники ні. Тільки в межах системи. Звісно є виключення, але вони не змінять всю систему. Точкові. Вилітають з посад акі куполи (козели)).
Ще раз: навіть форумчани знають реал..., чому ви вважаєте, що генерали ні? Нормально їм полковники і не тільки(((((((( доповідають неофіційно. Нормально. Більше, ніж ви самі знаєте. Інша справа чому генерали хочуть офіційно отак все виставляти.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 14 сер, 2025 20:44, всього редагувалось 2 разів.
По Харькову в последнее время массированных налетов бпла и ракет не наблюдалось. Уже и как бы неопытные начинают думать, что приближается момент затухания боевых действий поближе к зиме.
Но помня поведенческие штампы вс рф начинаешь искать сообщения о продвижении кремлевских убийц на других направлениях в Украине. И, к сожалению, их находишь. Рвутся в Купянск и с севера Харькова приближаются. Медленно, но беспрерывно продвигаются и откусывают кусочки нашей Украины.
Слышал сегодня мнение, что единственным способом выдворения кремлевских нацистов с территории Украины является повторение успешного опыта во второй мировой войне. А именно солидарное участие в войне стран НАТО и не только против нацистов, порожденных кремлем ради сохранения собственной власти и стремления одержать победу в Украине взамен недавних военных поражений в Сирии, Иране, Секторе Газа.
Трамп становится единственным человеком в мире, способным организовать и возглавить сопротивление кремлевским ядерным террористам, захватившим ЗАЭС. Но хватит ли у него запала на многочисленного и неуловимого путина - это вопрос.
Возможно сейчас станет вопрос о сдаче территорий Украины ради прекращения войны.
По Конституции Украины делать это запрещено. Но преодолеть этот запрет президенту можно с помощью обще-украинского народного референдума. Судя по моим наблюдениям чем дальше от линии фронта находятся голосующие, тем активнее они будут выступать за недостижимые без союзнических миротворческих войск границы 1991 года. Но ракетные обстрелы всей Украины как бы приближают линию фронта до каждого населенного пункта. В этой связи предполагаю, что за сдачу захваченных территорий проголосует не менее 60% украинцев, проживающих в Украине. Люди устали от войны и не думают о последствиях своего решения абсолютно.
Осенью 2022 года это число равнялось предположительно около 2-3%.
buratinyo написав:Возможно сейчас станет вопрос о сдаче территорий Украины ради прекращения войны.
По Конституции Украины делать это запрещено. Но преодолеть этот запрет президенту можно с помощью обще-украинского народного референдума. Судя по моим наблюдениям чем дальше от линии фронта находятся голосующие, тем активнее они будут выступать за недостижимые без союзнических миротворческих войск границы 1991 года. Но ракетные обстрелы всей Украины как бы приближают линию фронта до каждого населенного пункта. В этой связи предполагаю, что за сдачу захваченных территорий проголосует не менее 60% украинцев, проживающих в Украине. Люди устали от войны и не думают о последствиях своего решения абсолютно.
Осенью 2022 года это число равнялось предположительно около 2-3%.
Що за маячня про здачу? Грузія змінила Конституцію? Азейрбайжан? Молдова?
detroytred написав:Треба вам знати Обов'язки ГК та інших можновладцвв-еліт-управлінців. І треба вам враховувати, що вони недоторканні. .
Нахіба воно мені? ) шоб відстояти свої права? Так там кругом в дужках" на розгляд командира проставлено", а де не проставлено то мається ввіду. Ви думаєте що війна і армія це те саме?))) Якщо допустим я покончу собі в руки? Прально проведуть службове розслідування де підпишуться люди що мене і не знали) Недоторканних нема...? Люди 2000 років тому вбили Бога.Чи зможуть люди вбити "недоторканних"? Нє, возможно, що хтось із них має здатність воскресати... думаєте варто провірити? P/s а хто як не полковники можуть міняти матрицю? Генерали? Так вони ж творці наявної системи) Чи може міняти матрицю будуть хуйвейбіни (молода прогрєсівна молодь, активісти і геї? )
detroytred написав:Треба вам знати Обов'язки ГК та інших можновладцвв-еліт-управлінців. І треба вам враховувати, що вони недоторканні. .
Нахіба воно мені? ) шоб відстояти свої права? Так там кругом в дужках" на розгляд командира проставлено", а де не проставлено то мається ввіду. Ви думаєте що війна і армія це те саме?))) Якщо допустим я покончу собі в руки? Прально проведуть службове розслідування де підпишуться люди що мене і не знали) Недоторканних нема...? Люди 2000 років тому вбили Бога.Чи зможуть люди вбити "недоторканних"? Нє, возможно, що хтось із них має здатність воскресати... думаєте варто провірити? P/s а хто як не полковники можуть міняти матрицю? Генерали? Так вони ж творці наявної системи) Чи може міняти матрицю будуть хуйвейбіни (молода прогрєсівна молодь, активісти і геї? )
Бога вбили, то в нас зараз нема бога? Как дальше жіть?