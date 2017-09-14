|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 15 сер, 2025 09:25
buratinyo написав:
......Слышал сегодня мнение
, что единственным способом выдворения кремлевских нацистов с территории Украины является повторение успешного опыта во второй мировой войне. А именно солидарное участие в войне стран НАТО и не только против нацистов, порожденных кремлем ради сохранения собственной власти и стремления одержать победу в Украине взамен недавних военных поражений в Сирии, Иране, Секторе Газа.
Трамп становится единственным человеком в мире, способным организовать и возглавить сопротивление кремлевским ядерным террористам, захватившим ЗАЭС. Но хватит ли у него запала на многочисленного и неуловимого путина - это вопрос.
Да, подобные мнения часто звучат во всяких антинаучных и фантастических пабликах. Там рядом часто звучат мнения "вот если бы Звезду Смерти дали - мы бы им показали". И "вот если бы миллион-другой имперских штурмовиков дали под командование уже нэпрыдатному - тот бы сразу Крым отбил бы".
_hunter
Додано: П'ят 15 сер, 2025 09:27
Shaman написав: Успіх написав:
Припустимо!
Тільки припустимо!!!
Що завтра на Алясці нас "здадуть"...
Тутешні потужники зразу ж підуть штурмувати тцк, чи навіть, плюнуть на них і зразу візьмуть білети в Краматорськ?
Чи.... візьмуть білети на Варшаву?
а чого зрадників не питаєш, як швидко вони за кордон чкурнуть?
Это про Хотаба?
-- так ты сам спросить можешь...
_hunter
Додано: П'ят 15 сер, 2025 09:28
Shaman написав:
у Раші Успіх ти б не кицю доглядав, а в черговий раз повз би у самовбивчий курс.
у Раші він би навіть не попав на війну, бо все ще вистачає добровольців на контракт
Letusrock
Додано: П'ят 15 сер, 2025 09:39
Shaman написав:
а чого зрадників не питаєш, як швидко вони за кордон чкурнуть?
а хто з форумчан має судовий вирок за держзраду, нагадай? чи ти про яких зрадників?
Є шаман- піджак/офіцер запасу, все ще не вважає за потрібне мобілізовуватись - але не зрадник. І чомусь думає що умовний флайман чи АндрійМ, які навіть в очі пістолет не бачили, більші зрадники.
Для чого кафедру проходив? Чи на каферді готували по ВОС "Спеціаліст по написанню позитивних текстів з дивану під час війни"
Letusrock
Додано: П'ят 15 сер, 2025 09:45
Letusrock написав: Shaman написав:
у Раші Успіх ти б не кицю доглядав, а в черговий раз повз би у самовбивчий курс.
у Раші він би навіть не попав на війну, бо все ще вистачає добровольців на контракт
там вже вони 5 разів закінчилися, і два рази корейці
flyman
Додано: П'ят 15 сер, 2025 10:23
detroytred написав:
Влучно ж!
Саме лише творці системи можуть її змінити.
.
реформування зверху? ) ГК мав би?
А з чого б він це? В нього вся гвардія складена з тих хто сформувався в 90х на відношенні до військовослужбовців як до власних кріпаків ) в них свідомість феодальна. Може в тих хто сформується на переведеннях через армію+ буде з головою по іншому. Но думаю система зжере ці переведення.
Banderlog
Додано: П'ят 15 сер, 2025 10:32
Banderlog написав: detroytred написав: Banderlog написав:
P/s а хто як не полковники можуть міняти матрицю? Генерали? Так вони ж творці наявної системи)
Чи може міняти матрицю будуть хуйвейбіни (молода прогрєсівна молодь, активісти і геї?
)
Влучно ж!
Саме лише творці системи можуть її змінити..
реформування зверху? ) ГК мав би?
А з чого б він це? В нього вся гвардія складена з тих хто сформувався в 90х на відношенні до військовослужбовців як до власних кріпаків ) в них свідомість феодальна. Може в тих хто сформується на переведеннях через армію+ буде з головою по іншому. Но думаю система зжере ці переведення.
Я описував БУЛЬОН
З складових якого викристалізовуються ті чи інші речі в Державі...
Тому
Якщо в складових бульйону велика частка інгрідієнтів з совка - то нічого дивного в тому що з цих інгрідієнтів і створюються совкові системи управління.
І поломати це можуть дві речі
а - ЧАС , життя інгрідієнта-коротке, тому з часом совкові інгрідієнти зчезають природнім шляхом а їх місця займають інші і це створює передумови для прискорення змін
б - праця над собою... Всі хто народились до 1970 мають той чи інший вміст совковості. Але це ж не вирок. Це ж можна змінити , а раз так, то чим більше людей викорчують з себе совок( грубо совок це перекладання відповідальності на когось) - тим сильніше зміниться сам бульйон і тим швидше знову ж підуть зміни.
Все просто
СОВОК-це спроба перекласти відповідальність за СВОЄ життя- на когось...
Але ж такого в житті не буває
Бо разом з відповідальністю , треба віддавати і свої права.
Саме це совки розуміти й не хочуть.
budivelnik
Додано: П'ят 15 сер, 2025 10:36
Banderlog написав: detroytred написав:
Влучно ж!
Саме лише творці системи можуть її змінити.
.
реформування зверху? ) ГК мав би?
А з чого б він це? В нього вся гвардія складена з тих хто сформувався в 90х на відношенні до військовослужбовців як до власних кріпаків ) в них свідомість феодальна. Може в тих хто сформується на переведеннях через армію+ буде з головою по іншому. Но думаю система зжере ці переведення.
Мне кажется или вы с detroytred-ом спорите ровно об одном и том же? -- если нужна армия боевых казаков - ей и управнять должны Алексанры (Македонские, которые). Т.е. да - всю ту "старую гвардию" из 90х - в утиль (на пенсию)...
_hunter
Додано: П'ят 15 сер, 2025 11:07
budivelnik написав:
Все просто
СОВОК-це спроба перекласти відповідальність за СВОЄ життя- на когось...
А свій захист життя, ти чомусь переклав на когось, а не на себе, чи хоча б своїх синів?
Як так?© 🤦🏻
budivelnik написав:
Бо разом з відповідальністю , треба віддавати і свої права.
...і своїх синів))
Успіх
